Тереза Мэй и Дональд Трамп встретятся в Давосе на фоне натянутых отношений

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп встретятся в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе для обсуждения насущных вопросов, и беседа их будет происходить на фоне натянутых отношений между двумя странами, сообщает Dow Jones.

Эта встреча, которая будет первой после того, как ранее в этом месяце Трамп неожиданно отменил свой запланированный визит в Лондон, ставит британского лидера в сложное положение. Ей необходима поддержка Трампа, так как Великобритания выходит из ЕС и ей нужно строить экономические отношения с США. В то же время Мэй публично критиковала его и старалась избежать политический последствий от тесных контактов с лидером, который непопулярен в ее стране, в том числе и в возглавляемой ею Консервативной партии.

Британскому лидеру, вероятно, придется действовать очень осторожно. В ходе выступления в Давосе в прошлом году Мэй завуалированно упрекнула Трампа, выступив в защиту глобализации и свободной торговли. В этом году, как ожидается, ее речь сосредоточится на призыве к технологическим компаниям с тем, чтобы они усилили борьбу с экстремистскими материалами. На это указывают выдержки из речи, направленной офисом Мэй.

Последнее время на Даунинг-Стрит говорили, что особые отношения между Великобританией и США носят прочный и долгосрочный характер. Герберт Макмастер, советник Белого дома по национальной безопасности, ранее на этой неделе постарался разрядить напряженность, подчеркнув, что отношения между США и Великобританией остаются "особыми", и что президент придает большое значение встрече с Мэй, которая будет первой из четырех двусторонних встреч с иностранными лидерами в Давосе.

"Эти особые отношения проявляются не только в словах, но и в том, как мы на самом деле работаем над каждым вопросом, - сказал Макмастер. - Очень и очень трудно найти аспект, в котором наши интересы не совпадают почти полностью с интересами Соединенного Королевства".

Ожидается, что на этой встрече оба лидера будут обсуждать конфликт в Сирии, длящийся почти семь лет, иранскую ядерную сделку и денуклеаризацию в Северной Корее, сказал Макмастер.

Трамп стал одним из немногих мировых лидеров, которые подержали Brexit, и Мэй хочет быстро обеспечить благоприятную торговую сделку с США, чтобы показать, что Великобритания может компенсировать убытки от выхода из зоны свободной торговли ЕС. После инаугурации Трампа Мэй стала первым иностранным лидером, который с ним встретился. Они обменялись рукопожатиями и в дружеской атмосфере провели переговоры о взаимоотношениях между Великобританией и США. Мэй пригласила Трампа посетить ее страну с государственным визитом.

На Даунинг-Стрит говорят, что это приглашение остается в силе, даже учитывая дебаты в британском парламенте о целесообразности его принимать после того, когда Трамп временно запретил мусульманам въезд в США.

Разногласия между Мэй и Трампом в ноябре вылились в ссору в твиттере. Мэй сказала, что он неправ в том, что делится антиисламскими видео, распространяемыми группой "Британия прежде всего", выступающей против иммигрантов. На это он ответил: "Смотрите не на меня, смотрите на деструктивный исламский терроризм, который имеет место в Соединенном королевстве. У нас (с этим) все в порядке!"

Ранее в этом месяце Трамп сказал, что отменяет свой визит в Лондон, потому что недоволен соглашением о переносе посольства США.

Некоторые политики в Великобритании, включая мэра Лондона Садика Хана, приветствовали решение Трампа не ехать в Лондон. Но министр иностранных дел Борис Джонсон в этом месяце выступил в его защиту в статье, опубликованной в газете Sunday Telegraph в субботу. Он сказал, что Великобритания должна приветствовать президента США, чтобы сохранить экономические отношения между Великобританией и США, которые имеют решающее значение.

В своем выступлении в Давосе Мэй заявила о своем желании оказать давление на технологические компании с тем, чтобы они автоматически удаляли террористический и экстремистский контент со своих платформ. После пяти террористических атак в Великобритании в 2017 году Мэй обвинила Кремневую долину в том, что она не предпринимает активных мер против того, чтобы террористы использовали интернет для агитации и общения со своими последователями.

"Эти компании просто не могут бездействовать, пока их платформы способствуют насилию над детьми, новому рабству и распространению террористического и экстремистского контента", - говорится в тексте ее выступления.