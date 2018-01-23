Сильные стороны РФ. За счет чего мы растем в рейтинге лучших стран мира

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия по итогам прошлого года поднялась на одну строчку и заняла 26 место в рейтинге лучших стран мира из 80 по версии журнала US News & World Report. В прошлом году наша страна занимала 27-ю строчку. Всего в рейтинге - 80 стран мира, которые оценивались по девяти критериям. В частности, учитывались такие параметры, как развитие туристической отрасли в стране, уровень инноваций, культура, социальная сфера, открытость для бизнеса и темпы роста экономики, общий уровень жизни населения государства, а также сила и влияние на мировой политической арене.

На первой строчке рейтинга - Швейцария, второе место у Канады, третье - у Германии. На четвертом и пятом местах — Великобритания и Япония. Годом ранее они занимали такие же позиции. Кроме них, в топ-10 вошли Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Рядом с Россией расположились такие страны, как Таиланд (27-е место) и Индия (25-е место). Из постсоветских стран в перечень попали Латвия, Украина, Казахстан и Белоруссия, но они занимают гораздо более низкие места, чем РФ. Так, Латвия находится на 59-м месте, остальные еще ниже. Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир – они занимают три последние позиции.

Если рассматривать отдельно критерий силы и влияния в мире, то Россия заняла второе место, уступив первенство только Соединенным Штатам. При этом аналитики отмечают, что разрыв между двумя лидерами по этому показателю сужается. Третье место у Китая.

По темпам роста ВВП Россия заняла восьмое место, как страна с одной из крупнейших экономик мира. Лидерами здесь стали ОАЭ, Индия и Сингапур.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ УСПЕХ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, полученное Россией в данном рейтинге место закономерно. "Наибольший вес в структуре индекса имеют такие факторы, как "культурное влияние" (12,93%), "предпринимательство" (17,42%), и "качество жизни" (16,89%)", - рассуждает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. По его словам, культурное влияние в нашей стране достаточно высоко, и РФ формирует ряд трендов в этом направлении. Несмотря на высокую коррупцию, сегмент "предпринимательство" также выглядит неплохо (ранее РФ поднялась в рейтинге Doing Business 2018: с 40 на 35 место из 190). Качество жизни - противоречивый фактор, но тут многое компенсирует исторически минимальный уровень безработицы, добавил он.

По мнению члена совета московского отделения "Опоры России" Станислава Супрунова, даже 26-я позиция в данном рейтинге выглядит не такой уж высокой с учетом того, как активно развивалась РФ за последние годы. "Был сделан рывок, который, прежде всего, касается экономики – несмотря на санкции и препоны, она вышла из кризиса, хотя не может полноценно кредитоваться за рубежом, и рост идет исключительно на внутренних резервах", - отметил он. Позитивные сдвиги налицо в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, который сделал настоящий качественный рывок. Это можно оценить по тому, как меняется Москва, по росту туристических потоков внутри РФ, добавил эксперт.

Значительные позитивные перемены произошли и в области содействия развитию бизнеса. Упростились многие административные барьеры, снизилось количество документов, необходимых для получения разрешений, большая часть документооборота перешла в электронный вид. Ведомства стали лучше взаимодействовать между собой, уже не приходится тратить время на поиск разного рода справок.

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Однако сохраняются проблемы с доступом к недорогим кредитным ресурсам, особенно у малого бизнеса. Если раньше была возможность получить дешевые займы за рубежом, то сейчас средняя ставка приближается к 20%, что слишком много для производства и промышленности. Обслуживать столь дорогие кредиты можно, лишь занимаясь торговлей, рассказал Супрунов.

Вместе с тем, он скептически оценил зарубежные рейтинги – невзирая на то что все они используют разные критерии и методологию, результаты не всегда объективны. Вспомним, как пару лет назад несколько рейтинговых агентств опустили кредитные рейтинги РФ фактически до мусорного уровня, хотя объективных причин для этого не было. С точки зрения золотовалютных резервов, низкой кредитной задолженности и ряда других важных показателей Россия находилась на гораздо более высоких позициях.

"Снижение было продиктовано исключительно политическими соображениями, чтобы не дать возможность РФ и ее бизнесу кредитоваться за рубежом, а инвесторам "отрезать" возможность покупать российские облигации. Поэтому можно стараться, делать многое для развития разных сфер, но из-за политики вместо ожидаемого роста просесть в рейтингах", - заключил эксперт.