Капиталы продолжат утекать из РФ быстрее прогнозов

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центробанк обнародовал оценку чистого оттока капитала из РФ в 2017 году – он вырос в 1,6 раза, до 31,3 млрд долларов с 19,8 млрд долларов в 2016 году. Ранее регулятор прогнозировал чистый отток в 2017 году на уровне 29 млрд долларов.

По словам главного экономиста "Альфа банка" Натальи Орловой, сам факт оттока, более значительного, нежели годом ранее, неудивителен. "Это зеркальное отражение счета текущих операций. Нефть в 2017 году чувствовала себя лучше, чем в 2016-м, соответственно, сальдо счета текущих операций выросло и увеличился отток капитала. Второй фактор связан с тем, что отток реализуется на фоне санкций. Причем прошлый год условно можно разделить на два временных периода. В первом полугодии капиталы смотрели на российские активы более благожелательно. Во второй половине 2017 года стало очевидно, что санкционные ограничения ужесточат, распространив их на российские ценные бумаги, и отток с рынка стал более существенным", - рассуждает она. Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд

Как отмечает ЦБ, в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом компенсирующий друг друга характер. "Оценка ЦБ показывает, что отток фактически на 90% отражает сокращение валютной позиции банков, то есть, речь идет о сокращении текущих обязательств в валюте, которые были привлечены с мировых рынков. Это отражает тот факт, что крупные российские банки продолжают погашать внешний долг из-за ограничений, которые продолжатся и в 2018 году", - комментирует Орлова.

Одной из важных причин увеличения оттока стали выплаты банков по внешним долгам, согласна заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. "Только в одном октябре 2017 года крупнейшие банки погасили международные обязательства общим объемом в 4.6 млрд долларов. Еще раньше российским банкам пришлось продавать некоторые свои активы за рубежом, и это тоже негативно повлияло на вывоз капитала", - отметила она.

Однако можно отметить, что из последних 20 лет приток капитала в Россию, в том числе и в стабильные "нулевые" годы превышал отток только в течение пяти лет, так что жить с таким показателем вполне можно. Важно также отметить, что сокращение внешней задолженности в текущих условиях для России является большим позитивом, считает эксперт.

Помимо внешних выплат российских корпораций, стоит обратить внимание на существенное сокращение разницы в ставках ЦБ РФ и ФРС США, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Иными словами, условия для carry trade ухудшились, и это становится причиной ухода "горячих денег" из РФ, сказал он.

НЕФТЬ НЕ ПРИ ЧЕМ?

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в среду на Гайдаровском форуме, заявила, что зависимость российской экономики от мировых цен на нефть сохраняется значительной, но она стала менее уязвимой к возможным колебаниям этих цен. По её словам, доля нефтегазовых доходов от экспорта уменьшилась в бюджете от более 50% до 40%, также уменьшилась доля экспортных доходов, но доля ТЭК в ВВП достаточно значительна.

"Главной темой 2017 года стали санкции. Безусловно, цены на нефть играют роль некоего фактора, который на данный момент стабилизирует и немного смягчает настрой рынка. Но, все-таки, меньшая зависимость и меньшая реакция на нефтяной фактор связана с макроэкономическими факторами, которые на форуме тоже упоминались – бюджетное правило и т.п. Но на все это накладывается эффект санкций, который заставляет использовать период растущей нефти, как возможность для накопления валютной позиции. Таким образом, дорогая нефть уравновешивает правило по стерилизации избыточной ликвидности и настроения внутренних игроков, опасающихся негатива с санкциями", - полагает Орлова. Кому выгодна амнистия капитала?

По мнению Мильчаковой, нефтяной рынок на ситуацию с госдолгом почти никак не влияет: отток капитала за рубеж связан с такими вещами как санкции и высокая внешняя задолженность частного сектора.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Ранее регулятор повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году до 16 млрд долларов с 10 млрд долларов. Однако, по мнению Орловой, уровень оттока в текущем году будет выше, чем в предыдущем. "Нужно смотреть на размер счета текущих операций. ЦБ не проводит интервенций, поэтому он будет зеркальным отражением профицита. Сейчас ситуация развивается по оптимистичному сценарию – нефть дороже ожиданий, что означает размер счета текущих операций по итогам года в 60-80 млрд долларов", - пояснила она.

По данным ЦБ, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2017 году выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2016 годом и составило 40,2 млрд долларов.

Для улучшения ситуации с движением капитала необходимо соблюдение нескольких условий, считают эксперты. "Это сохранение позитивных реальных ставок, то есть рублёвые долговые инструменты должны быть достаточно доходными по сравнению с инструментами на глобальном рынке. Кроме того, стабильность рубля также обеспечит приход более осторожных денег в рублёвые финансовые инструменты. И, наконец, сокращение зависимости российских компаний от внешнего финансирования также уменьшит необходимость выплаты по внешним обязательствам", - рассуждает Кочетков. Если же к этому прибавить ускорение экономического роста, то инвестиции внесут свой вклад в борьбу с оттоком капитала. Иными словами, деньги идут туда, где им выгодно и безопасно.

Изменить ситуацию с оттоком может приток иностранных инвестиций в Россию, но для этого нужен стабильный инвестиционный климат внутри страны, более гибкое налогообложение, а также – более динамичный экономический рост, что может стимулировать инвестиции в Россию даже в условиях санкций, заключила представитель "Альпари".