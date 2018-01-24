Никакой драмы: как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на бизнес банков

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Прогнозы по динамике ключевой ставки Банка России высказываются разные, все эксперты уверены в одном: политика Центробанка останется последовательной, а значит, в текущем году индикатор вновь будет снижен. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, к концу 2018 года ставка может опуститься до 6-6,75% годовых. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", ожидают показатель в диапазоне 6,75-7%. При этом среднегодовая инфляция в 2018 году будет колебаться около 3%, а к концу года подойдет к 3,5-4%.

От понижения ставки российская банковская система не только не пострадает, но и выиграет, уверены эксперты. С одной стороны, снижающаяся ставка влияет на маржинальность бизнеса, с другой - если вести его качественно и аккуратно, стабилизируется сектор, снизятся ставки по депозитам, вырастет кредитование.

Инфляция определяет

По мнению замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максима Петроневича, инфляция к текущем году будет ускоряться. Прежде всего, это произойдет, потому что в РФ продолжится рост доходов населения. "Несмотря на то что происходит рост цен на нефть, такие факторы, как рост импорта, новое бюджетное правило, возможные дополнительные ограничения на приток капитала в Россию способствуют тому, что спрос на валюту будет расти чуть быстрее", - говорит он, замечая, что с высокой вероятностью среднегодовой курс рубля в 2018 году будет выше курса 2017 года.

В этой связи, инфляция в течение 2018 года ускорится, но останется ниже целевого уровня, к декабрю 2018 года показатель будет на уровне 3,5%, среднегодовой – около 3%, считает Петроневич.

В этих условиях Банк России, безусловно, продолжит снижение ключевой ставки, говорит эксперт, добавляя, что в условиях изменения тренда замедления инфляции на ускорение, регулятор будет продолжать делать это достаточно осторожно. После активной фазы снижения инфляции в первом полугодии, во втором - Банк России возьмет паузу и проследит, как развиваются инфляционные тренды. Таким образом, на конец 2018 года ключевая ставка будет порядка 7%, считает Петроневич.

Главный аналитик Нордеа банка Денис Давыдов к концу года прогнозирует ключевую ставку на уровне 6,75%. "После февраля мы ожидаем возобновления весьма умеренными темпами роста инфляции. Темпы инфляционного роста останутся сдержанными, к концу года показатель составит 3,5%", - говорит он. Среднегодовая инфляция в 2018 году окажется на уровне 3%, прогнозирует эксперт.

В настоящее время рост цен находится вблизи минимальных значений и в течение ближайших месяцев будет постепенно ускоряться, полагает главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. "На инфляцию окажет влияние смягчение денежно-кредитной политики ЦБ (которое будет способствовать росту кредитования населения и бизнеса) и ожидаемое умеренное снижение курса рубля", - говорит он.

По его прогнозу, в первой половине года инфляция будет оставаться в интервале 2,3-3%, что значительно ниже целевого уровня ЦБ. "В этих условиях ЦБ будет довольно динамично снижать ключевую ставку. На конец года мы ожидаем ее на уровне 7%", - говорит Девятов. Он не исключил, что этот уровень будет достигнут уже летом. После этого, во втором полугодии ставка будет оставаться постоянной на фоне постепенного приближения инфляции к целевому уровню. По итогам года, по мнению Девятова, инфляция может составить 4-4,2%.

Последовательная политика ЦБ

Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, доведя ее до 7,75% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом году пообещала, что регулятор продолжит смягчать риторику и осуществлять плавный переход от умеренно-жесткой к нейтральной политике, оценивая риски для инфляции и состояние экономики. Такой переход не исключает и пауз, но, по планам ЦБ, ключевая ставка в течение двух следующих лет должна опуститься до равновесного уровня.

В понимании регулятора равновесная ставка составляет 6,5-7% годовых, и достигнута она будет в 2019 году. В ЦБ считают, что при устойчивой инфляции в 4% ставка должна быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта.

Центральный банк довольно последователен в своей политике, поэтому он будет продолжать добиваться обозначенных равновесных уровней, которые еще не достигнуты, говорит Давыдов из Нордеа банка. "Ранее были заявления регулятора, что в течение двух лет (2018-2019 год) необходимо подойти к уровню 6-7% процентов, что и является, по оценкам ЦБ, равновесной ставкой. Тот ценовой ориентир, который регулятор условно выбрал для себя таргетом, остается актуальным", - отмечает он.

Просчитывать риски

Эксперты сходятся во мнении, что текущая политика ЦБ позитивна для банковского сектора. Вряд ли банки пострадают из-за активного снижения ключевой ставки, которая приводит к падению маржинальности бизнеса, говорит Давыдов. "Снижение чистой процентной маржи будет компенсировано непроцентными доходами и ростом кредитной активности со стороны физических и юридических лиц. Какого-то драматизма или большого вызова для банковского сектора мы не видим", - сказал он.

Фактор дальнейшего, хоть и сдержанного, роста реальных заработных плат позволяет рассчитывать на рост кредитной активности, замечает Давыдов. Выданная ипотека также поддержит банки. Банки продолжат перестраивать свои кредитные портфели, модели и адаптируются к тем рыночным условиям, которые будут складываться.

Вообще, добавляет Петроневич, для банковского сектора понижение ключевой ставки оказывает позитивное влияние, так как это снижает стоимость депозитов, которые привлекают банки у предприятий и населения. Вместе с тем, ставки кредитования больше зависят не от ключевой ставки, а от долгосрочных ставок – ОФЗ, которые в последний год практически не меняются. "Поэтому мы получаем ситуацию, когда ставки привлечения ресурсов для банков будут сокращаться, а ставки кредитования будут падать, но в существенно меньшей степени", - говорит он, добавляя, что снижение ключевой ставки оказывает позитивный эффект на уровень чистого процентного дохода.

Банки вполне способны функционировать с более низкой маржой, однако им надо более предусмотрительно вести бизнес, отмечает Давыдов. "Надо аккуратнее подходить к рискам, качественнее строить модели фондирования. Качественнее подходить к управлению активами и пассивами", - сказал Давыдов. В сложившихся условиях те огрехи и просчеты, которые раньше на себя брала достаточно крупная маржа, больше нельзя допускать. "Просто банковская система перестает быть клондайком, в которую все бегут. Все стабилизируется, это нормальный ход вещей, поэтому я не считаю, что система обрушится", - подчеркнул он.