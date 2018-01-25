Время скупать доллары. Рынки находятся в шаге от скорой коррекции

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российский рубль продолжает дорожать к доллару – на торгах в четверг он пробил вниз рубеж в 56 за доллар и продолжает его удерживать. Такой курс зафиксирован впервые с мая 2017 года. По словам экспертов, это связано с тем, что рубль продолжает получать мощную поддержку с внешних рынков в виде роста цены на нефть выше 71 доллара за баррель и утреннего падения индекса доллара ниже 89 пунктов. В обоих случаях зафиксированы максимумы с декабря 2014 года.

Действительно, стоимость барреля марки Brent накануне превысила 71 доллар впервые с декабря 2014 года. Непосредственной причиной послужили официальные данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Это стало неожиданностью для участников рынка, которые ожидали роста.

ЧТО ДАВИТ НА ДОЛЛАР

Доллар также идет на рекорд на рынке Forex: его курс к мировым валютам продолжает снижаться после заявлений Минфина США. Министерство прокомментировало снижение в том духе, что никакого беспокойства это не вызывает, напротив, является позитивом для экономики США. В настоящее время доллар упал до трехлетнего минимума к корзине из шести валют. При этом евро растет в ожидании заседания ЕЦБ, намеченного на четверг. Предполагается, что регулятор вновь сохранит нулевую базовую процентную ставку.

Говоря об ослаблении доллара, аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что это происходит во многом из-за принятой в США налоговой реформы. Соответствующий закон, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре, предполагает снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21% с целью возврата инвестиций в американскую экономику. Кроме этого, на рынке растут ожидания ослабления американской валюты из-за роста бюджетного дефицита в США. Да и в целом политику Трампа принято считать инфляционной.

"С другой стороны, налоговая реформа в США будет стимулировать инвестиции, что предполагает использование значительных долларовых сумм, накопленных корпорациями. В то же время в ЕЦБ, а также в центральных банках Японии и Великобритании уже начали задумываться о некотором ужесточении денежно-кредитной политики. Соответственно, всё это приводит к ослаблению американской валюты, тем более, данный процесс поддержал министр финансов Стивен Мнучин. К слову говоря, в последние лет двадцать представители Белого дома не допускали конкретных прямых высказываний в пользу слабого доллара", - отметил эксперт.

КАК РЕАГИРУЕТ НЕФТЬ

По его словам, естественно, что слабый доллар также стимулирует потоки инвестиций и спекулятивных денег в сырьевые контракты. Это, в свою очередь, стимулирует и рост котировок нефти. Усилия ОПЕК+ привели к некоторому сокращению коммерческих запасов в мире. В частности, в США запасы нефти сокращаются уже десять недель подряд. Более того, рост производства нефти в США пока не мешает этому процессу. Позиция членов соглашения ОПЕК+ остаётся достаточно твёрдой, а это означает, что рынок уверен в ограниченных поставках в течение года. Ожидается, что спрос на нефть в текущем году повысится ещё на 1,3-1,4 млн баррелей в сутки.

Сейчас есть сразу несколько факторов, способствующих удорожанию нефти, согласен старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Помимо продления сделки ОПЕК+ и роста запасов в США, это и ожидание дальнейшего падения добычи в Венесуэле. "Однако столь сильный рост цен на нефть может привести к увеличению сланцевой добычи в Штатах, что станет существенным негативным фактором. В этой связи, продолжение роста и возможность выхода нефти марки Brent в район 80 долларов выглядят маловерятными", - полагает он.

ОЖИДАНИЯ КОРРЕКЦИИ

В этой ситуации прогнозы аналитиков в отношении рубля пока выглядят радужно. "В случае сохранения текущих уровней по нефти и усиления давления на американскую валюту в преддверии и после заседания ЕЦБ не исключено достижение рублем максимума с июля 2017 года (55,3 рубля и ниже). "Развернуть" отечественную валюту могли бы новые сообщения в отношении западных санкций на покупку российского госдолга. Однако даже если они и появятся в конце января, то пока окажут лишь психологическое давление", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению Зварича, потенциал для укрепления национальной валюты еще есть. "Поддержка со стороны высоких цен на нефть продолжает оставаться весомым фактором для рубля и ведет к его росту. Так, в случае закрепления пары доллар-рубль ниже уровня 56 рублей, следующей целью снижения может стать уровень 54 рубля за единицу американской валюты. Отметим также и высокую рублевую стоимость нефти марки Brent, которая в текущий момент составляет порядка 4000 рублей за баррель. Это является очень высоким уровнем и говорит в пользу наличия потенциала для укрепления национальной валюты", - считает эксперт.

В свою очередь, управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов видит немало причин для начала коррекции в нефтяных котировках. К тому же, по его словам, ослабление доллара во многом носит спекулятивный характер. "Что касается рубля, то в ближайшем будущем давление на него могут оказать покупки валюты, которые запланировал Минфин. Откат от долгосрочных минимумов мы, вполне вероятно, сможем увидеть уже завтра, когда рубль лишится поддержки налогового периода. Отмечу, что текущая просадка привлекательна для покупки американской валюты", - рассуждает он.

Кочетков согласен с тем, что уже сейчас можно говорить о том, что доллар оказался слишком перепроданным, а нефть перекупленной. Ускорение ослабления доллара может быть признаком приближающегося завершения текущей тенденции. Пока можно говорить о том, что нефть ещё может подорожать до 72-73 долларов за баррель, но это уже довольно высокие значения, на которых спекулятивный капитал начнёт склоняться к фиксации прибыли, заключил он.