Шанхайский сюрприз: Китай начинает торговлю нефтью за юани

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай готовится к началу биржевых торгов фьючерсными контрактами на нефть, которые будут номинированы в юанях. По сообщениям источников в Пекине, торги могут начаться на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) уже на следующей неделе. Если это произойдет, то по доллару, как мировой резервной валюте, будет нанесен серьезный удар, а китайский юань значительно укрепит свои позиции в сфере мировых финансов.

Нефтеюань идет на смену нефтедоллару

Торговля нефтью на Шанхайской бирже в юанях – составная часть китайского проекта "Один пояс, один путь", целью которого является создание прочных экономических связей между Китаем и странами Евразии, включая государства Ближнего Востока.

На Западе даже заговорили о планах Пекина создать нефтеюань, подобно тому как в свое время был создан нефтедоллар. В 1974 году Генри Киссинджер договорился с королевским домом саудитов о расчетах исключительно в американской валюте при совершении сделок купли-продажи на нефтяном рынке. Создание нефтеюаня будет способствовать де-долларизации мировой экономики. На Западе не без оснований опасаются, что по доллару США – единственной мировой резервной валюте – будет нанесен ощутимый удар.

Для усиления своих позиций в Саудовской Аравии – крупнейшем экспортере нефти в мире – Пекин готов принять участие в IPO (первичном размещении акций) Saudi Aramco. Более того, китайские компании PetroChina и Sinopec предложили выкупить все 5% акций саудовской нефтяной компании до проведения IPO на одной из западных биржевых площадок. Это может склонить Эр-Рияд продавать саудовскую нефть за китайские юани, что должно способствовать более тесному сотрудничеству между Китаем и Саудовской Аравией в энергетической сфере.

Более того, Пекин может заставить торговать энергоносителями за юани даже американцев. Администрация Дональда Трампа обеспокоена огромным дефицитом торговли между США и Китаем, поэтому американские компании планируют резко увеличить поставки энергоносителей – нефти и СПГ – на китайский рынок.

Потребность Китая в энергоносителях растет

Пекину необходимо обеспечить свою растущую экономику энергоносителями, которые все еще приходится покупать за американскую валюту. По данным таможни КНР, импорт нефти в страну в 2017 году составил около 8,4 млн барр./сут. (419,6 млн т) – на 10,1% больше, чем в 2016 году. При этом, несмотря на всестороннюю поддержку со стороны государства, собственная добыча в прошлом году продолжила снижение, составив менее 3,85 млн барр./сут. Зависимость Китая от поставок нефти из-за рубежа стабильно растет и уже превышает 60%.

В прошлом году Китай опередил США по объемам импорта нефти, а до этого стал крупнейшим в мире импортером энергоносителей. Несмотря на кардинальные изменения на энергетической карте мира, центры формирования цен на нефть и другие виды энергоносителей по-прежнему находятся на Западе - в Лондоне и Нью-Йорке. Вся поступающая в Китай нефть реализуется с привязкой к котировкам эталонных сортов – североморского Brent и американского WTI.

Торговля нефтяными фьючерсами в Шанхае под присмотром китайских властей также позволит избежать манипулирования ценами. В 2017 году торговля нефтяными фьючерсам в Нью-Йорке и Лондоне превысила торговлю физическими объемами в 23 раза.

Торговля нефтью в юанях может стать первым ударом по финансовому всевластию США – прежде всего в энергетической сфере, что позволит сократить влияние американской доллара на мировую экономику. Кроме того, это станет серьезным аргументом в пользу превращения юаня в мировую валюту, которая будет использоваться при расчетах между третьими странами.

Превратности биржевой торговли

Торговля нефтяными фьючерсами будет осуществляться на INE, что позволит участникам рынка осуществлять хеджирование – обратить неопределенность в определенность – и оплачивать фьючерсные контракты в юанях, избавляясь таким образом от валютных рисков. Иностранные компании также смогут принимать участие в торгах, поскольку INE находится в шанхайской зоне свободной торговли.

Нефть является очень ликвидным активом и в отличие от золота жизненно необходима для поступательного развития китайской экономики. Для запуска торговли нефтяными фьючерсами Пекину необходимо создать собственный эталонный сорт нефти, который будет торговаться полностью независимо от Brent и WTI. Однако информация о китайском эталоне и об условиях проведения торгов держится в строгом секрете.

Китай имеет опыт биржевой торговли фьючерсами на сырьевые активы. В 2015 году на Шанхайской бирже были запущены торги никелем, что вызвало ажиотажный спрос со стороны спекулянтов. Через шесть недель после начала торгов объем сделок купли-продажи никеля в Шанхае превысил объем торгов этим металлом на LME (London Metal Exchange) – основной бирже, где формируются цены на металлы в мире. Стоимость никеля в Китае подскочила до небес, что негативно сказалось на экономике. Потребовалось вмешательство регуляторов, которые установили более жесткие правила торговли, сократили время торговой сессии и повысили сбор за осуществление сделок.

Безусловно, опыт проведения биржевых торгов никелем будет принят во внимание китайскими властями, чтобы избежать ошибок в будущем.

Пока остается неизвестным, какой сорт нефти станет китайской альтернативой Brent и WTI, а также, как скажется контроль над потоками капитала со стороны правительства на участии иностранных компаний в торгах нефтяными фьючерсами. Однако Китай не нуждается в иностранных "партнерах" для обеспечения ликвидности, поскольку уже сейчас наблюдается огромный интерес со стороны собственных участников рынка.

Кроме того, в создании нового центра формирования цен на энергоносители заинтересованы Россия и Венесуэла – две страны, от которых во многом зависит ситуация на мировом рынке нефти. По результатам прошлого года Россия сохранила за собой статус крупнейшей нефтедобывающей державы, а Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире. Экспорт углеводородов из обеих стран все больше ориентируется на китайский рынок, поэтому создание нового эталонного сорта будет позитивно воспринято в Москве и Каракасе.

Юань и золото едины

В апреле 2016 года Китай запустил торги поставочными фьючерсами на золото. Торговля ведется на Шанхайской бирже золота. Наличие фьючерсных контрактов на нефть и золото, номинированных в юанях, позволит участникам торгов осуществлять расчеты за нефть золотом или конвертировать юани в золото, что обеспечит возможность избегать расчетов в долларах. Если продавцы и покупатели нефти не желают осуществлять расчеты в юанях, то они всегда могут использовать золотой рыночный эквивалент.

Участники торгов на INE будут освобождены от необходимости держать свои средства в китайских активах или переводить выручку в американские доллары.

Китай намерен создать биржевой инструмент для торговли нефтью, который будет удобен как для собственных участников рынка, так и для широкого круга иностранных компаний: инвестиционных фондов, трейдеров и поставщиков сырья.

Упущенные возможности

Если торги нефтяными фьючерсами в Китае станут успешными, то Россия навсегда потеряет возможность создать совой эталонный сорт для Азиатско-Тихоокеанского региона – самого перспективного рынка сбыта углеводородов.

СПбМТСБ в конце 2015 года начала торги поставочным фьючерсным контрактом на нефть сорта Urals с отгрузкой в Приморске. Однако ликвидность данного биржевого инструмента остается на крайне низком уровне. Фьючерсный контракт номинирован в долларах для удобства иностранных покупателей российской нефти. Однако несмотря на оптимистические заявления представителей СПбМТСБ, до сих пор не было отгружено ни одной танкерной партии.

СПбМТСБ также планировала создание для АТР эталонного сорта ВСТО - по названию трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Но, по-видимому, этим планам не суждено сбыться, несмотря на увеличение поставок российской нефти в Китай и другие страны региона.

В декабре прошлого года "Транснефть" TRNFP объявила о расширении нефтепровода ВСТО (Тайшет – Сковородино – Козьмино) с 58 млн т/г до 70 млн т/г, что позволяет увеличить трубопроводные поставки в Китай отводу Сковородино – Мохэ до 30 млн т/г. К 2020 году пропускная способность ВСТО должна достичь 80 млн т/г.

Кроме того, более половины нефти, отгружаемой на терминале Козьмино – конечном пункте ВСТО – направляется в Китай.

В этом году только "Роснефть" ROSN рассчитывает увеличить поставки нефти в Китай до 50 млн т по сравнению с 40 млн т в 2017 году. Однако все эти объемы будут поставлены в соответствии с долгосрочными контрактами. Подобным образом осуществляют поставки и другие российские нефтяные компании.

Свободных объемов для реализации на бирже или на спотовом рынке не остается, что не позволяет создать эталонный сорт для АТР. В случае успешной торговли нефтяными фьючерсам в Шанхае, потребность в российском эталоне отпадет вовсе.