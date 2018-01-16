Пять потенциальных рисков, угрожающих ралли цен на нефть

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Нефть торгуется вблизи 3-летних максимумов, однако многие аналитики считают, что ралли, вероятно, оказалось слишком масштабным и стремительным. В понедельник цены на нефть Brent завершили торги выше 70 долларов, что создает новые риски для отрасли, которая еще не до конца восстановилась после длительного периода спада, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Геополитика

Ралли отчасти вызвано эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками нефти. В пятницу администрация президента США Трампа пригрозила, что страна может выйти из ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году, и ввести новые санкции в отношении исламской республики, если не будет пересмотрен ряд пунктов документа. Выход США из ядерной сделки может сказаться на экспорте иранской нефти в то время, когда Иран и без того охвачен антиправительственными протестами.

Кроме того, инвесторы с беспокойством следят за событиями в саудовской королевской семье, многие члены которой были арестованы в рамках борьбы с коррупцией.

Однако некоторые аналитики считают, что эта геополитическая напряженность ослабнет, и цены на нефть утратят поддержку.

"Эскалация напряженности (в Саудовской Аравии или Иране), при которой может пострадать нефтедобыча, кажется маловероятной в силу серьезных взаимных экономических интересов", - отметил Ханс ван Клиф, экономист ABN Amro.

Спрос на нефть

Сильный спрос на нефть, который был обеспечен необычным синхронным ростом мировой экономики, также стал одной из причин недавнего ралли нефтяных цен. Мировое потребление нефти в 2017 году выросло на 1,5 млн баррелей в день, что выше исторического среднего значения, а в этом году может увеличиться на 1,3 млн баррелей в день, оценивают в Международном энергетическом агентстве (IEA).

Однако рост цен на нефть может замедлить увеличение спроса, в особенности на бензозаправочных станциях.

“Автомобилисты из США, столкнувшись с увеличением стоимости топлива, могут спровоцировать замедление спроса”, - считает Оле Хансен из Saxo Bank.

Дисциплина ОПЕК

Разворот цен на нефть после длительного снижения действительно начался тогда, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные нефтедобывающие страны, не входящие в картель, такие как Россия, начали переговоры, а затем и осуществление сделки по сокращению нефтедобычи. Однако рост цен на нефть может привести к провалу сделки, так как мотивирует производителей наращивать добычу для получения более высокой прибыли.

Кроме того, некоторые члены ОПЕК, такие как Саудовская Аравия (крупнейший в мире экспортер нефти), обеспокоены перспективой потери своей рыночной доли в пользу производителей из США.

“Более высокие цены означают, что в краткосрочной перспективе поступления от нефтяных доходов увеличатся, однако, ОПЕК в среднесрочной и долгосрочной перспективе может уступить рыночную долю производителям сланцевой нефти из США”, - считают в Commerzbank.

Буровая активность в США

Рост цен на нефть оказывается на руку находчивым производителям сланцевой нефти в США, которые могут быстро нарастить добычу в случае ралли на рынке. Нефть WTI торгуется выше уровня 60 долларов, который обычно ассоциируется с увеличением добычи. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 10 единиц - до 752 единиц.

На прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз по производству нефти в США в 2018 году в среднем до рекордных 10,3 млн баррелей в день, что на 300 000 баррелей в день больше по сравнению с декабрьским прогнозом. Кроме того, этот прогноз на 11% выше добычи в 2017 году, составившей в среднем 9,3 млн баррелей в день.

"Чем выше цены на нефть, тем активнее компании добывают сланцевую нефть", - считает Тамаш Варга, аналитик PVM.

Спекулятивные участники рынка

Как только прогнозы по нефтяному рынку улучшились, хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы нарастили объем длинных позиций до рекордного уровня. В случае ухудшения настроений эти инвесторы могут быстро закрыть длинные позиции, толкая цены вниз.

"Ралли, вероятно, оказалось слишком масштабным и стремительным. Учитывая текущий избыточный объем длинных позиций, на рынке существует вероятность временной коррекции (цен) вниз", - добавил ван Клиф из ABN Amro.