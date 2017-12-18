Греф назвал главные вызовы для России в цифровую эпоху

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Главной болезнью государства является модель управления, ключевым трендом - построение государства как платформы – фабрики обработки данных, необходимо менять систему образования в РФ, создавая университеты третьего поколения, заявил глава Сбербанка SBER Герман Греф на Гайдаровском форуме.

"Если мы сейчас определим самую главную нашу болезнь, в Академии наук, в Сбербанке, в любом регионе или в государстве в целом - это будет проблема - болезнь управления. И это адекватно для кого угодно и чем больше структура, тем более тяжёлая эта болезнь", - сказал глава Сбербанка.

"Я ни одной структуры в мире не знаю, где люди не ломали бы голову как улучшить модель управления, сделать ее гибкой, приспосабливаемой к тому, что происходит сегодня в так быстро развивающемся мире", - добавил Греф.

Если говорить о государствах, то государства сами по себе не гибки и придание государственной модели гибкости - это фундаментальная задача, считает он. "Универсального ответа как это сделать - нет, есть только очевидный ответ, что нужно использовать лучшие практики в мире, и которые у нас реализованы", - добавил он.

По словам Грефа, при изменении модели управления государством надо брать пример с бизнеса. "Конечно же, это бизнес. Лучшие практики развиваются в конкурентной среде, поэтому лучшие практики рождаются там и нужно постараться сделать такой трансфер лучших практик из бизнеса в государственную практику. Поэтому перед нами стоит колоссальная задача повышения флексибильности (гибкости – ред.) государственного управления", - заметил он.

УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

По словам президента Сбербанка, образование нельзя рассматривать отдельно от науки и практики, их нужно соединить, создавая университеты третьего поколения.

"Если говорить о задачах государства в цифровую эпоху, то, конечно же, это все, что связано с созданием институтов и в первую очередь и самое главное - это институты образования - это самая главная задача, когда ключевым драйвером экономического роста и всех благ является человек и его знания", - отметил он.

"Университеты третьего поколения - это три вещи одновременно - практика, наука и образование. И если в образовании нет практики, оно оторвано - мы даём детям знания, но не даём навыков. Навыковые образования - ключевой тренд в сегодняшнем мире. Если мы не занимается наукой в области образования, мы всегда опаздываем", - заявил Греф.

Важно, также по его словам совершенствовать и другие институты в стране - здравоохранение и систему социальной помощи населению.

Реформа госуправления невозможна без гибкой платформы, считает глава Сбербанка. "Вопрос, как можно объединить сегодня реформу государственного управления. Сегодня мы очень часто, когда говорим о бизнесе, о гигантских корпорациях, употребляем слово "платформа", ... и перечень как минимум десяти составляющих, что такое платформа. Это агрегатор, это огромная компетенция, это фабрика по обработке данных", - отметил он.

КЛЮЧЕВОЙ ТРЕНД

Точность и успех в принятии решений в государстве зависит от наличия информации, а ключевым трендом является построение государства как платформы, заявил также Греф. "Все решения, которые мы принимаем, будут приниматься быстро в условиях неопределённости, в условиях отсутствия данных. Самый большой кошмар для любого менеджера - это принимать быстро решения в условиях неопределённости", - указал он.

"Когда мы говорим о таких данных как "большие данные" и искусственный интеллект, мы говорим о том, что принятие решений становится более точным. Что такое успех в жизни? Это количество правильных принятых решений человеком в своей жизни. Что такое успех корпорации любой? Это количество правильно принятых решений в общем объёме принимаемых решений. Что такое успех государства? Это точность принимаемых государством решений", - отметил он.

"Когда велась работа в группе Алексея Леонидовича Кудрина (председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) - ред.), мы пришли к выводу, что, наверное, ключевой сегодняшний тренд - попытка построить государство как платформу", - сообщил глава крупнейшего банка РФ.

Решение об увеличении инвестиций в образование и здравоохранение будет иметь долгосрочные положительные эффекты для России, сообщил ранее среду в микроблоге в Twitter Кудрин.

Во вторник помощник президента Андрей Белоусов заявил, что российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, причем расчеты администрации президента РФ и ЦСР близки — расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов.