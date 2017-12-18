Ритейлеры РФ просят не запрещать им возврат продуктов, хотят разобраться сами

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Практика возврата торговыми сетями нереализованных продуктов поставщикам уже не очень распространена в России, сообщили агентству "Прайм" представители крупнейших отечественных ритейлеров. Сети сами постепенно избавляются от такого механизма, поэтому предлагают не запрещать возврат продуктов законодательно, а развивать саморегулирование в этой сфере.

Во вторник вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" заявила, что в Госдуму внесен законопроект о запрете возврата торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам. Позже документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Вопрос возврата непроданных продуктов давно является проблемным в отношениях ритейлеров и производителей. Особенно остро он стоял в отношении хлебобулочных изделий. Представители хлебопекарной промышленности говорили о многомиллиардных потерях из-за практики возврата. Яровая также указала на ущерб для отечественных производителей хлеба.

По ее словам, из-за возврата хлеба ежегодно утилизируется около 3 миллионов тонн пшеницы и ржи. Среди других негативных последствий возврата продуктов - сокращение производства, снижение качества и ассортимента, рост цен.

Участвовавший в пресс-конференции замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров законопроект поддержал. "Я надеюсь, и с развитием цифровой экономики, и с возможностью более четкого планирования в рыночных условиях с использованием новых методов взаимоотношения между сетями и поставщиками будут приводить к снижению издержек и, соответственно, к выгоде потребителей", - отметил он.

ЧТО НОВОГО МОЖЕТ БЫТЬ В ЗАКОНЕ

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Ириной Яровой и сенатором Сергеем Лисовским. Документом предлагается внести изменения в закон о развитии сельского хозяйства и в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в России.

Первое изменение касается основных направлений государственной аграрной политики: в перечень этих направлений предлагается включить содействие расширению доступа российских сельхозпроизводителей на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции.

Вторая новелла - новые изменения в закон о торговле. Последний раз поправки в документ принимались в июле 2016 года. Сейчас по закону торговым сетям и поставщикам запрещается, в частности, навязывать своим контрагентам условие возврата поставщику продуктов питания, не проданных в течение определенного срока, за исключением случаев, когда возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством. Иными словами, если и ритейлеру, и поставщику выгодно закрепить в договоре возможность возврата товара, такой договор может быть заключен.

Эту норму предлагается исключить, а в закон внести новое, более жесткое положение: сетям и поставщикам вообще запретят заключать договоры, содержащие условие возврата поставщику продуктов, которые не были проданы за определенный срок.

РЕШИТ ЛИ ЗАПРЕТ ПРОБЛЕМУ?

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) поддержала стремление законодателей укрепить сложившийся баланс интересов предприятий торговли и производителей.

"Но избранный подход и инструментарий дублируют существующие запреты, не создавая конструктивной альтернативы механизму саморегулирования и не привнося что-то действительно востребованное рынком и его участниками", - сказал представитель АКОРТ.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") также поддержала решение проблемы возврата нереализованной продукции. Впрочем, отметил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, только законодательными запретами ее не решить.

"В качестве доказательства данного тезиса можно привести первую редакцию закона о торговле, которая уже содержит подобный запрет. В результате законодательного запрета возвраты ныне оформляются как обратная реализация товара и продолжают существовать на рынке", - сказал Востриков.

По мнению ассоциации, решение проблемы - в комплексном подходе, желании всех игроков минимизировать количество возвратов и тщательном планировании заказов. Это, напомнил исполнительный директор "Руспродсоюза", детально прописано в Кодексе добросовестных практик, подписанном поставщиками и торговыми сетями.

РИТЕЙЛЕРЫ СОКРАЩАЮТ ВОЗВРАТЫ...

Если верить ведущим российским ритейлерам, они уже не часто возвращают продукты поставщикам. "Такая практика, во-первых, минимальна и касается буквально единиц товарных категорий, и, во-вторых, механизм саморегулирования рынка уже отработал секторально, там, где это было востребовано", - отметили в АКОРТ.

Представитель ассоциации также напомнил, что крупнейшие федеральные сети уже заключили с пекарями соглашения об отказе от возвратов хлебобулочных изделий. Ритейлеры подтвердили, что либо отказались, либо минимизировали практику возврата продуктов.

