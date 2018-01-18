Почему Telegram выбрал ICO вместо IPO

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Мессенджер Telegram поднял ставки: на предварительном ICO (первичное размещение криптовалюты) он предложил вложить 850 миллионов долларов вместо планирующихся ранее 500 миллионов. Минимальная цена захода, которая устраивает Telegram, составляет 20 миллионов долларов, якорным инвесторам предложено вкладывать не менее 50 миллионов. Спрос настолько высок, что мессенджер даже отказывается от некоторых инвестиционных предложений.

Несмотря на увеличение объема размещения, предложение идет с хорошим дисконтом, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Если бы дисконт не предлагали, размещение было бы гораздо скромнее – всего на уровне 200-300 миллионов долларов. В период предпродаж инвесторами станут крупные фонды из Европы, Азии и России, а уже в момент непосредственного ICO вложиться в актив сможет любой желающий, но аналитики этого делать не советуют.

Хотя ICO Telegram вряд ли повлияет на финансовый рынок, оно может стать толчком для других компаний, в том числе и сырьевых, для серьезного рассмотрения криптовалюты и блокчейна в своей работе в будущем.

Кто размещает?

Важно понимать, что ICO проводится не юридическим лицом и не самим Павлом Дуровым, а его командой, отмечает директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин. "Также средства привлекаются не на сам Telegram, а на дополнительную инфраструктуру для широкого круга лиц. Из-за этого могут появиться дополнительные риски для инвесторов, так как непонятна юридическая составляющая ", - замечает он. К тому же, по его словам, размещение идет с неплохим дисконтом. "Если бы предложение было без дисконта, достичь размещения в 850 миллионов вряд ли бы получилось, оно бы было в 3 раза меньше", - полагает эксперт.

Увеличение предложения может говорить о том, что в условиях оценки стоимости Telegram на ICO заложен и потенциал роста в 2 раза, и потенциал последующего падения в 2-3 раза, говорит директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. По его словам, розничным инвесторам нужно иметь в виду, что ICO проводится для сбора некой суммы денег, в то же время компания дает определенные обещания. "На практике выполнение условий не так легко контролировать, а сумма денег собирается неполная", - говорит он. К тому же, с участием в ICO мессенджера связан ряд рисков, поэтому Крылов не советует в нем участвовать розничным инвесторам.

В любом случае на Telegram стоит обратить внимание, считает он. "Во-первых, это возможности роста и перспективы монетизации нынешней аудитории около 200 миллионов человек, во-вторых, наличие спекулятивного спроса", - поясняет он, замечая, что оба этих фактора, а также размещение за фиат (реальные деньги – ред.), а не криптовалюту, роднят Telegram с IPO других социальных сетей.

Спекулятивный спрос связан, прежде всего, с тем, что на размещении будет продаваться меньше чем 20% доля в компании, а также с тем, что токены будут продавать постепенно, вследствие чего создаются искусственные условия для повышения спроса, говорит Крылов. "52% токенов Telegram будут в резерве, и ещё есть 4% опцион у организаторов, продажа будет постепенной, в условия размещения заложен рост цены", - говорит он.

У бизнеса в целом позитивный настрой относительно предварительного ICO Telegram, добавляет Щельцин. "Инвестиции привлекаются и, возможно, это размещение увеличит привлекательность ICO в целом как инструмента. Возможно, на краудинвестинг (финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов – ред.) станут смотреть более позитивно", - отмечает он.

Кто платит?

По мнению Щельцина, на предварительном ICO Telegram инвесторами могут выступать крупные фонды из Европы, Азии и России, которые способны оперативно вложить деньги. "Непосредственно на самом ICO, которое будет открытым, конечно, не будет порога в 20 миллионов. Это будет символическая ставка примерно в 500 долларов", - говорит он. Поэтому в нем сможет участвовать любой желающий, отмечает эксперт.

Инвесторами Telegram могут стать крупные фонды, соглашается Крылов, которые видят потенциал в идеях Дурова. "Основной риск в том, что инвесторами могут стать также более массовые пользователи Telegram, не понимающие перспектив монетизации, что роднит размещение с народными IPO в России", - говорит Крылов.

Помимо этого, то, что ICO продается за фиат, вызывает ряд вопросов. Если криптовалюта не совсем подходит для бизнеса Дурова, то тогда стоило бы сразу выводить его на IPO. "А то это выглядит как желание собрать деньги и переложить риски на владельцев токенов", - замечает эксперт.

ICO vs IPO

Ясно, что ICO нужно Telegram для того, чтобы оценить стоимость своего бизнеса, говорит Крылов. "Токены - это криптовалюта компании, способная измерить стоимость бизнеса", - объясняет он, замечая, что в случае с Telegram это просто желание быстро и беспроблемно привлечь деньги.

На IPO стоимость актива была бы дешевле из-за высоких регуляторных рисков бизнеса. К тому же для IPO нужно шире раскрывать информацию и тверже убеждать инвесторов в перспективах монетизации, говорит Крылов, отмечая, что команде мессенджера, видимо, этого делать не хотелось. "Поэтому лучше оставить риски, связанные с инвестированием в токены, на плечах крупных фондов, которым близка такая бизнес-модель", - предостерегает он.

Несмотря на большие риски, за ICO Telegram последует череда других ICO, в частности, даже сырьевых компаний, считает Щельцин. "Сейчас сырьевые компании используют высокие технологии в своей работе, так что это вполне допустимо и для них", - говорит эксперт.

По его словам, история Telegram может свидетельствовать о том, что через ICO гораздо удобнее вкладывать инвестиции, поэтому проводить в будущем IPO просто не имеет смысла. "В данном случае ICO скорее покажет несостоятельность IPO", - считает Щельцин.

Крылов в свою очередь говорит, что токен Telegram не сможет стать альтернативой в мире банковских платежей. "Сложно пока представить, что токен Telegram будет взят на вооружение в том же JP Morgan и даже в Barclays. А без связи с банками и платежными системами сложно представить его будущее", - говорит он.