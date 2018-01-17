Почему цены на нефть могут столкнуться со сложностями

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть Brent недавно поднялись выше 70 долларов за баррель, максимума с ноября 2014 года. Очевидным вопросом для размышления в этих обстоятельствах выглядит перспектива ускорения добычи сланцевой нефти в США. Однако на этот раз лучше поразмыслить над перспективами спроса и волатильности на нефтяном рынке, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Вопрос предложения нефти выглядит несложным, при этом оба важных драйвера указывают на перспективу увеличения добычи. Именно эта динамика преобладает на рынке уже почти как четыре года, когда началось противостояние арабских шейхов и сланцевой отрасли США, в результате которого нефтяные котировки перешли к резкому падению, которое продолжалось полтора года. Теперь изменились лишь цифры. Раньше казалось, что когда цены на нефть упадут к 70 долларам за баррель, сланцевые компании США понесут убытки и остановят бурение. С этих пор производители сланцевой нефти стали более эффективными, поэтому при ценах на уровне 70 долларов можно ожидать роста нефтедобычи.

В Управлении энергетической информации недавно обновили прогноз по нефтедобыче в США в 2018 году до 10,3 млн баррелей в день, что на один миллион баррелей выше, чем аналогичный прогноз год назад. Если ожидания оправдаются, можно будет говорить о достижении нового рекорда с 1970 года. В случае продолжения роста нефтедобычи она, вероятно, останется высокой до конца 2018 года, вне зависимости от уровня цен.

Еще одним фактором, связанным с предложением, выступает сделка по нефтедобыче между ОПЕК и Россией. Соглашение было продлено до конца 2018 года, но цены на нефть на уровне 70 долларов за баррель увеличивают вероятность более скорого завершения сделки.

При этом чистая длинная спекулятивная позиция по нефти достигла рекорда. Обычно это выступает одним из признаков чрезмерной уверенности рынка и предстоящего падения котировок.

Существует несколько потенциальных геополитических факторов, способных спровоцировать резкий рост цен. В их число входит политическая нестабильность в Саудовской Аравии или Иране, открытый конфликт между местными соперничающими сторонами, а также напряженная ситуация в Йемене. Кроме того, сокращение добычи в Венесуэле может привести к настоящей катастрофе, учитывая нестабильность внутри страны.

Увеличение потребления может показаться вполне логичным, учитывая активный рост мировой экономики. Вместе с тем, в последнее время основной рост потребления приходился на Китай, который активно пополнял коммерческие и государственные запасы в хранилищах. Аналитики пытаются определить, приведет ли нехватка складских помещений к резкому ограничению спроса на нефть. По прогнозам ОПЕК, рост спроса на нефть в Китае в этом году окажется самым слабым со времен кризиса в 2008 году.

Конечный потребительский спрос также может ослабнуть. В 2017 году темпы роста продаж легковых автомобилей в Китае снизились до более чем 10-летнего минимума, согласно официальным данным. При этом две трети этого роста пришлись на продажи электромобилей. Замедление экономического роста в Китае будет более драматичным и, вероятно, окажет на цены на нефть такое же влияние, как и ситуация 2014 года.

На физическом нефтяном рынке, возможно, установился некий баланс, однако к ценам это вряд ли относится.