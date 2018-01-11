Интервенция по-новому. Минфин идет на очередной валютный рекорд

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин вновь планирует в рекордном объеме закупать валюту на внутреннем рынке. Как сообщило министерство, с 15 января по 6 февраля оно будет совершать такие сделки на 15,6 млрд рублей в день. Суммарно за данный период времени на эти цели направят 257,1 млрд рублей. Прежний рекорд по объему покупок валюты Минфин поставил в декабре прошлого года, когда в день тратили по 12,7 млрд рублей. В целом на сделки тогда направили почти 204 млрд рублей.

Валютные интервенции на рынке Минфин начал в феврале 2017 года с целью минимизации зависимости рубля от нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, когда цена нефти оказывается выше прогнозного уровня. На ближайшие три года он составляет 40 долларов за баррель марки Urals. В январе этого года весь предполагаемый объем допдоходов уйдет на покупку валюты. Минфин РФ в январе будет покупать валюту на рекордные 15,1 млрд руб в день

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином, как и прежде, будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах полагает, что основной причиной роста объема закупок валюты послужила необходимость в достаточно сжатые сроки скупить излишки дополнительных нефтяных доходов прошлого года. "Сейчас хорошо покупать валюту – курс выгодный, деньги есть, а рубль, который тянет вверх целый ряд факторов, не нуждается в укреплении. Более того, рост его курса при отсутствии таких покупок, возможно, приходилось бы сдерживать какими-либо специальными мерами. Минфин, таким образом, пользуется сложившейся ситуацией, чтобы преследовать одновременно две цели – с одной стороны, приобрести валюту, с другой – несколько ограничить рост рубля, изымая избыточную ликвидность. С точки зрения министерства, рассчитывающего доходы страны преимущественно исходя из экспортной выручки, это важно", - пояснил он.

Влияние данных операций на курс российской валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным. Однако, по мнению участников рынка, решение Минфина о наращивании объема покупки до очередных рекордов принесло легкий негативный тренд. Он мешает валюте РФ расти, несмотря на закрепление рынка нефти выше 69 долларов за баррель марки Brent, говорят аналитики.

НОВОЕ ПРАВИЛО

Напомним, что с января Минфин скорректировал формулу расчета объемов покупки валюты на внутреннем рынке. Теперь объем дополнительных нефтегазовых доходов и величина корреспондирующих операций на валютном рынке будет определяться как разность между объемом нефтегазовых доходов федерального бюджета и базовым объемом нефтегазовых доходов и рассчитываться на основе фактически сложившегося валютного курса рубля. Новация, по мнению министерства, будет содействовать созданию предсказуемой и устойчивой макроэкономической среды.

Опрошенные "Прайм" эксперты по-разному оценивают это нововведение и его влияние на объем покупок валюты. По мнению Табаха из "Эксперт РА", речь идет о чисто технической процедуре в рамках возобновления действия бюджетного правила. Она интересна лишь узкому кругу участников валютного рынка и существенно не повлияет на сам валютный рынок, полагает он.

В свою очередь, эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов уверен, что рост величины интервенций в январе к декабрю более чем на 20% вызван в большей степени переходом к постоянной версии правила их определения. Он напомнил, что за время, прошедшее с момента прошлой фиксации объема интервенций, нефтяные цены выросли на 5%. Это объясняет лишь часть роста объемов закупки.

"За счет того, что теперь при расчете уровня отсечения нефтегазовых доходов используется фактический курс рубля, а не прогнозный (в январе: около 58 против 64,7), стерилизуемые экспортные доходы будут на протяжении всего года выше, чем в 2017 году", - пояснил он.

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПОКУПОК

При этом Куликов отмечает, что рост за счет изменения правила уже произошел – далее на величину стерилизуемых экспортных доходов будет влиять в основном динамика нефтяных цен. При определении объема на февраль правило будет исходить из еще более высокой нефтяной цены – примерно на 7% выше, чем в январе.

Устойчивого тренда на дальнейший рост закупок валюты в течение года эксперт не ожидает. Однако в целом стерилизация экспортной выручки в новой версии правила интервенций должна существенно снизить волатильность курса рубля. Без закупок валюты курс при текущих ценах на нефть был бы на 6-9 рублей за доллар крепче.

Табах полагает, что в течение 2018 года тренд на рост объема покупок валюты может продолжиться, но зависит это, прежде всего, от двух факторов – доходов бюджета и расходной политики. Если цены на нефть будут относительно высокими, то потребность в покупке валюты сохранится, а ее объемы будут варьироваться в зависимости от притока средств, заключил он.



