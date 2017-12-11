Автоконцерны повышают цены на легковые машины в РФ

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Автоконцерны с начала 2018 года повышают цены на легковые автомобили в России, но говорят о плановом и несущественном росте и отмечают, что речь идет в основном о машинах, выпускаемых уже в текущем году, следует из слов их представителей.

Рост цен на легковые автомобили в 2018 году может составить 5-6%. Такой прогноз в конце прошлого года озвучивал агентству "Прайм" гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

"Renault Россия внимательно следит за ситуацией на рынке и принимает решения о дальнейшем ценообразовании, изучив все предпосылки. Цены на автомобили 2017 года производства остаются без изменений. При этом рекомендованные цены на автомобили 2018 года выпуска повышаются в среднем на 2% с 1 января", - сообщил агентству "Прайм" представитель Renault Россия.

Он добавил, что стратегия компании основана на локальном производстве, что позволяет проводить взвешенную ценовую политику и оставаться конкурентоспособной в условиях нестабильного курса валют.

По его словам, несмотря на непростую экономическую ситуацию на авторынке, Renault Россия в 2017 году удалось избежать значительного роста цен: компания повысила рекомендованные цены на автомобили Renault в среднем на 3%. При этом, добавляют в компании, в меньшей степени повышение коснулось стартовых версий, что дало возможность сохранить модельный ряд доступным для клиентов.

Грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2018 году, сохраняя при этом прибыльность бизнеса, уверены в Renault Россия.

Представитель Nissan в России сообщил , что Datsun повысит цены на 7 тысяч рублей на автомобили 2018 года выпуска на обе модели. Машины 2017 года сейчас можно купить по старым ценам.

"Nissan не исключает планового повышения цен на машины 2018 года выпуска. Это должно быть несущественное увеличение, согласно общей рыночной практике. Однако точных цифр пока нет. Они будут озвучены с приходом первых автомобилей 2018 года к дилерам", - добавил собеседник.

Компания KIA Motors Rus в январе 2018 года проводит плановое повышение цен, которое составляет в среднем 0,8% по модельному ряду, рассказал РИА Новости ее представитель. "Это вызвано влиянием инфляции, а также ростом акцизов на мощные автомобили", - пояснил собеседник.

Представитель BMW в России говорит, что цены за 2017 год в среднем выросли на 2,3%. "На автомобили с январского производства 2018 года мы подняли в среднем на 2,5%, что полностью не компенсирует рост акциза на ввоз. В связи с чем можно ожидать следующих шагов по увеличению цен на автомобили", - добавил он.

НИВЕЛИРОВАТЬ РОСТ

При этом компании стараются нивелировать рост. Например, KIA Motors Rus, продолжает представитель компании, предлагает различные кредитные программы, а в январе 2018 года также действуют выгодные условия по покупке автомобилей 2017 года производства.

Кроме того, напоминает собеседник, продлены адресные программы господдержки ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль").

Ранее о повышении цен на автомобили с 2018 года сообщил "АвтоВАЗ" AVAZ. В пресс-службе компании сообщали, что в среднем они выросли на 2,5%.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "Автоваза" Ян Птачек в среду на пресс-конференции добавил, что стратегия производителя - быть наиболее конкурентоспособными.

"Это значит, что наши цены растут меньше, чем у конкурентов. Наша стратегия - бороться за ценовое позиционирование, чтобы сохранить конкурентоспособность. Наше повышение цен раз в год связано, как правило, с инфляцией. Я не думаю, что в этом году цены (по рынку - ред.) вырастут на 15-20%. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить на рынке наше ценовое позиционирование", - добавил он.

"Автостат" в среду напомнил, что о росте цен на новые автомобили в 2018 году основные игроки предупреждали еще в прошлом году. Еще во второй половине декабря цены подняли сразу шесть автопроизводителей. Согласно предварительной оценке аналитического агентства, в 2017 году цены на новые автомобили в России выросли в среднем на 5%.