ВТО выступит в качестве "арбитра по свиньям" в споре РФ и ЕС

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Одна из значимых для экономики тем, присутствовавших в информационном пространстве в праздничные выходные – дело о запрете, введенном Россией на импорт определенных свиных продуктов из Евросоюза и последующих разбирательствах. В начале 2014 года РФ запретила поставки свиноводческой продукции из стран ЕС по соображениям ветеринарной безопасности. Этот запрет был отменен в конце 2017 года по требованию Всемирной торговой организации (ВТО), однако продолжают действовать ограничения на основании продэмбарго.

3 января ЕС обратился в ВТО о создании специальной панели арбитров для рассмотрения нового требования по свинине. СМИ со ссылкой на источник в Еврокомиссии сообщили, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта этого мяса. ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%. Источник: ЕС может принять "ответные меры" против РФ в связи со спором по свинине

По мнению Минэкономразвития, данный запрос ЕС споров является необоснованным. Как заявил директор департамента торговых переговоров министерства Максим Медведков, РФ выполнила все требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза, и пока не получала от ЕС разъяснения о сути новых претензий. Медведков отмечал, что РФ созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО.

Как заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, Россия может выйти из ВТО, если иск ЕС о взыскании 1,39 млрд евро удовлетворят. Однако позже в Минэкономразвития сообщили, что подобная возможность не рассматривается.

ШАНСЫ НА УСПЕХ

Говорить о 100-процентных шансах нельзя, пока разбирательство не окончено, однако с точки зрения нашей позиции, шансов выиграть спор у ЕС практически нет, заявил "Прайм" в этой связи гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв. "Иск ВТО касается введенных нами ветеринарно-санитарных ограничений относительно африканской чумы свиней (АЧС). РФ согласно вынесенному в конце декабря решению панели арбитров ВТО отменила действовавший с 2014 года запрет, и все поставки оттуда, где нет заболевания, теоретически при определенных условиях возможны", - указал он.

При этом РФ не согласна с таким подходом, поскольку суд, на наш взгляд, не учел тот факт, что АЧС продолжает распространяться по Европе. Уже сейчас вспышка зафиксирована в шести странах, а в целом за время ограничения вспышек в ЕС было больше, чем в РФ за 10 лет, добавил эксперт.

Действие продовольственного эмбарго, однако, продолжается, но оно не является предметом судебных разбирательств на уровне ВТО. "Мы наблюдаем лишь попытку связать эти два ограничения, но, как уже было сказано, поставки, ограниченные ранее по ветеринарным соображениям, разрешены. Это касается, в частности, живых чистопородных свиней, входивших в ветеринарный запрет с 2014 года, но не входящих в продэмбарго. По ним уже заключаются контракты", - отметил Ковалев.

СВОЕЙ СВИНИНЫ ХВАТИТ

При этом эксперты отмечают, что внутреннее производство позволяет России практически полностью закрыть потребность в свинине. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2017 году объем производства превысит 2,8 млн тонн, что больше значений 2016 года на 6%. Рост производства последних двух лет повлиял на амплитуду изменения цен в 2017 году. Резких взлетов и падений, которые ранее были свойственны рынку свинины в 2016 году, было гораздо меньше, стоимость свинины достигала максимальных значений на уровне 165-168 рублей за килограмм, тогда как в 2016 году достигала значений на 5-10 рублей выше. Уже с октября 2017 года цены не имеют резких колебаний, а в ноябре средние значения за месяц на полутуши 2 категории не превысили даже 135 рублей за килограмм. В конце 2017 года и начале 2018 года стоимость свинины будет близка к сегодняшним минимальным значениям, полагают в ИКАР. МЭР: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за требований ЕС по свинине

По словам эксперта по рынку мяса ИКАР Анны Кудряковой, с одной стороны, запрещая импортные поставки, мы развиваем свое производство. "С другой – принимая импорт, мы расширяем возможности для внутренних потребителей. При этом российский рынок свинины на сегодняшний день достаточно насыщен, что ощущается и по ценообразованию. Теоретически, можно было бы вовсе обойтись без импорта", - считает она.

За счет своего производства Россия обеспечивает на сегодняшний день 93% потребления, поэтому об импортозависимости речи нет, подтвердил Ковалев. Вместе с тем, импорт в определенных объемах сохраняется. За то время, пока отсутствовали поставки из ЕС, были закупки в Бразилии, Чили, Сербии, других странах. "В целом за прошлый год мы импортировали 300 тысяч тонн свинины, а 70 тысяч тонн экспортировали. Ограничения носили ветеринарный характер", - отметил он.

В Евросоюзе заявляют, что могут пойти на принятие ответных мер в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках ВТО. При этом эксперты сомневаются, что дело дойдет до выхода из организации, по крайней мере, исходя из текущих условий. Скорее всего, разбирательство будет продолжаться, и до поиска окончательного решения пока далеко. Более того, не исключено, что на его принятие повлияют, прежде всего, политические, а не экономические соображения.