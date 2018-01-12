Правительство повышает для машин "налог на утиль"

МОСКВА, 12 - янв, ПРАЙМ, Наталья Карнова. Правительство озвучило параметры индексации утилизационного сбора в 2018 году. Он будет варьироваться в рамках от 0 до 15% и чуть выше в зависимости от автомобиля, до конца дня документ будет завизирован, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, сейчас завершаются расчеты буквально по паре позиций, и до конца дня документ должен уйти на визирование. "По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть ее не будет, по каким-то будет 15%-ая, по каким-то - чуть выше. Там, где более серьезно снижаются другие налоги", - рассказал вице-премьер. Утилизационный сбор в 2018 г вырастет от 0% до 15% в зависимости от автомобиля

Утилизационный сбор на автомобили оплачивается один раз изготовителем, если это российский автопром, или одним из собственников. В конце прошлого года Минпромторг внес в правительство проект постановления, предусматривающий индексацию сбора в зависимости от ряда параметров - категории и видов транспортных средств, экологичности техники, особенно бывшей в употреблении, а также объема производства и импорта. По оценке министерства, рост сбора в 2018 году составит 15-17,5%. Это не приведет к подорожанию сделанных в России машин, так как на 2018-2020 годы запланирован значительный объем господдержки автопрома — более 125 млрд рублей ежегодно.

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что обозначенная Дворковичем прибавка не окажет существенного влияния на стоимость автомобилей. "Индексация коснется в основном импортных автомобилей – именно на этот сегмент преимущественно ляжет нагрузка. Что касается произведенных в России автомобилей, то индексация, как правило, компенсируется через различные субсидии автопроизводителям. Если эта стратегия не изменится, то я не жду существенного влияния повышения утилизационного сбора на цены автомобилей в текущем году. Кроме того, 0-15-процентное повышение – это совсем не много", - говорит аналитик "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов.

Партнёр агентства "Автостат" Игорь Моржаретто согласен, что повышение утилизационного сбора на 0-15% не повлияет на цены отечественных автопроизводителей благодаря компенсации от государства. В принципе, повышать сборы на отечественные автомобили существенного смысла нет, поскольку полученные деньги государство спустя какое-то время возвращает тем же производителям, отметил он.

Что касается импорта, то это, как правило, дорогие автомобили, и 15-процентная прибавка может добавить к цене порядка 200 тысяч рублей. "Однако меня пугает формулировка "15% и чуть выше". Насколько выше, пока не сообщают, но были прогнозы, что по некоторым моделям сбор увеличится в 2,5 раза. Если это действительно произойдет, то такое повышение убьет импорт и лишит нас целого ряда моделей", - считает Моржаретто.

ПРОГНОЗЫ-2018

Как правило, цены на автомобили в отсутствие прочих факторов растут в рамках инфляции. Однако в 2017 году, согласно предварительным данным "Автостата", цены на новые автомобили в России выросли в среднем на 5% при инфляции в 2,5%.

По мнению Беспалова, в целом в 2018 году цены на автомобили вырастут несколько больше официальной инфляции. "Речь идет не об инфляции в 2,5%, которую мы наблюдаем сейчас, а о более близком к целевому показателю уровне – 3-4%. К ним прибавятся еще порядка 2-3 процентных пунктов, таким образом, автомобили за год могут подорожать в среднем на 7%", - пояснил он. Повышение связано с тем, что еще не весь эффект от девальвации рубля производители перенесли в текущие цены.

Происходить оно будет планомерно, но все зависит от марки и ее стратегии продвижения на рынке. С начала года многие производители уже увеличили цены на 1-2,5%. Теперь они заняли выжидательную тактику и оценивают влияния подорожания на объемы продаж. В зависимости от ситуации на рынке и в экономике в целом будет избрана дальнейшая тактика - если рост, который начался в последние месяцы, замедлится, то и с дальнейшим увеличением цен притормозят.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых машин и LCV в РФ в 2017 году выросли на 11,9%, до 1,59 млн штук. Однако АЕБ впервые не озвучила прогноз по продажам автомобилей из-за отсутствия определённости в планах правительства РФ по увеличению утилизационного сбора. "Пока тут мы ясности до конца не видим, нет решения и по акцизам и программам промсборки, а это, де-факто, "три кита" нашего авторынка, и изменения по любому из этих направлений могут дать движение в любую сторону. Рынок сейчас крайне лабилен и чувствителен даже к небольшим колебаниям цен. 12-процентный рост продаж по итогам 2017 года не повод обложить его еще большими налогами. Любая дополнительная нагрузка ляжет на плечи покупателей, то есть, будет заложена в цены, а это приведет к спаду продаж. Таким образом, вместо ожидаемых дополнительных доходов вмешательство государства может принести ему лишь дополнительную "головную боль", - рассуждает Моржаретто.

В свою очередь, Беспалов по итогам 2018 года ожидает 10-процентного рост продаж. Некоторое замедление в сравнении с прошлым годом будет связано с более высокой базой 2017 года, так как рынок уже начал восстанавливаться, а также некоторым сокращением господдержки. Фактором, работающим на рост рынка, станет сохраняющийся до сих пор отложенный спрос, заключил он.