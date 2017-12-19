СПбМТБ обещает повысить ликвидность фьючерса на Urals и запустить фьючерс на ВСТО

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в прошлом году значительно увеличила оборот торгов, расширила охват товарных рынков и смогла запустить новые биржевые инструменты. По предварительным данным, выручка биржи в 2017 году превысит 1 млрд рублей – минимум на 40% больше, чем годом ранее.

В секции "Срочный рынок" оборот в прошлом году составил 195 тысяч контрактов – трехкратное увеличение по сравнению с 2016 годом. В денежном эквиваленте оборот секции достиг 19,93 млрд рублей, что в семь раз превышает показатели годом ранее. По данным СПбМТСБ, объем торгов фьючерсными поставочными контрактами на Urals – основной экспортный сорт российской нефти – составил 4 тысячи на сумму свыше 12 млрд рублей (около $208 млн). Однако ни одной танкерной партии, которую можно было бы отгрузить на экспорт, сформировано не было, что свидетельствует о низкой ликвидности этого биржевого инструмента.

Ликвидность прежде всего

В этом году СПбМТСБ намерена направить свои усилия на повышение ликвидности фьючерса на Urals, что позволит отгружать физические партии нефти на экспорт. По словам руководителей биржи, это произойдет в ближайшие месяцы, поскольку для этого сложились необходимые условия.

На встрече с представителями СМИ президент СПбМТСБ Алексей Рыбников сообщил, что биржа получила лицензию на клиринговую деятельность и стала 100% акционером "Расчетно-депозитарной компании" (РДК), которая осуществляет клиринг (проведение расчетов по сделкам, заключенным на бирже). СПбМТСБ уже начала самостоятельно проводить клиринговые операции в секции "Нефтепродукты" и готовится осуществлять клиринговое обслуживание клиентов в других товарных секциях, включая "Срочный рынок", где торгуются фьючерсы на Urals.

Кроме того, в текущем году планируется максимально упростить доступ нерезидентов к биржевым торгам. Соответствующие предложения уже подготовлены и будут вскоре направлены в регулирующие органы.

Маркет-мейкеров станет больше

В прошлом году компании "Газпром нефть" SIBN, "Лукойл" LKOHи "Зарубежнефть" стали на СПбМТСБ маркет-мейкерами – компаниями, которые обеспечивают ликвидность – что должно увеличить предложение нефти на бирже. Боле того, по словам Рыбникова, в ближайшее время список маркет-мейкеров расширится еще на две вертикально-интегрированные компании.

Увеличение количества маркет-мейкеров должно обеспечить ликвидность при проведении торгов поставочными фьючерсами, поскольку крупные компании обладают свободными объемами, которые можно реализовать на бирже. Отсутствие нефти в значительных объемах – серьезное препятствие для повышения ликвидности при торговле поставочными фьючерсами, поскольку ВИНКи предпочитают заключать долгосрочные контракты со своими зарубежными партнерами и неохотно реализуют нефть на спотовом рынке.

Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко также выразил надежду, что помимо ВИНКов крупные международные трейдеры, заключившие долгосрочные контракты и располагающие необходимыми объемам сырья, будут активно участвовать в торгах поставочными фьючерсами. Для этого должна сложиться благоприятная конъюнктура, когда биржевые котировки превышают стоимость нефти, которую трейдеры покупают по долгосрочным контрактам.

Усилия СПбМТСБ, направленные на увеличение количества участников торгов и рост предложения свободных объемов, должны обеспечить высокую ликвидность поставочного фьючерса на Urals, что позволит сформировать экспортную танкерную партию.

Высокая ликвидность поставочного фьючерса на Urals позволит перенести процесс ценообразования на нефть в Россию и создать собственный нефтяной эталон (benchmark). Это позволит покончить с зависимость от западных биржевых площадок и ценовых агентств – задача государственной важности, особенно в нынешних сложных политических условиях. В настоящее цена на Urals определяется в зависимости от котировок североморской смеси Brent.

"Транснефть" гарантирует доставку и качество

В конце прошлого года "Транснефть" стала оператором товарных поставок, что позволит гарантировать отгрузки в установленные сроки нефти, приобретенной на бирже. Компания готова оперативно реагировать на заявки со стороны покупателей российской нефти, приобретенной на бирже, и вносить соответствующие изменения в график отгрузки экспортных объемов в порте Приморск, который является базисом поставки для поставочного фьючерсного контракта на Urals.

Также гарантируется качество нефти Urals, поставляемой за рубеж через Приморск. В последние время все больше потребителей выражают обеспокоенность по поводу ухудшения качества Urals. Эксперты объясняют это ростом добычи высоковязкой нефти с высоким содержанием серы. Поскольку производственных мощностей для переработки такого сырья в стране недостаточно, тяжелая нефть с повышенным содержанием серы попадает в общий поток, который направляется на экспортные морские терминалы или поставляются за рубеж по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, Россия все больше экспортирует нефть в восточном направлении – прежде всего в Китай, и поставки будут только увеличиваться. При этом качество нефти, экспортируемой на Восток, обеспечивается во многом за счет Urals. Необходимость сохранения высокого качества нефти, поставляемой потребителям АТР, эксперты объясняют условиями межправительственных соглашений, которые заключила "Роснефть" ROSN с китайской CNPC. "Роснефть", которая монополизировала трубопроводные поставки в КНР, в этом году намерена увеличить экспорт нефти в эту страну до 50 млн т – на 10 млн т больше, чем в 2017 году.

Китайские горизонты

Восточное направление становится все более важным направление экспорта углеводородов из России – нефти, газа и нефтепродуктов. В прошлом году РФ стала крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, обогнав Саудовскую Аравию. По предварительным данным, экспорт российской нефти в Китай вырос в 2017 году более чем на 15%, превысив 1,18 млн барр./сут. (≈59 млн т).

При этом собственная добыча в Китае снижается. В 2017 году она сократилось на 4% по сравнению с годом ранее – до 190 млн т, а импорт вырос на 10,1%, составив 419,6 млн т. Китай все больше зависит от поставок углеводородного сырья из-за рубежа.

В этом году импорт нефти из России вырастет еще больше. В конце прошлого года "Транснефть" увеличила пропускную способность трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) до 70 млн т/г. По трубопроводу Сковородино – Мохэ – отводу от ВСТО – поставки в Китай достигнут 28,3 млн т, а 2019 году – до 30 млн т.

В связи с этим все более актуальным становится запуск торгов фьючерсами на российскую нефть, поставляемую в восточном направлении. Большую заинтересованность в закупках российской нефти проявляют многие компании из разных азиатских стран, не только из Китая.

На следующей неделе российская делегация, включая представителей министерства энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и СПбМТСБ, посетит Китай с деловым визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы сотрудничества с китайскими партнерами. Также запланировано посещение двух биржевых площадок в Шанхае – Shanghai Oil and Gas Exchange и Shanghai Energy Exchange.

СПбМТСБ планирует запустить в 2018 году торги фьючерсами на сорт ВСТО по одному из двух вариантов: как дифференциал к Urals или в виде контракта с прямой поставкой.

По мнению руководителей биржи, торги поставочными фьючерсами на ВСТО позволят расширить количество покупателей российского сырья и снизить волатильность российского сорта. В настоящее время цена на ВСТО формируется с привязкой к ближневосточному сорту Dubai.

Параметры поставочного фьючерсного контракта на нефть сорта ВСТО станут известны в ближайшее время. СПбМТСБ следует поторопиться, поскольку Китай сам намерен начать торги нефтяными фьючерсами на Shanghai Energy Exchange за юани и создать собственный нефтяной эталон.