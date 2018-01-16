Бум мировой экономики оказывает давление на доллар

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. На фоне ускорения мировой экономики инвесторы вкладываются в японскую иену, евро и многие валюты развивающихся рынков, усиливая сохраняющееся уже год давление на доллар США, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В пятницу индекс доллара ICE достиг минимума за более чем три года. За прошлый год индекс снизился почти на 10%, что стало самым сильным годовым снижением с 2003 года.

Инвесторы в последние несколько месяцев отмечают ускорение роста мировой экономики, тогда как центральные банки Европы и Японии предпринимают пробные шаги к нормализации денежно-кредитной политики после многих лет агрессивного денежно-кредитного стимулирования. Среди инвесторов растут ожидания относительно того, что в скором времени центральные банки крупнейших мировых экономик свернут свои масштабные стимулирующие меры и вслед за Федеральной резервной системой США начнут повышать процентные ставки.

Такие ожидания снижают привлекательность доллара в глазах участников рынка, которые годами вкладывались в американские активы в ожидании устойчивого роста, соглашаясь на низкую доходность, которая, тем не менее, превышала среднемировой уровень. Индекс Dow Jones Industrial Average вместе с другими мировыми фондовыми индексами достиг рекордных максимумов, однако другие основные индексы США в последние несколько месяцев оказались в числе отстающих. Таким образом, после сильного роста на протяжении десяти лет американские фондовые рынки в некоторой степени отошли на второй план в мире.

"Отношение к доллару изменилось по всему миру", - сказал аналитик TD Securities Марк Маккормик. Европа и Япония "действительно становятся привлекательными для инвестиций", отметил он.

Вопреки ожиданиям многих инвесторов, которые рассчитывали на рост доллара ввиду продолжающегося постепенного повышения процентных ставок ФРС, американская валюта отметилась снижением. На инвесторов произвела впечатление неспособность валюты расти даже в ситуации, когда поступающие данные указывают на более быстрые темпы повышения процентных ставок ФРС.

Особо примечательны два недавних примера. Вышедшие в пятницу сильные данные по инфляции в США не вызвали рост доллара, тогда как растущая доходность казначейских облигаций в последние недели тоже не оказала повышательного давления на валюту, хотя и заставила инвесторов говорить о вероятность возвращения процентных ставок в США на докризисные уровни.

"Видно, что позитивные факторы, которые должны были бы обусловить укрепление доллара, не имеют практически никакого эффекта", - сказал глава Haidar Capital Management Саид Хайдар.

По его мнению, доллар будет снижаться против валют развивающихся экономик с сильным добывающим сектором, таких как Малайзия, Чили и Колумбия.

Многие аналитики считают, что в 2018 году снижение доллара может ускориться из-за принятия закона о налоговой реформе, которая, согласно ожиданиям, обернется увеличением дефицита бюджета США. Доллар обычно снижается при увеличении дефицита, что повышает потребность в выпуске гособлигаций для закрытия пробелов в финансировании.

Аналитики Goldman Sachs и J.P. Morgan ожидают, что в 2019 финансовом году дефицит бюджета вырастет до 1 трлн долларов или 5% от ВВП против 664 млрд долларов или 3,4% от ВВП в 2017 финансовом году.

Недавнее ослабление доллара отчасти отражает нормальные колебания валютных рынков. Американская валюта выросла на 25% с минимумов 2011 года против других основных валют. В результате, по мнению многих аналитиков, доллар оказался переоценен, исходя из фундаментальных факторов.

Умеренное снижение доллара может быть выгодно многим крупным американским компаниям, получающим существенную прибыль от работы за рубежом. Ослабление доллара обычно оказывает поддержку экспорту, повышая конкурентоспособность товаров из США, что является главной задачей текущей президентской администрации. Кроме того, чем слабее национальная валюта, тем больше возможностей у ФРС для повышения процентных ставок.

При этом некоторые инвесторы обеспокоены тем, что продолжительное снижение доллара может поколебать доверие к экономике США, затруднив дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Быстрое падение доллара может также вызвать чрезмерное ускорение инфляции, в то время как руководители центрального банка и инвесторы рассчитывают на сохранение умеренных темпов роста цен.

Чистая короткая позиция по доллару на рынке фьючерсов в декабре сократилась до минимума за более чем месячный период, отчасти ввиду ожиданий вокруг представленной американским компаниям разовой льготы на репатриацию хранимых за рубежом денежных средств и прибыли от зарубежной деятельности. Тем не менее, в последние несколько недель объем коротких позиций по доллару вновь стал расти, как и объем длинных позиций по евро.

Для стремящихся к высокой доходности инвесторов "наиболее привлекательны Европа и Япония, где денежно-кредитная политика крайне далека от нормальной", - отметил аналитик Societe Generale Кит Джакс.

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