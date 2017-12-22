Всемирный экономический форум откроется в швейцарском Давосе

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ, Вероника Буклей, Янис Мадни. Во вторник в швейцарском Давосе откроется 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки.

В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около трех тысяч делегатов. Официальную правительственную делегацию России возглавит заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович. Также в форуме примут участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Ключевой темой форума станет создание совместного будущего в разобщенном мире. "Форум ставит целью объединить лидеров из различных сфер и определить общую повестку и улучшить положение в мире", - заявляют организаторы форума.

ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ

Одной из главных неожиданностей форума стало участие в нем президента США Дональда Трампа, который принял это решение лишь недавно. "Никто до последнего момента не знал, что он поедет. Я думаю, он хотел удивить - такой элемент у него всегда присутствует. Никто не ожидает его на съезде глобалистов - которым и является Давос. Трамп по своей сути антиглобалист и при этом он едет туда. С другой стороны, он человек из деловой среды, а в Давосе встречается деловая элита мира, поэтому он там будет среди своих, как рыба в воде", - говорил РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Алексис Родзянко.

Посол США в Швейцарии и Лихтеншейне Эдвард Макмаллен в интервью газете "Тан" рассказал, что Трамп "рад поездке в Давос", и для него она является возможностью объяснить миру суть его концепции "Америка превыше всего" и показать возможности, которые его политика может предложить европейским и международным партнерам.

Если визит Трампа в Давос состоится, то он станет всего вторым президентом США, который посетит форум за все время его существования, то есть с 1971 года. Первым был Билл Клинтон в 2000 году. О повестке американского президента известно не много, однако он уже договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможной встрече на полях международного экономического форума.

В состав делегации Трампа войдут семь министров: министр финансов Стивен Мнучин (он формально возглавит ее), госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также помощник президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт, помощник и старший советник президента Джаред Кушнер, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб.

Между тем, решение Трампа приехать на ВЭФ за неделю до форума привело к дополнительному росту цен на проживание и так в не дешевом Давосе и его окрестностях. Как удалось узнать РИА Новости, владельцам квартир и апартаментов в горнолыжной деревушке американские дипломаты предлагают до 10 тысяч долларов за ночевки на время визита главы США. Из-за этого арендодатели начали отказывать своим клиентам, забронировавшим жилье заранее, а некоторые увеличили свои цены в пять раз.

САМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Как отмечают организаторы форума, 48 встреча станет самой представительной с 1971 года по количеству участвующих глав государств. За четыре дня на мероприятиях выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Италии Паоло Джентилони, премьеры Греции Алексис Ципрас, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишель Темер и многие другие.

На полях форума пройдет встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, о чем пойдет речь на встрече, в МВФ не уточняют. Киев ждал очередной транш от МВФ в конце 2017 года, но не получил, потому что условием для его получения было принятия закона об антикоррупционном суде.

О намерении посетить ВЭФ заявил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек ООН Анонио Гуттереш, глава ВТО Роберто Азеведо, а также чешский премьер-министр Андрей Бабиш, чтобы представить его участникам позицию республики по миграционной проблеме.

Кроме того, поля форума посетят такие кинозвезды, как Кейт Бланшетт и Шах Рукх Кхан, а также сэр Элтон Джон. Они стали лауреатами премии Crystal Award – за глубокий вклад в решение мировых проблем: за помощь в разрешении кризиса беженцев (Бланшетт), за борьбу за права детей и женщин в Индии (Кхан) и борьбу против ВИЧ (Элтон Джон).

Стоит также отметить, что в этом году впервые в истории все семь сопредседателей форума будут женщинами. Это председатель МВФ Кристин Лагард, глава IBM Джинни Рометти, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, директор CERN Фабиола Гьянотти, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, исполнительный директор Engie Изабель Кошер и создатель и руководитель индийского фонда Mann Deshi Четна Синха.

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС

В то же время представители российской власти и бизнеса планируют сконцентрироваться на деловой повестке форума. Так, вице-премьер Дворкович на полях форума собирается встретиться 24-25 января с руководителями разного уровня из стран Латинской Америки, Африки, Европы и Азии. При этом он не исключил и встречу с представителями делегации США, но только "если американцы проявят желание".

Не обойдут участники форума и вопросы энергетики. Помимо участия в панельных дискуссиях, глава Минэнерго Новак в рамках форума может встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, а также вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем. Также министр не исключает отдельной встречи с министром энергетики США Риком Перри.

"Наша основная повестка - не политическая, она связана с общением с другими суверенными фондами. В частности, всех интересует, как экономика России восстановилась, и мы можем четко говорить, что... нефтяные цены стабилизировались, экономика России восстановилась, и мы надеемся на дальнейшие совместные инвестиции в России", - говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Давосе Дмитриев проведет более 20 встреч с инвесторами и бизнес-партнёрами из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и США, а также примет участие в панельных дискуссиях. РФПИ в рамках форума планирует объявить о нескольких инвестициях в технологическом секторе.

Российский бизнес будет широко представлен на форуме, приедут экс-министр финансов, председатель совета ЦСР Алексей Кудрин, глава Сбербанка SBER Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава ВЭБа Сергей Горьков, председатель совета директоров "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор "Татнефти" TATN Наиль Маганов, председатель правления "Новатэка NVTK Леонид Михельсон, президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов, глава "Русала" Олег Дерипаска, глава "Алросы" ALRS Сергей Иванов, управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, гендиректор "Яндекса" YNDX Аркадий Волож, основной владелец АФК "Системы" AFKS Владимир Евтушенков, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.

РЕЗИДЕНЦИЯ РФ

На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом". Проект является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в Давосе в дни проведения ВЭФ.

Первый день работы "Русского дома" будет посвящен информационным технологиям. В панельной дискуссии "Россия в глобальной цифровой повестке" примут участие Никифоров и Горьков, президент IT-компании "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. Гости обсудят широкий спектр вопросов: от блокчейна и финтеха до кибербезопасности и технологий для умных городов.

Во второй день главы международных топливно-энергетических компаний встретятся за дискуссионным столом, чтобы обсудить конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. На нем потенциал развития ТЭК России и дальнейшие пути кооперации в современном разрозненном мире обсудят Новак, Михельсон, Алекперов и глава "Сибура" Дмитрий Конов. Важность Чемпионата мира по футболу, который будет проводиться в России в 2018 году, обсудят генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, министр правительства Москвы Сергей Черемин и другие.

В третий день работы "Русского дома" при поддержке Американо-российского делового совета (АРДС) пройдет встреча "Двусторонние отношения Россия - США: год спустя". Кроме того, в рамках проекта "Русский дом" в Давосе пройдет фотовыставка "Объективная благотворительность", организованная совместно Фондом "Росконгресс" и Форумом Доноров.