Цены на нефть могут "получить подножку" на отметке $70 за баррель

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. С начала 2018 года цены на нефть демонстрировали рост, удерживаясь на двухлетних максимумах на фоне растущей социальной напряженности в Иране, а также в других крупных нефтедобывающих странах, включая Венесуэлу и Саудовскую Аравию. "Масла в огонь" добавили усилия ОПЕК по сокращению нефтедобычи и снижению мировых запасов нефти. Восстановление работы нефтепроводов в Северном море и Ливии не способствовало сколько-нибудь серьезной коррекции.

Помимо политической нестабильности, на поставки опосредованно влияла авария в Восточно-Китайском море. Там продолжается разлив газового конденсата после столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом. Катастрофа произошла в минувшую субботу в 260 километрах от Шанхая. Она уже замедлила движение грузов в регионе и грозит серьезными проблемами для экологии.

В результате вечером во вторник цена Brent впервые с 6 мая 2015 года пробила отметку в 69 долларов за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI превысила 63 доллара за баррель впервые с 10 декабря 2014 года. Одной из причин послужили данные прогноза управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которому средняя цена барреля Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI - 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель). В среду стоимость нефти росла после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, закрепившись на достигнутых днем ранее рекордных уровнях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА

Данный тренд продолжался и в течение всего предыдущего года. За 2017 год нефть Brent выросла в цене почти на 20%, нефть WTI – более чем на 15%. Средняя за январь-декабрь 2017 года цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 26,6% и составила 53,03 доллара за баррель.

Рынок нефти продолжает начатую два года назад растущую тенденцию, которая в настоящее время усилилась под влиянием общего снижения уровня запасов нефти в мире, в том числе в США, указывают опрошенные "Прайм" аналитики.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко напомнил, что снижение запасов в США происходит из-за плохой погоды на севере и восточном побережье. "Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США и в том числе в Кушинге, ожидается, что запасы нефти могли сократиться на 4,1 млн баррелей. Цены на топливо на внутреннем рынке США спекулятивно высокие, это может продлиться еще 1-2 недели, пока погода не придет в норму", - считает он.

$70 - НЕ ПРЕДЕЛ

Эксперты отмечают, что 70 долларов за баррель - сильный психологический уровень сопротивления, пройти его вверх будет нелегко. Более вероятным такой сценарий станет, если статистика покажет, что запасы действительно сильно сократились. "В некоторых штатах США сейчас действительно большой спрос на топливо. Накануне сообщалось о том, что в Европе с двойной переплатой к рынку была перекуплена партия СПГ, доставка которой ожидается 22 января. Но стихия не будет бушевать долго. Через 1-2 недели после того, как погода нормализуется, цена на нефть, скорее всего, пойдет вниз, в диапазон 60-65 долларов за баррель", - полагает Ващенко.

В свою очередь, начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин уверен, что вероятность временного превышения отметки 70 долларов за баррель достаточно высокая. "Сильное техническое сопротивление по Brent расположено в районе 71,9-72,5 долларов за баррель. Рост к более высоким отметкам, на мой взгляд, в ближайшее время весьма сомнителен", - предположил он.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Сергея Дроздова, 69,5-70 долларов за баррель – важный технологический показатель, от которого крупные игроки захотят зафиксировать прибыль. Поэтому закрепление нефти выше этих отметок в ближайшей перспективе весьма маловероятно.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА ГОД

Перспективы рынка нефти в 2018 году выглядят достаточно позитивно по сравнению с началом 2017 года, считает он. "Несмотря на то что американские производители сланцевой нефти стремятся к увеличению доли на рынке "черного золота", соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ постепенно будет способствовать стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей. Помимо этого в последние несколько лет на фоне низкой стоимости нефти резко снизились инвестиции в отрасль, что в перспективе может создать дефицит предложения и послужить дополнительным драйвером для роста котировок", - пояснил эксперт "ФИНАМ".

По мнению аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, рынки надеются на повышение процентной ставки ФРС США не ранее июня 2018 года. В целом есть мнение, что регулятор будет проводить более мягкую денежно-кредитную политику в связи с налоговой реформой. "При этом растущая инфляция уже начала подтверждаться статистикой, что привело к ослаблению курса доллара и оказало дополнительную поддержку рынку нефти", - поясняет она.

В первом квартале возможна небольшая коррекция цен вниз под влиянием сезонного снижения потребления, хотя в этом году данный фактор может не проявиться. В конце второго квартала, скорее всего, мировые запасы нефти подойдут к уровню среднего пятилетнего значения, что будет свидетельствовать о создающемся дефиците поставок и способствовать дальнейшему росту цен, уверена эксперт.

Условий для разворота этого тренда, по мнению аналитиков, практически нет. Помешать может разве что рост спроса на доллар, поступательный рост добычи в США с преодолением психологически важной отметки в 10 млн баррелей в сутки, а также признаки замедления спроса на нефть со стороны ключевых игроков (например, Китая), заключил Карпунин.