Судьбоносных решений от ЕЦБ ожидать не стоит

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В четверг, 25 января, состоится заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор должен будет принять решение относительно базовой процентной ставки. Судьбоносных решений от ЕЦБ ждать не стоит, регулятор будет вести себя последовательно и предсказуемо, придерживаясь ранее взятому курсу, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Программа количественного смягчения (QE) пока что будет работать, и может быть закрыта в первом полугодии 2019 года, считают они. Прогноз итогов заседания ЕЦБ: в центре внимания - Марио Драги и евро

На ожиданиях решения ЕЦБ и позитивной статистике по потребительскому доверию в еврозоне в ходе торгов среды курс евро вырос к доллару до максимума с декабря 2014 года. Мнения экспертов относительно динамики курса евро разошлись: евро может как показать рост на 10% к доллару к концу года, так и небольшое падение к американской валюте. Сильный евро невыгоден экспортерам региона, поэтому регулятор будет внимательно следить за его поведением.

Ставка и QE

На предыдущем заседании в середине декабря ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Регулятор не исключал, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.

Судя по всему, судьбоносных решений на этот раз ждать не придется, считает эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко. "Индикативные процентные ставки еще долго останутся на сверхнизких уровнях", - говорит она, замечая, что важен взгляд в будущее – заявления главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции. "Протоколы декабрьского заседания ЕЦБ указали на появление ястребиных настроений в рядах регулятора. Однако существенный момент не в пользу агрессивного монетарного ужесточения – укрепление евро, новая волна которого прошла после предыдущего заседания ЕЦБ", - отмечает Холоденко.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов соглашается с коллегой: ставку повышать не будут. "Экономика ЕС сейчас не готова к этому", - поясняет он. Опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ЕЦБ удивил всех

В то же время, напоминает Холоденко, регулятор намерен оставить QE в еврозоне до устойчивого восстановления инфляции. "На 2020 год регулятор ожидает плюс 1,7% годовых по инфляции. Это лучше, чем прогноз в плюс 1,4% на 2018 год, но все равно заметно ниже 2% таргета регулятора", - говорит она. Исходя из этого, не исключаю продления программы количественного смягчения и после сентября, поясняет эксперт.

Меркулов также поддерживает это мнение: программа количественного смягчения не будет приостановлена, несмотря на то, что на балансе у ЕЦБ находятся облигации на сумму 2 триллиона евро. Программу количественного смягчения закроют в первом полугодии 2019 года, прогнозирует Меркулов, добавляя, что в тоже время произойдет повышение ставки.

Курс евро

Тем не менее аналитики расходятся во мнениях относительно динамики курса евро. Меркулов ожидает, что завтра евро покажет нейтральную динамику, но к концу года европейская валюта укрепится против доллара на 10%.

Укрепление евро не выгодно для экспортеров региона, что держит регулятор настороже, возражает Холоденко, в сочетании со слабой инфляций появляются причины для крайне осторожной риторики ЕЦБ. Она не исключает, что после пресс-конференции Драги произойдет снижение пары евро/доллар.

ЕЦБ настроен крайне осторожно в плане сворачивания монетарных стимулов, замечает Холоденко, в то же время ФРС планирует три этапа увеличения ключевой ставки в 2018 году, из-за чего спреды между доходностями Treasuries и гособлигациями еврозоны расширяются, играя не в пользу евро. Поэтому, заключает она, в 2018 году может наблюдаться ослабление евро против доллара.



