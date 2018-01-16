Власти вновь пытаются запретить возврат нереализованной продукции

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Власти вновь вернулись к идее запрета на возврат торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам: с законодательной инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В настоящее время отсутствие запрета больше всего сказывается на хлебопекарной промышленности, ущерб которой, по словам Яровой, оценивается в 3 миллиона тонн высококачественного зерна. АКОРТ предлагает дать поставщикам выбор оставлять или забирать нереализованную продукцию

Запрет может облегчить жизнь хлебопекам, но усложнить ритейлерам, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм", не исключая, что издержки ритейлеров лягут на плечи потребителей грузом повышенной цены. При этом может вырасти качество продукции, если, например, старые продукты не будут пускаться в переработку. В любом случае, принудительные правила – не выход, лучше договариваться мирным путем, отмечают эксперты.

Противоречия предложения

Проблема возврата нереализованной продукции сегодня все еще актуальна, говорит исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. "Прежде всего, она касается скоропортящихся продуктов питания, к которым в частности, относятся хлебобулочные изделия", - говорит он.

Проблему необходимо решать, однако законодательные запреты не достигнут этой цели, считает Востриков. "Законодательно возвраты запрещены еще первой редакцией закона "О торговле", но оформляются они не как возврат, а как обратная реализация продукции", - поясняет он.

Наиболее остро проблема стоит в сфере хлебобулочных изделий, соглашается руководитель департамента корпоративных рейтингов НРА Наталья Соболева. "Предложение депутата должно облегчить ведение бизнеса хлебопекарным производствам, повысить их рентабельность", - говорит она, замечая, что введение запрета будет невыгодно ритейлерам. "Они будут оптимизировать свои закупки, сокращать ассортимент и, возможно, повышать цены для покрытия своих убытков от нереализованной продукции с истекшим сроком годности" – говорит она. Таким образом, часть нагрузки может лечь на конечного потребителя в виде повышения цены, не исключает Соболева. Запрет возврата хлеба сетями может негативно сказаться на самих хлебопеках

Она также предполагает, что при введении запрета может повыситься качество продукции. Если, например, старый хлеб не будет пускаться в новое производство. "В настоящий момент нереализованная продукция возвращается хлебопроизводителям, и они, если могут, пускают ее в новое производство", - поясняет она.

Лучше всего договориться

По мнению Вострикова, ключевым в решении данной проблемы могут стать умение и желание поставщиков и торговых операторов договариваться друг с другом, более тщательно планировать заказы, чтобы сократить или вовсе исключить остатки и списания просроченной продукции. "Решение данного вопроса через планирование детально прописано в Кодексе добросовестных практик, подписанном поставщиками и торговыми сетями", - отмечает он.

Положительный опыт такого планирования демонстрирует пилотный проект Владимирского хлебокомбината и торговых сетей, уточняет он. "В результате грамотного составления заказов, своевременной, повторяющейся несколько раз в день доставки продукции и максимально оперативной выкладки в большинстве торговых сетей-партнеров хлебокомбината количество возвратов сократилось до нуля", - говорит он.

История вопроса

Вопрос по данной теме поднимается в течение последних нескольких лет и является проблемным во взаимоотношениях между ритейлерами и производителями. Так, еще в 2012 году Виктор Зубков, бывший на тот момент первым вице-премьером, говорил, что торговым сетям могут запретить возвращать сельхозпроизводителям нереализованную продукцию. Это абсолютно неправильно, подчеркивал Зубков. Однако тогда дело не приняло никакого оборота. Российское сельское хозяйство: рекорды вопреки

В конце 2016 года Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейшие российские розничные сети, и Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) подписали меморандум по оптимизации заказов и поставок хлебобулочной и мучной кондитерской продукции. Документ поддержали такие торговые сети, как "Магнит", "Лента", Metro Cash & Carry и Х5 Retail Group. Принятие меморандума было добровольной процедурой.

В сентябре 2017 года АКОРТ предлагал предоставлять поставщикам возможность выбрать: оставлять или забирать нереализованную продукцию с полок торговых сетей.

В данный момент власти решили урегулировать вопрос законодательно. Как указывают инициаторы законопроекта, среди которых депутаты Госдумы, входящие в мониторинговую группу "Честная цена", а также несколько членов Совета Федерации, во всех регионах РФ возврат нереализованной продукции расценивают как прямой ущерб производителю. Законодательный запрет на возврат нереализованной продукции поддержан Минсельхозом, ФАС, Роспотребнадзором, большинством союзов производителей, торговыми сетями, уточняют инициаторы законопроекта.



