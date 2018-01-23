Не признак благополучия: о чем говорит низкая безработица в РФ

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Россия демонстрирует хорошую динамику по безработице: в прошлом году, по оценкам Международной организации труда (МОТ), показатель составлял 3,9 миллиона человек, в текущем - дойдет до 3,8 миллиона, а в 2019 году снизится до 3,6 миллиона. В то же время в мире в 2017 году оказалось почти 193 миллиона безработных, что стало рекордным показателем, но в наступившем году показатель стабилизируется, уточняет МОТ.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что, анализируя экономическую ситуацию в России, ориентироваться на показатель безработицы не стоит. Его снижение продиктовано сокращением количества трудоспособного населения РФ. Даже во времена кризисов безработица все равно остается стабильной, чего не скажешь о зарплатах, которые в сложные времена для России буквально тают.

В то же время в мире население развивающихся стран стремительно растет, о чем и свидетельствует рекордная статистика по безработице: рост населения опережает увеличение количества рабочих мест.

Демография

Статистика МОТ может свидетельствовать, прежде всего, об изменениях в демографии, считает главный научный сотрудник лаборатории социального развития Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Наталья Зубаревич. "Население мира растет, значит, исходя из статистики, количество рабочих мест растет медленнее, чем численность населения", - говорит она, поясняя, что растущее население приходится по большей части на развивающиеся страны. Она уточняет, что в Европе уровень безработицы в последнее время сокращается, в США он находится на одном из самых низких уровней.

В России также довольно низкий уровень безработицы, отмечает Зубаревич. "Но в России он не является главным индикатором кризиса. Главным регулятором является заработная плата. Люди сохраняют работу, но работают или неполное рабочее время, или на более низких должностях, поэтому у них "летит" заработная плата", - объясняет она, напоминая, что в 2015 году зарплата упала на 10% в реальном выражении.

"В кризис у нас не столько растет безработица, сколько сокращается зарплата. Увольнять людей опасно, а перевести на неполную рабочую неделю – это без проблем", - отмечает она.

Нельзя сказать, что в России уровень безработицы снижается, он остается устойчивым, говорит профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская. "Если было, например, 5,3%, а стало 5,2% – это не снижение в статистическом понимании. Это в арифметике снижение, а в статистике – это стабильный показатель", - объясняет она.

То, что показатель устойчив и имеет тенденцию к снижению, связано с тем, что в России в составе рабочей силы уменьшается доля людей молодого возраста и доля людей с низким уровнем образования, поясняет Варшавская, отмечая, что эти две группы имеют очень высокие риски безработицы. "Поскольку этих людей становится меньше и абсолютно, и относительно, уровень безработицы не повышается", - говорит она.

В России довольно быстро сокращается численность трудоспособного населения, эта тенденция будет продолжаться в ближайшие 10 лет, соглашается Зубаревич.

Неформально

Однако, падающие доходы населения – не единственная проблема РФ. Согласно данным МОТ, на неформальную занятость в России приходится 36% работающего населения. Проблема России – гигантский рынок "серой" занятости, который растет год от года, говорит Зубаревич. "Люди работают без всяких гарантий. Сокращается занятость на крупных и средних предприятиях, практически не меняется легальный малый бизнес. А "серый" рынок растет, он принимает на себя перемещающуюся рабочую силу", - поясняет она, напоминая, что в последний кризис безработица практически не росла.

Отсутствие роста уровня безработицы не является показателем, который характеризует реальное состояние рынка труда, добавляет Варшавская. "Наш показатель безработицы может давать искаженные сигналы о рынке труда. Мы привыкли считать, что если он стабилен или тем более снижается, то это признак благополучия", - отмечает она. На самом деле это признак того, что в России меняется демографический состав рабочей силы, а не признак состояния экономики, говорит она.

Уровень безработицы – показатель неполный, недостаточный и не описывающий многих особенностей российского рынка труда, заключает Зубаревич.