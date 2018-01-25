Россияне живут не по средствам и тратят больше, чем зарабатывают

МОСКВА, 25 - янв, ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат в четверг выступил с рядом новых статданных, в числе которых оценка оборота ритейла и реальных доходов граждан за 2017 год. Согласно информации статистического ведомства, оборот розничной торговли в РФ в 2017 году увеличился на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом - до 29,804 трлн рублей. Таким образом, оборот ритейла в прошлом году начал расти после двух лет спада. По итогам 2016 года показатель снизился на 4,6%, в 2015 году - на 10%. В 2014 году оборот ритейла повысился на 2,7%. Росстат отчитался о снижении реальных располагаемых доходов россиян в 2017 г на 1,7%

При этом, по оценке статистического ведомства, реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжали сокращаться, хотя и не такими темпами, как годом ранее. За 2017 год они снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год, а в декабре в годовом выражении реальные доходы снизились на 1,8%. Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении выросла за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 7,2% - до 39,085 тысяч рублей. В реальном выражении ее рост за год составил 3,4%.

СИЛА ТРАДИЦИЙ

Значительный рост расходы и доходы продемонстрировали в декабре – месяце традиционных новогодних покупок. Оборот ритейла повысился на 3,1% в годовом выражении. Для сравнения, рост показателя в ноябре составлял 2,7%. При этом розничные продажи в стране в декабре по сравнению с ноябрем увеличились на 19,7% после снижения показателя в месячном выражении на 1,4% в ноябре. По данным Росстата, в структуре оборота розничной торговли в декабре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,2%, доля непродовольственных товаров - 51,8%.

Логично, что в декабре наблюдался традиционный скачок реальных зарплат и доходов граждан в сравнении с ноябрем. Рост реальных располагаемых доходов граждан составил 46,3%, номинальные и реальные зарплаты выросли примерно на 30%. Это также вполне традиционно, поскольку именно на декабрь приходятся всевозможные выплаты премий, бонусов, 13-х зарплат и других поощрений. Доходы регионов РФ за 9 месяцев 2017 г выросли на 8,8%

"Ничего общего с действительным состоянием экономики эти данные не имеют – рост в обоих сегментах продиктован декабрьскими выплатами. Кроме того, в этом месяце около 1 трлн рублей прибавилось на депозитах, что также обусловлено бюджетными перечислениями. Это никак не влияет на статистику и дальнейшую динамику по обоим показателям", - комментирует главный экономист "Альфа Банка" Наталья Орлова.

ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ

По ее оценке, показатель реальных доходов сам по себе несколько сбивает с толку. "Реальные доходы падают и падают, а потребительский спрос оживляется. Это можно объяснить ростом реальных зарплат, который продолжается уже два года. Реальные зарплаты составляют около 70% реальных доходов", - отметила эксперт.

При этом население в большей степени склонно сейчас тратить, нежели пару лет назад, даже если речь идет о заемных деньгах. "С уверенностью можно сказать, что ускорение ритейла связано с более активным использованием населением банковского кредитования. Если в 2015-2016 годах кредитная нагрузка сокращалась, то, начиная с весны 2017 года, началось восстановление розничного сегмента. По итогам года ЦБ зафиксировал его 13-процентный рост", - напомнила Орлова.

При этом ритейл тоже не стоит на месте и меняется в зависимости от ожиданий покупателей. "В условиях падения реальных доходов ритейлеры ищут новые возможности - часто за пределами своего сектора. Этот тренд наиболее ярко иллюстрирует пример "Магнита" - обновление магазинов, поиск новых форматов, развитие смежных бизнесов, усиление вертикальной интеграции, изучение новых технологий, рассуждает доцент кафедры экономики и статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"При этом необходимо понимать, что свыше 25% продуктового ритейла контролируют только две сети - Магнит и X5. Сегмент мелкой бытовой техники в денежном выражении остался на уровне 2016 года, увеличение физического объёма продаж сопровождается снижением среднего чека на 7-10% как за счет общего снижения цен, так и вследствие перераспределения спроса в сторону бюджетного и среднего ценового сегментов", - отметил он.

Говоря об отдельных секторах, следует отметить рост продаж автомобилей, значительный вклад в рост показателей дал сектор "обустройство быта". Непродовольственный сектор в 2017 году прибавил 1,9% до 15,4 трлн рублей после снижения продаж на 4,2% годом ранее. На общем объеме продаж сказывается и бурный рост цифровой экономики. "На пятки" традиционному ритейлу наступает онлайн-торговля, и рынок форматирует себя в новых реалиях, констатирует Тимофеев.

СТАГНАЦИЯ ИЛИ СТАБИЛИЗАЦИЯ?

По мнению эксперта, статистика прошлого года в целом повторится в 2018 году, поскольку условий повышения реальных доходов населения пока нет, а ритейл в погоне за прибылью по-прежнему будет уходить в несвойственные ему сегменты.

"Тем не менее, реальный располагаемый доход – это объём потенциального спроса, обеспеченного деньгами за вычетом величины сбережений. Поэтому мы будем наблюдать стагнацию спроса, так как внутренний рынок по-прежнему слаб. Не добавляют оптимизма урезанные расходы на пенсии, пособия, зарплаты работников бюджетного сектора", - полагает он.

Орлова также отмечает, что рынок нащупал некую равновесную точку и темпы роста торговли и кредитования, пройдя фазу ускорения, стабилизировались. "В текущем году можно ждать роста потребления домохозяйств на 2,5%, а рост реальных зарплат составит 4-5%. Что касается объемов кредитования, то на них может повлиять Центробанк, который уже задумывается о введении новых норм контроля, чтобы избежать негативных ситуаций для банковского сектора", - заключила она.