Платине становится труднее бороться за статус одного из самых популярных драгметаллов

МУМБАИ, 16 янв - ПРАЙМ. Производители платины инвестируют миллионы долларов в рекламные акции, делая ставку на молодое поколение азиатских покупателей ювелирных изделий, которые могут спасти индустрию от кризиса, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

С 2008 года цены на платину потеряли около 60%, в связи с чем индустрию может ждать один из самых неблагоприятных сценариев: платина может выйти из числа наиболее популярных драгоценных металлов в мире.

Во вторник золото на рынке спот торговалось по 1338,99 доллара за унцию, а платина – по 993,60 доллара. В 2008 году золото стоило меньше 1000 долларов, тогда как цены на платину росли выше 2250 долларов.

Для улучшения ситуации производители металла надеются в Индии и ряде других стран повторить опыт США и Японии, где был успешно создан рынок платиновых ювелирных изделий.

В Anglo American Platinum сообщили о ежегодном инвестировании 50-70 млн долларов в развитие указанного рынка, при этом основная доля вложений направлена на развитие рынка платиновых ювелирных украшений в Азии.

"Наибольший потенциал представляют Китай и Индия, для которых характерен высокий процент молодого населения и стремительный процесс урбанизации", - отметил Хью Дэниел, главный руководитель Международной платиновой гильдии (PGI), которая финансируется крупнейшими производителями и переработчиками платины в Южной Африке.

Предыдущие маркетинговые компании в Японии и США представляли платину как более ценный металл по сравнению с золотом. В Азии же производители нацеливаются на более широкую, молодую аудиторию потребителей платины, металла, который внешне похож на серебро или белое золото, но при этом никогда не тускнеет и не желтеет.

В Индии PGI организовала обучение нескольких тысяч продавцов, которые должны убедить потребителей переключить свое внимание с золота на платину.

Спрос на платину в Индии с 2000 года вырос практически с нуля до 190 000 унций в год. Теперь страна является самым быстрорастущим рынком платиновых ювелирных изделий, опередив по общему объему продаж Китай, Японию и США.

"Они искусственно создают спрос. Его нужно постоянно поддерживать", - сказал Йен Вудли, аналитик Old Mutual Equities. Без маркетинга спрос, вероятно, замедлится и умрет, добавил он.

Между тем платиновая индустрия опасается сильной конкуренции со стороны электромобилей. Металл применяется в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов, в которых электромобили не нуждаются. Общий объем платины, использующейся в каталитических нейтрализаторах, составляет 3,2 млн унций в год, что более чем на 40% превышает мировой спрос.

Для сравнения, на производство ювелирных украшений уходит около 2,3 млн унций платины в год, согласно данным Johnson Matthey PLC.

Производили платины считают, что они находятся в гонке против времени, причем на кону стоят прибыль и рабочие места. Более 100 000 горняков ежедневно трудятся в шахтах города Рюстенбург в ЮАР, известного как платиновая столица мира.

Считается, что впервые успешно изготовить украшения из платины удалось французской ювелирной компании Societe Cartier в середине-конце 1800-х годов.

В 1975 году PGI запустила маркетинговую кампанию в Японии, а в настоящий момент такая кампания проводится в Индии. По данным Metals Focus Ltd, в 2016 году индийцы покупали в 153 раза больше золота, чем платины.

Распространение золота в индийском обществе настолько велико, что в PGI хотят организовать мероприятия, на которых будут дарить подарки из платины, чтобы мотивировать потребителей приобретать этот металл.

Производство ювелирных украшений из платины сложнее, чем из золота, так как плотность платины и температура плавления этого металла выше. Рентабельность производства платины, однако, составляет около 25% по сравнению с примерно 6% в случае с золотом, сказали в PGI. В отличие от платины, золото в Индии рассматривается в основном как сырьевой товар, поэтому потребители неохотно платят больше за готовые ювелирные изделия, стоимость которых измеряется по весу.

Поначалу лишь некоторые производители ювелирных изделий разделяли взгляды PGI, согласно которым платина выступает редким и прочным, а также прибыльным металлом.

“Люди считали нас идиотами”, - сказал Виджай Джейн, глава Orra Jewellery. “Однако все обернулось для нас самым наилучшим образом”, - добавил он. Платина при этом стала одним из символов положения в обществе.

“Я знаю, что перепродать золото в Индии легче, чем платину, но это, как я полагаю, связано с недостаточным глубинным пониманием рынка платины”, - отметил 28-летний Пунеет Пэнди.

Главы южноафриканских компаний-производителей платины, которые находятся в непростом финансовом положении, утверждают, что их судьба зависит от покупательских привычек Пэнди и других потребителей по всей стране.

“Если отрасль перестанет существовать, мы столкнемся с серьезными социальными проблемами”, - заключи Нил Фроунмэн, глава второго по величине в мире производителя платины Sibanye Gold.