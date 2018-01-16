Россияне все чаще предпочитают жить в долг

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Кредитование населения в прошлом году значительно выросло. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки РФ за январь-ноябрь 2017 года выдали гражданам 30,37 млн новых кредитов, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом объем кредитования увеличился на 36% и составил более 4,91 трлн рублей.

Опрошенные "Прайм" эксперты указывают, что тренд роста выдачи кредитов подтверждается и статистикой ЦБ, согласно которой за период январь-ноябрь объем выданных кредитов составил 8,2 трлн рублей, что на 27% выше показателя на конец 2016 года. "Различия в объемах выдачи и темпах роста между данным ОКБ и ЦБ объясняются тем, что ЦБ своей статистикой "закрывает" весь рынок, в то время как в структуре досье ОКБ значительную долю занимает Сбербанк и ключевые банки – основные драйверы кредитного розничного рынка. Это и объясняет тот факт, что темпы роста выдачи у клиентов ОБК выше среднерыночных показателей", - пояснил гендиректор EOS Россия Антон Дмитраков.

Данные о росте розничного кредитования подтверждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. "В целом, розничное кредитование в стране за 11 месяцев 2017 года выросло на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметил он.

Похожая тенденция по росту выдачи займов наблюдается и в сегменте МФО, рассказал главный исполнительный директор ООО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. По его словам, в 2017 году МФО выдавали каждый второй заем в сегменте беззалогового розничного кредитования. Всего по итогам года зафиксировано порядка 21,5 млн выданных займов против 19 млн в 2016 году. По итогам 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов достиг порядка 242 млрд рублей (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды), рост за годовой период 30%, добавил эксперт.

КРЕДИТНЫЕ ЛИДЕРЫ

Данный тренд эксперты связывают с экономической стабилизацией, ростом реальных зарплат, а также с реализацией отложенного спроса на товары среди населения. Что касается сегментов, лидирующих в розничном кредитовании, то тут их оценки несколько разнятся.

По данным ОКБ, наилучший результат по темпам годового роста объемов кредитования показали кредитные карты. Объемы одобренных лимитов показали рост в 42%. На втором месте - сегмент ипотеки, где объемы кредитования выросли на 39%. Автокредитов было выдано на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года, их объемы выросли на 35%. В сегменте кредитов наличными по итогам одиннадцати месяцев количество новых кредитов увеличилось на 14%, а объемы кредитования - на 33%.

По данным НБКИ, картина несколько отличается, хотя лидеры роста те же. Сильнее всего вырос сегмент кредитных карт – на 48,5%. Рост количеств выданных автокредитов составил 27,5%, ипотеки – 23,8%, а потребительских кредитов – 22,6%.

Так или иначе, ипотеку многие эксперты считают одним из лидеров розничного кредитования. По данным Центробанка, ипотечный портфель российских банков в январе-ноябре 2017 года вырос на 13% и превысил 5 трлн рублей. За этот период банки предоставили гражданам более 935 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 1,7 трлн рублей. В стратегию Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) заложен возможный рост ипотечного кредитования в России вдвое, до 10 трлн рублей в 2020 году. Сообщалось, что ЦБ опасается выполнения такого плана, поскольку это может привести к возникновению "пузыря", сходного с тем, что в США стал триггером кризиса 2008 года.

ПРОСРОЧКА СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

При этом эксперты констатируют стабилизацию ситуации с просроченной задолженностью. Пик ее роста был пройден еще в 2015-2016 годах, и в 2017 году в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация, отметил Волков. При этом объемы "плохих" долгов все еще остаются довольно значительными. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Одним из основных факторов, которые продолжают генерировать просрочку, остается снижение реальных доходов населения, указал он.

По его словам, в декабре 2017 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа по сравнению с декабрем 2016 года сократилась на 0,4 процентного пункта (п.п.) и составила 19,7%. Доля просрочки по автокредитам сократилась на 0,3 п.п. - до 9,5%, а ипотеки – на 0,9 п.п., до 2,7%. И лишь по кредитным картам просрочка выросла на 2,2 п.п. - до 18,1%.

Представитель EOS Россия отметил, что на 1 декабря 2017 года объем просроченной задолженности (просроченные платежи + тело кредита) составил 1,8 трлн рублей, что на 6% ниже прошлогоднего показателя (1,9 трлн рублей). Доля просроченных кредитов (отношение просроченной задолженности к ссудному портфелю) за тот же период снизилась с 18% до 15%. "За двухлетний период охлаждения рынка была проделана большая работа по расчистке балансов, в том числе за счет продажи просроченных кредитов", - пояснил он.

Традиционно, по залоговым кредитам (ипотека, автокредитование) уровень просроченной задолженности ниже. Ипотечный кредит, как правило, результат взвешенного решения и планирования. Автокредит отличается более высокими рисками неплатежей. Что касается беззалоговых потребительских кредитов (включая кредитные карты), то уровень дефолтов в данном сегменте выше ипотеки и авто, прежде всего, за счет более высокого уровня спонтанности при принятии решения о кредите, что чревато переоценкой своих финансовых возможностей.

Говорить об ухудшении или улучшении ситуации можно будет после того, как кредитование наберет обороты и появятся первые результаты нового кредитного цикла, полагает Дмитраков. Ранее ЦБ оценил темпы роста кредитования населения в 2018 около 9%, в 2019-2020 годах – около 10%.