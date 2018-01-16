Кредиты и господдержка толкнули российский авторынок к росту

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Ушедший год показал положительные результаты в сегменте отечественного автопрома: объем рынка новых легковушек вырос по сравнению с 2016 годом на 16,7%, легковушек с пробегом – на 2,1%.

В настоящее время на российском авторынке наблюдается восстановительный рост, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. За 2017 год, по данным "Автостата", было продано порядка 1,5 миллиона новых легковых автомобилей, что больше на 10% показателя 2016 года. Следующий год также может оказаться успешным для производителей: объем продаж легковых авто может вырасти еще на 10-15% за счет продолжающейся программы господдержки, снижающихся кредитов и дорожающей нефти, считают аналитики.

Факторы роста

Авторынок продолжает восстановительный рост, говорит управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов. Среди основных факторов, повлиявших на рыночный спрос в 2017 году, он выделяет "оттаивание" отложенного спроса, сформировавшегося в кризисный период; успешную работу льготных госпрограмм, в рамках которых было реализован практически каждый второй автомобиль, а также снижение стоимости кредитования в целом. "Так, например, доля автомобилей, купленных в кредит в прошлом году, составила 46,5% от всех продаж. В 2016 году было 44,4%", - замечает он.

В качестве основных факторов, оказавших позитивное влияние на рынок, можно отметить значительную господдержку и повышение доступности кредита, соглашается консультант компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский. "В течение года ставки по автокредитам были на 1,5-2 п.п. ниже, чем в 2016 году. По предварительным оценкам, с помощью господдержки более 400 тысяч автомобилей было продано по программам льготного кредитования", - отмечает он. При этом примерно половина покупок авто совершается на заемные средства. По словам Бабанского, в 2017 году доля автокредитов выросла до 50%.

О том, что доля покупок авто в кредит дошла до 50% говорит и руководитель пресс-службы "Автостата" Азат Тимерханов. Мощный рост таких покупок был отмечен в третьем квартале, когда действовали программы господдержки, по которым покупатели получали скидки 10%.

У подержанных авто тоже есть будущее

Несмотря на то что рост объема рынка авто с пробегом оказался меньше, чем в 2016 году (6%), такие машины не стоит списывать со счетов, говорит Тимерханов.

"В этом году за последние 5 лет заметно выросли продажи новых автомобилей, что и притормозило вторичный рынок", - объясняет он, замечая, что вторичный рынок в четыре раза крупнее рынка новых авто. По его словам, потенциал вторичного рынка значительнее, так как с каждым годом внимание дилеров к этому сегменту повышается все сильнее. "Так что говорить, что продажи подержанных авто будут падать, пока не приходится", - поясняет он.

Сдерживающие факторы

Несмотря на хороший рост, отрасль тормозят ряд сдерживающих факторов, главным из которых является удорожание цен. По данным "Автостата", в 2017 году цены на новые машины в среднем выросли на 5%. В 2018 году агентство прогнозирует повышение цен в среднем еще на 5-7%.

Вторым отрицательным фактором является продолжающееся снижение покупательской способности населения, уточняет "Автостат". Реальные доходы населения показывают отрицательную динамику, что, естественно, сказывается на авторынке.

Новые победы

Порадует автопроизводителей и наступивший год. В 2018 году на авторынок можно смотреть довольно оптимистично, объем рынка легковых авто покажет рост на уровне 10%, считает Бабанский.

С ним соглашается Сафонов: в 2018 году на отечественном автомобильном рынке продолжится позитивная динамика, рост продаж в сегменте новых легковых авто может составить 10-15%.

В свою очередь "Автостат" дает три варианта развития авторынка, каждый из которых привязан к цене на нефть.

В оптимистическом сценарии при среднегодовой цене нефти в 75 долларов за баррель в следующем году автомобильный рынок может вырасти на 20% и достичь 1,75 миллиона единиц, что соответствует уровню 2010 года. В пессимистическом сценарии при цене на нефть в 55 долларов за баррель объем рынка новых легковых автомобилей может сохраниться примерно на уровне 2016 года (1,45 миллиона единиц), что будет свидетельствовать о его стабилизации.

Однако наиболее реальным "Автостат" считает средний сценарий при цене на нефть в 65 долларов за баррель, согласно которому продажи автомобилей в 2018 году могут вырасти не более чем на 10% - до уровня 1,6 миллиона единиц.