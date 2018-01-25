РФ и Саудовскую Аравию не страшит "взрывной рост" нефтедобычи в США

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На Западе объявили о начале четвертого этапа "сланцевой революции", во время которого ожидается "взрывной рост" добычи нефти в США – до исторически рекордного уровня. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ сохраняют уверенность, что смогут добиться баланса на рынке нефти во второй половине 2018 года. Саудовская Аравия готова продолжать сотрудничество с Россией в нефтяной сфере после завершения соглашения ОПЕК+.

Есть у революции начало, нет у революции конца

На Западе считают, что "сланцевая революция" началась в 2011 году. Первый этап революции продолжался до 2014 года, когда добыча в США выросла с 5,4 млн барр./сут. до 9,5 млн барр./сут. В этот период стремительно росло количество добывающих скважин на основных сланцевых структурах – особенно на Permian Basin и Eagle Ford, которые расположены в штате Техас. В то же время американцам удалось поддерживать добычу обычной нефти на стабильном уровне. Во время первого периода нефтяные котировки находились на очень высоком уровне – средние цены на Brent в 2011-2013 гг превышали $100/барр.

Дорогая нефть позволила инвестировать огромные средства – сотни миллиардов долларов – в разработку сланцевых структур. При этом, в США признают, что добыча сланцевой нефти прибыли не принесла. По данным деловой газеты Wall Street Journal, с 2010 года до конца прошлого года затраты на разработку сланцевых структур на $265 млрд превысили выручку от продажи добытой нефти.

Второй этап начался в конце 2014 года, когда обвалились цены на нефть, и длился до ноября 2016 года. В этот период ОПЕК только наращивала добычу и предложение углеводородов на мировом рынке с целью заставить "сланцевые" компании – у которых себестоимость добычи высокая – сократить производство. В результате, в странах-потребителях образовались огромные излишки сырья, а цена на Brent в январе 2016 года даже опускалась ниже $30/барр.

Отчасти ОПЕК смогла добиться поставленной цели. Во время обвала на нефтяном рынке добыча на сланцевых структурах была убыточной, поэтому многие нефтяные компании США и Канады разорились. По данным юридической фирмы Haynes & Boone, во время второй фазы "сланцевой революции" 114 североамериканских компаний стали банкротами. Долги банкротов превысили $74 млрд, включая $44,41 млрд необеспеченной задолженности.

Выжить в период низких нефтяных цен смогли только компании, которые имели доступ к "безграничным" финансовым ресурсам – дешевым кредитам от американских банков – и могли позволить многократно увеличить долговую нагрузку.

ОПЕК меняет курс

Страны страны-экспортеры нефти также понесли серьезные финансовые потери – в первую очередь Саудовская Аравия – поэтому вместо намерения "залить рынок нефтью" появились планы сокращения добычи с целью стабилизации нефтяных цен. В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств, включая Россию, сумели договориться о сокращении добычи на 1,8 млн барр./сут. Из этого объема на Россию приходится 300 тыс. барр./сут.

Запад упорно не хотел верить в успех этого соглашения, которое получило название ОПЕК+, поскольку дисциплина исполнения собственных решений в картеле была крайне низкой. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортерами энергоносителей и основными конкурентами на мировом рынке нефти. Несмотря на скептицизм и неверие на Западе, соглашение ОПЕК+ в основном исполнялось и привело к сокращению избыточных запасов – прежде всего в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом, цены на нефть пошли вверх и достигали $70/барр., что превзошло самые смелые ожидания участников рынка.

В прошлом году средняя цена на WTI – американский эталонный сорт – превысила $51/барр., но банкротства среди американских нефтяных компаний США продолжились, хотя количество их существенно сократилось. Окончательных данных за прошлый год еще нет, но Haynes & Boone сообщила, что в январе-октябре 2017 года банкротами стали 20 североамериканских нефтяных компаний, включая девять в Техасе – кладовой углеводородов США.

Четвертый этап решит все

По мнению западных экспертов, сейчас нефтяной рынок стоит на пороге четвертого этапа "сланцевой революции", который должен стать решающим. В конце прошлого года добыча сланцевой нефти в США была восстановлена полностью и достигла 9,7 млн барр./сут. - почти на 1,5 млн. барр./сут. больше, чем в середине 2016 года. При этом американские эксперты заявляют, что себестоимость добычи сейчас существенно ниже, чем в 2011 году. Кроме того, цены на Brent находятся вблизи отметки $70/барр., что должно способствовать быстрому наращиванию производства.

