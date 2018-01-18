Власти РФ всерьез взялись за деньги российской оборонки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. По данным Минфина, он будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий, и, в конечном итоге, станет основной кредитной организацией, занимающейся такими сделками. В сообщении министерства конкретное название банка не упоминается, сказано лишь, что он по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и другим характеристикам оптимально подойдет для данной роли. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ.

Решение о создании отдельного банка, занимающегося работой с гособоронзаказом, "вызрело" в конце прошлого года. В ноябре замглавы Минобороны Татьяна Шевцова говорила, что вариант создания отдельного банка для этих целей рассматривается среди прочих. На тот момент не было окончательного понимания, создадут ли этот банк на базе существующего или появится новая структура.

В декабре министр финансов Антон Силуанов объяснил создание опорного банка для оборонного заказа желанием государства отслеживать денежные потоки в ОПК.

САНКЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, одна из причин для создания нового опорного банка – санкции против оборонных предприятий, введенные странами Запада и периодически ужесточающиеся. "На текущий момент обслуживание предприятий ВПК сопряжено с попаданием банка в санкционный список, что сопряжено с рисками ограничений на валютные операции с банками-нерезидентами", - отметил ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Алексей Сучков. По его словам, концентрация расчетного обслуживания в одном банке снимает риски распространения санкций на другие кредитные организации.

Ранее один из крупнейших российских банков - Альфа-банк - уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций. Как сообщил первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев, банк старается максимально сократить риски. Российский оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля "банка.

Но есть и другие причины. По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им.Г.В. Плеханова Ирины Комаровой, все дело в специфике отрасли. "Оборонно-промышленный комплекс традиционно рассматривается в качестве одного из локомотивов современной индустриализации. Развитие данного сегмента российской экономики невозможно без привлечения масштабных финансовых ресурсов. Однако использование возможностей традиционных коммерческих банков в данном случае ограничено. Речь идет о "длинных деньгах" - долговременных вложениях, что порождает так называемую проблему "ножниц" - разрыва между сроками размещения депозитов и возврата кредитов. Созданный при государственной поддержке опорный банк будет иметь больше возможностей, как по объемам, так и по срокам кредитования. Кроме того, можно ожидать определенных преференций и по ставкам, чего не могут позволить себе традиционные коммерческие банки", - рассуждает она.

Однако создание нового опорного банка может привести к тому, что весь оборонный сектор экономики будет зависеть от его финансового состояния. В этой ситуации важно понимать, будет ли на банке также сконцентрировано кредитование, так как исторически платежная дисциплина оборонных предприятий недостаточно высокая, что может потребовать от нового собственника предварительно докапитализировать банк, указал Сучков. Отличительной чертой такого банка может являться низкая информационная прозрачность в связи с особым статусом банка, добавил эксперт.

КЕМ ОКАЖЕТСЯ ГЕРОЙ

Власти РФ пока не дают определенной информации о том, какая именно структура в конечном итоге превратится в опорный банк. В декабре СМИ высказывали мнение, что он может быть создан на базе "Глобэкса" или Связь-банка, санатором которых с 2008-2009 годов является ВЭБ. Обе кредитные организации предполагалось продать до конца прошлого года, однако до сих пор о сделках не было объявлено. В декабре "Коммерсант" писал, что "Глобэкс" перейдет на баланс Росимущества не позднее второго квартала 2018 года. По данным издания, соответствующая идея обсуждалась около двух месяцев, и набсовет Внешэкономбанка уже якобы утвердил решение о передаче. Однако на Гайдаровском форуме глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что никаких решений на этот счет, в том числе, по передаче банка "Глобэкс" на баланс Росимущества, по-прежнему не принято.

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Опрошенные "Прайм" эксперты расходятся во мнениях, будет ли сформирована новая банковская структура или опорным банком окажется какая-либо из ныне действующих кредитных организаций. По словам Сучкова, регистрация нового банка сопряжена с большими капитальными затратами и операционными рисками на первых этапах работы. "Скорее всего, выбран будет банк уже работающий с оборонными предприятиями и находящийся под санкциями", - предположил он.

В свою очередь, Комарова считает, что, скорее всего, будет создана новая структура без привлечения других, в том числе, санируемых банков, ведь банковское сопровождение и кредитование оборонных предприятий имеет ярко выраженную специфику, отличную от кредитования других секторов экономики.

По информации "Коммерсанта", в качестве опорного банка для гособоронзаказа выбран Промсвязьбанк, проходящий процедуру санации.