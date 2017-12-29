Растущий спрос в Китае меняет ситуацию на мировом газовом рынке

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Опубликованные Главным таможенным управлением Китая данные подтверждают, что эта страна стала вторым крупнейшим импортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, обогнав Южную Корею. В прошлом году поставки СПГ в Китай выросли на 46% относительно 2016 года – до 38,13 млн тонн. Китайские компании в декабре закупили за рубежом 5,03 млн тонн – на 24% больше, чем в ноябре, когда был установлен предыдущий рекорд.

Импорт природного газа (сжиженного и трубопроводного) в 2017 году вырос на 26,9% - до 68,6 млн тонн (94,25 млрд куб. м). Впервые объемы поставок СПГ превысил импорт трубопроводного газа.

Экология превыше всего

Причиной столь быстрого роста импорта СПГ в Китай стала политика правительства страны, направленная на сокращение использования угля в промышленности и домохозяйствах, прежде всего на ТЭС и ТЭЦ. Пекин был вынужден пойти на этот шаг для улучшения экологической обстановки в крупных городах. В марте 2017 года было официально объявлено о закрытии всех угольных ТЭС и ТЭЦ в столичном регионе. По данным агентства Xinhua, свыше 4,7 млн домохозяйств в 28 городах перестали использовать уголь и перешли на природный газ или электричество, включая 3,94 млн домохозяйств в 2017 году.

Кроме того, на северо-востоке страны в конце прошлого года установилась очень холодная погода. В Пекине температура опустилась до -15⁰ С из-за чего в столичном регионе образовался дефицит природного газа. Китайские компании были вынуждены задействовать все резервные мощности. СПГ даже поставлялся на север страны автоцистернами с южных терминалов, но предпринятые экстренные меры не привели к ликвидации дефицита – нехватка газа в столичном регионе ощущается до сих пор.

Китайские государственные компании инвестируют большие средства в разработку газовых месторождений, благодаря чему собственная добыча в стране быстро растет. В прошлом году темпы роста были самыми большими за последние три года, а добыча достигла 147,4 млрд куб. м – на 8,5% больше, чем в 2016 году. Однако спрос растет значительно быстрее, поэтому Китай вынужден увеличивать закупки газа – СПГ в первую очередь – чтобы обеспечить экологически чистым топливом всех потребителей, которые по требованию властей отказались от угля.

Экспорт СПГ в Китай будет расти

Политика Пекина в экологической сфере и стремительный рост импорта СПГ в 2017 году заставил западных экспертов пересмотреть прогнозы по темпам потребления природного газа в Китае. Ожидается, что уже в этом году по объему закупок природного газа за рубежом Китай обгонит Японию, которая является сейчас крупнейшим импортером этого вида энергоносителей.

В настоящее время основным поставщиком СПГ в Китай является Австралия, за которой следуют Катар и Малайзия. Трубопроводный газ поставляется преимущественно из среднеазиатских республик – Туркменистана, Узбекистана и Казахстана – а также из Мьянмы (бывшей Бирмы).

Большая часть газа закупается по долгосрочным контрактам, в которых цена привязана к стоимости нефтепродуктов – мазута и печного топлива. Однако многие китайские энергетические компании покупают СПГ на спотовом рынке, особенно в зимний период, когда на внутреннем рынке ощущается дефицит газа. В результате, на спотовом рынке Юго-Восточной Азии цены на СПГ в начале этого года подскочили почти в два раза по сравнению с июлем 2016 года, превысив $11/млн BTU (около $400/тыс. куб. м).

В этом году специалисты крупнейшей китайской нефтегазовой компании CNPC оценивают спрос на природный газ в 258,7 млрд куб. м. Из этого объема 153,7 млрд куб. м будет добыто внутри страны, а импорт составит 105 млрд куб. м,

Согласно расчетам ряда западных агентств, в 2018 году поставки СПГ в Китай увеличатся на 12 млн тонн – до 50 млн тонн. При этом ожидается сокращение импорта СПГ в Японию, Южную Корею и Тайвань.

Cheniere Energy – единственный экспортер СПГ в США – намерена значительно увеличить поставки на китайский рынок. В прошлом году компания открыла свое постоянное представительство в Пекине и подписала соглашения о сотрудничестве с рядом китайских компаний. В настоящее время совокупные мощности Cheniere Energy по производству СПГ составляют 18 млн т/г. Однако к 2020 году США рассчитывают увеличить производство СПГ до 49 млн т/г. При этом американцы уверены, что мировая цена на СПГ должна формироваться исключительно в США.

Четыре страны – 60% мирового рынка

Крупнейшим потребителем СПГ в мире остается Япония. В 2017 году впервые за три года импорт СПГ в страну вырос – совсем незначительно, на 0,4%, составив 83,63 млн т, по данным министерства финансов Японии.

Страна закупает природный газ только в сжиженном виде. Планам строительства трубопровода в Японию для поставок газа с месторождений Сахалина не суждено сбыться. Договориться с российскими компаниями не удалось, а "Газпром" GAZP подписал соглашения о поставках трубопроводного газа с Китаем. Свободных объемов, которые могли бы направляться в Японию, на Сахалине не осталось.

В прошлом году за поставленный СПГ было заплачено $35,6 млрд – на 19,3% больше по сравнению с 2016 годом. Токио вынужден закупать СПГ в больших объемах на международном рынке, поскольку после трагедии на АЭС "Фукусима", все ядерные реакторы в стране были остановлены.

Японские АЭС возобновляют свою работу, но процесс этот крайне медленный. В конце 2017 года из 42 ядерных реакторов в эксплуатации находились только пять.

Китай может стать крупнейшим в мире импортером природного газа уже в этом году, но Япония все равно останется лидером по объемам потребления СПГ в ближайшее десятилетие.

Спрос на СПГ в 2017 году рос быстрыми темпами также в Южной Корее и Тайване, поставки в эти две страны увеличились на 12,2% и 9,1% соответственно – до 37,5 млн т/г и 16,33 млн т/г.

На Японию, Китай, Южную Корею и Тайвань приходится свыше 60% мирового потребления СПГ. В 2017 году мировое производство СПГ достигло 294 млн тонн – в основном за счет создания новых мощностей по сжижению газа в Австралии и США.

Доля российская

В декабре "Новатэк" NOTK запустил первую очередь завода по производству СПГ на Ямале мощностью 5,5 млн т/г. До конца следующего года в строй будут введены еще две очереди, а совокупная мощность СПГ-завода достигнет 16,5 млн т/г.

Первые четыре танкерные партии в рамках проекта "Ямал СПГ" были поставлены на европейский рынок и в США, но в этом году начнется экспорт на перспективный газовый рынок – в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

Другой проект "Новатэка" "Арктик СПГ-2" позволит увеличить мощности компании по производству сжиженного газа еще на 19 млн т/г.

Обладая таким огромным потенциалом, "Новатэк" сможет занять достойное место на рынке Юго-Восточной Азии, несмотря на конкуренцию со стороны американцев и австралийцев. Основным преимуществом российской компании является низкая себестоимость производства СПГ – менее 3/млн BTU (≈$110/тыс. куб. м)

Для обеспечения стабильных поставок "Новатэк" построит терминал для перевалки СПГ на Камчатке. Минэнерго РФ рассматривает возможность государственного участия в этом проекте, понимая его значение для увеличения поставок российского СПГ на мировой рынок. Камчатский терминал может стать одним из центров, где будет формироваться цена на глобальном рынке СПГ, в противовес планам США.