"Х5 отказалась от возвратов хлебобулочной продукции еще с 1 июня 2017 года в результате договоренности с союзами хлебопеков, поскольку в этой отрасли такая практика распространилась слишком широко, использовалась отдельными поставщиками как инструмент недобросовестной конкуренции и мешала всей отрасли", - сообщил представитель X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

"По другим группам товаров возвраты прекращены с начала этого года, за исключением незначительного числа поставщиков, которые сами заинтересованы в выкупе у нас нереализованной продукции в пределах срока годности, и письменно попросили об этом", - добавили в X5.

В ритейлере "Лента" сообщили, что сеть не заключает договоры, в которых содержится условие возврата нереализованной продукции.

...НО ОНИ ЕЩЕ ЕСТЬ

Представитель сети "Дикси" рассказал, что ритейлер перешел на безвозвратную схему работы с большинством своих поставщиков, однако незначительное число компаний попросили "Дикси" оставить возвраты как инструмент маркетинговой поддержки.

"Выбор - иметь или не иметь возврат - мы предоставляем нашим партнерам. Навязывание поставщикам каких-либо условий не является нашей практикой", - подчеркнул собеседник агентства. Причем чаще всего те товары, которые были выкуплены обратно, используются производителями для перепродажи третьим лицам - например, фермерам.

В пресс-службе российской Metro Cash & Carry сказали, что ритейлер стремится сократить процент возврата до минимума. "Любой возврат товаров является исключительно добровольным и происходит только по инициативе самого поставщика, который заинтересован в наличии расширенного ассортимента своей продукции на наших полках", - сказали Metro.

Впрочем, по данным "Руспродсоюза", возвраты продуктов все же имеют место. "Практика возврата, к сожалению, сегодня распространена достаточно широко. По некоторым категориям продукции она достигает 30%", - рассказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Востриков.

"При этом положительные примеры взаимодействия сетей и производителей, основанные на грамотном планировании заказов, тоже есть. В частности, речь об участнике "Руспродсоюза" - Владимирском хлебокомбинате, которому удалось полностью избавиться от возвратов своей продукции в крупнейших сетях, таких как "Пятерочка", "Магнит" MGNT, "Ашан" и других", - добавил он.

АЛЬТЕРНАТИВА - САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Внесение новых поправок в закон о торговле ритейлеры не поддержали. В "Ленте" любое ужесточение действующего законодательства назвали нецелесообразным. Metro указывает, что законодательный запрет на возврат продукции поставщикам не может позитивно повлиять ни на отрасль, ни на конечного потребителя.

"Рынок ритейла в данном вопросе концентрирует свои усилия на практике саморегулирования как наиболее эффективного инструмента решения проблем на рыночной основе", - подчеркнули в ритейлере.

По мнению Metro, развитие механизмов саморегулирования было и остается наиболее адекватным и эффективным инструментом решения возникающих проблем между торговлей и поставщиками на рыночной основе, в том числе - по теме возвратов.

"На наш взгляд, сейчас ценнее и целесообразнее сконцентрировать общие усилия на корректировке практики применения закона о торговле с использованием механизмов саморегулирования как более эффективного инструмента решения проблем на рыночной основе, а не на внесении очередных поправок в него", - сказал представитель АКОРТ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

По мнению вице-спикера Госдумы Яровой, законодательный запрет практики возврата может дать производителям возможности для развития своего бизнеса, повысит качество товаров, расширит их ассортимент, а также защитит права покупателей.

Опрошенные агентством "Прайм" участники рынка, однако, видят и негативные последствия такого запрета.

В АКОРТ вновь привели пример отказа торговых сетей от возврата хлебобулочной продукции. "Вместе с некоторыми позитивными результатами мы наблюдаем и нежелательные эффекты - сокращение количества товарных позиций на полках магазинов", - отметил представитель ассоциации.

Представитель одного из ритейлеров также отметил, что отказ от возврата товара для производителя в регионе с высокой конкуренцией может означать сокращение объемов производства.

"Не думаем, что принятие данного законопроекта может ухудшить ситуацию с нереализованной продукцией. Но и какого-то положительного эффекта в решении этой проблемы также вряд ли удастся достичь", - резюмировал исполнительный директор "Руспродсоюза" Востриков.