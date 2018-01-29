Россия сравняется с ЕС по переработке отходов через 12 лет

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Россия намерена сравняться со странами Европейского Союза по уровню утилизации отходов: уже через 12 лет может быть достигнут рост показателя до 60%. Сейчас утилизируется всего около 7-9% отходов. Сегодня правительство утвердило стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года, где поставлены цели и задачи для промышленников. Как уточнил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сейчас масштабы промышленных отходов в стране огромны. Каждый год в России появляется более 5 миллиардов тонн отходов, из которых 4,6 миллиарда тонн приходится на отходы, возникающие при удалении горных пород. Хлопонин: РФ до 2030 г намерена повысить уровень утилизации отходов до 60%

По словам аналитиков, опрошенных агентством "Прайм", ситуация с утилизацией отходов в России обстоит крайне остро и со временем только ухудшается: все чаще появляются стихийные свалки, которые наносят урон окружающей среде и здоровью граждан. В этой связи начинание правительства является важным шагом. По словам экспертов, достижение поставленной цели в 60% вполне реально, уже сегодня сделано достаточно много: как минимум утверждена программа по строительству мусоросжигающих заводов. Хотя это совсем недешевое удовольствие, средства будут выделяться, так как это простимулирует всю индустрию переработки бытовых отходов, к тому же компаниям будет обеспечен возврат инвестиций.

Хорошее начинание

Начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских достаточно позитивно оценивает стратегию по переработке отходов. "Хорошее начинание, так как ситуация с отходами в нашей стране печальная, а со временем будет только ухудшаться", - говорит он, замечая, что сейчас вокруг городов и населенных пунктов вырастают горы свалок, зачастую образуются стихийные свалки. "Даже с учетом масштаба нашей страны ситуация становится все более нетерпимой, вредит здоровью людей", - поясняет он.

По его словам, перед правительством встанет трудоемкая работа по созданию системы сортировки мусора. "Уйдут многие годы на кардинальное улучшение ситуации: потребуется кропотливая работа по воспитанию подрастающего поколения, система штрафов и наказаний за антисанитарное поведение и загрязнение пространства, а также целый комплекс мероприятий, поощряющий первичную сортировку и сдачу на переработку различных материалов", - отмечает он.

Решить проблему с накопленными за десятилетия свалками быстро не удастся, говорит Подлевских, но за 10-15 лет можно довести уровень утилизации новых отходов до планируемых 60%. Мусороперерабатывающий завод, например, можно построить за 3-5 лет, замечает он, для Москвы уже строится три таких завода.

В масштабах страны необходимо построить сотни заводов. "На это потребуется потратить многие десятки миллиардов рублей. В основном это будут бюджетные средства и средства предприятий", - говорит он, не исключая, что может быть введен утилизационный сбор для населения. Мусорная энергия пойдет в сеть через 5 лет

Деньги из мусора

Пока сложно говорить про всю стратегию, но точно можно сказать, что уже сейчас существуют вполне реальные планы по строительству мусоросжигающих заводов, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр, контракты наподобие ДПМ (договоры предоставления мощности) уже были выданы Ростеху на реализацию проектов. "Проекты, конечно, дорогие, одни из самых дорогих на рынке, но они уже практически зашли в фазу исполнения", - отмечает он. По его словам, сложно сказать, какова будет доля переработки этих заводов в общей структуре баланса переработки, но предполагается, что данная программа будет расширена.

Придется решить много задач, включая создание специального оборудования печей и крекинговых камер, добавляет Подлевских. "Мусоросжигательные заводы должны иметь продуманную систему сортировки, соответствовать требованиям экологической безопасности", - говорит он. Потребуется дальнейшее совершенствование системы стимулирования и налогообложения на переработку отходов и вывоз мусора, замечает эксперт.

Еще одним сдерживающим фактором для развития индустрии является себестоимость электростанций, которые будут работать на ТБО (твердые бытовые отходы), говорит Скляр. "Они дороже и ветряных, и солнечных, и традиционных источников энергии", - поясняет аналитик, поэтому, строительство таких электростанций в первую очередь рассматривается как стимуляция всей индустрии по переработке бытовых отходов, а не только с точки зрения себестоимости электроэнергии.

"Уровень капзатрат за 1 кВт определен в размере 380 тысяч рублей, всего планируется построить 335 МВт установленной мощности. Таким образом, инвестиции в постройку этих электростанций могут обойтись в 125-130 миллиардов рублей", - говорит аналитик, поясняя, что электростанции будут ежегодно получать около 30 миллиардов рублей выручки через продажи электроэнергии и гарантированный тариф. "Контракты выданы, есть гарантия возврата инвестиций через общий рынок. Это работающий экономический механизм", - подчеркивает он, замечая, что не видит никаких проблем в будущем финансировании проектов.