В последнем отчете EIA (Управления энергетической информации США) говорится, что рост добычи сланцевой нефти в этом году будет взрывным, и он сможет компенсировать сокращение добычи со стороны стран-участниц соглашения ОПЕК+ и даже падение добычи в Венесуэле. Четвертый этап должен стать решающим для мирового рынка нефти.

Согласно прогнозу EIA, предложение со стороны стран вне ОПЕК увеличится на 1,7 млн барр./сут. в 2018 году, а добыча в США достигнет 10 млн барр./сут. – рекордного уровня за всю историю страны.

"США обгонят Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти и бросят вызов России", - особо подчеркивается в отчете.

Эксперты Майкл Виттнер из Societe General и Джефф Карри из Goldman Sachs считают, что США медленно, но верно захватывают рынки сбыта углеводородов, а странам-участницам соглашения ОПЕК+ остается только наблюдать за этим процессом.

Специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) также уверены, что технический прогресс и снижение издержек обеспечит рост добычи сланцевой нефти, что станет определяющим фактором на мировом рынке нефти. В ЕЦБ считают, что разработка сланцевых структур является рентабельной при цене на WTI выше $45/барр.

ЕЦБ использует данные норвежского агентства Rystad Energy, которое прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в США до 2020 года, который достигнет 9 млн барр./сут. – примерно на 50%, чем добывается в настоящее время. Однако специалисты Rystad Energy оставили без ответа важные вопросы. Как долго продлится "сланцевая революция", особенно, за пределами США? Как обеспечить рентабельность производства в тех регионах, где геологические условия, экологические проблемы и нехватка пресной воды в настоящее время не позволяют добывать сланцевую нефть? И самое главное: кто будет финансировать компании за пределами США, если добыча сланцевой нефти приносит убытки?

ОПЕК+ не испугалась "взрывного роста" добычи

Прогнозы "взрывного роста" добычи сланцевой нефти в США не заставили ОПЕК и присоединившиеся к картелю страны изменить политику, направленную на сдерживание добычи нефти. На прошлой неделе в Омане представители стран-участниц ОПЕК+ подтвердили свое твердое намерение выполнять соглашение, которое было продлено до конца 2018 года. В ОПЕК+ уверены, что баланс на нефтяном рынке будет достигнут во второй половине этого года.

Более того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в канун Всемирного экономического форума в Давосе заявил американскому телеканалу CNBC о готовности продолжать сотрудничество с Россией, которое образовалось в рамках ОПЕК+, и после завершения соглашения о сокращении добычи нефти.

"У наших стран огромные запасы нефти и газа, которые растут. Обе страны наращивают объем геологоразведочных работ. Наши интересы не являются краткосрочными. Два стабильных государства хотят извлечь максимальную выгоду из своих запасов", – сообщил американцам аль-Фалих.

Возможно, такие вербальные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии связаны с желанием повысить капитализацию Saudi Aramco, крупнейшей нефтяной компании в мире, IPO (первичного размещения акций) которой должно состояться в этом году на одной из ведущих биржевых площадок мира. Повышение цен на нефть увеличивает шансы успешного проведения IPO. Но даже такие соображения не могут приуменьшить результаты, которые добились Россия и Саудовская Аравия благодаря совместным усилиям, направленным на уменьшение предложения нефти с целью повышения цен.

Сотрудничеству двух стран не помешала даже конкуренция на китайском рынке. В прошлом году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок нефти в Китай.

При условии соблюдения соглашения ОПЕК+, цены на нефть продолжат рост, несмотря на увеличение добычи в США и ряде других стран. Кроме того, объявленный "взрывной рост" добычи сланцевой нефти, о котором сообщили EIA, ЕЦБ, а также многие западные банки и агентства, уже ставится под сомнение. Wall Street Journal неожиданно сообщила о планах многих американских компаний сократить инвестиции в добычу, чтобы наконец заплатить дивиденды своим акционерам и сократить долговую нагрузку, которая для многих становится непосильной.

Во время форума в Давосе аль-Фалих встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Оба министра в очередной раз подтвердили намерении продолжать сотрудничество и выразили уверенность, что "взрывной рост" нефтедобычи в США не помешает добиться сокращения излишков нефти и баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в этом году. Кроме того, Новак призвал министра энергетики США Рика Перри восстановить диалог с Россией в энергетической сфере.