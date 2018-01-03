Элиты переполошились. Кому и чем угрожает "кремлевский доклад"

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что это может произойти в дальнейшем.

Всего в списке перечислены 114 российских политиков и 96 представителей бизнеса. В нем находится все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова, а также все руководство администрации президента РФ, руководство Федерального собрания, несколько глав регионов, военных, главы ФСО, ФСБ, руководители ведомств.

В перечень вошли и руководители российских компаний с доходом свыше 2 млрд долларов в год и с госучастием не менее 25%. В частности, это генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" AFLT Виталий Савельев, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Из бизнесменов в списке представлены, в том числе, миллиардеры Роман Абрамович, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов. Туда же входят предприниматель Арас Агаларов, братья Ананьевы, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, Олег Дерипаска, глава Сбербанка SBER Герман Греф, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечи и другие. Интересно, что многие фигуранты списка уже находятся под санкциями.

Кроме того, Минфин США подготовил секретную часть "кремлевского доклада", куда могут войти менее высокопоставленные чиновники РФ и лица с состоянием менее 1 млрд долларов. Содержание данного документа пока не разглашается.

В Кремле расценили публикацию как беспрецедентный случай. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, политики и бизнесмены РФ из "кремлевского списка" де-факто названы врагами США. "Это подход, это заявление", — заявил Песков, добавив, что данный факт еще предстоит проанализировать.

МАЛОЙ КРОВЬЮ

На самом деле, сейчас были рассекречены лишь несколько страниц этого доклада, напомнил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Интересно, какая информация содержится в оставшейся части, которая будет обнародована в закрытом режиме. Возможно, какая-то часть этой информация будет обнародована путем "утечки", - рассуждает он.

Исходя из тех данных, что были опубликованы на текущий момент, можно предположить, что мы имеем дело с самым мягким санкционным сценарием, какой был возможен, полагает эксперт. В список вошла фактически вся российская элита, при этом не было заявлено, что их коснутся санкции. Скорее всего, этого и не произойдет, поскольку список чрезвычайно широк. Более того, в него вошел глава МИД – если против него введут ограничения, он не сможет посещать ООН, ездить в другие страны с визитами, что выглядит достаточно маловероятно.

С этим согласен и замдиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. "Поскольку это не санкционный список, то больших последствий не будет. Фактически мы видим "телефонный справочник" высших должностных лиц РФ, отобранных по странным критериям – министры и помощники президента есть, а вот, к примеру, глав ЦБ и Счетной палаты нет. Нет в нем и председателей высших судов РФ, зато российский список Forbes присутствует полностью – видимо, чтобы не возникало вопросов", - отметил он.

Эксперт призывает не оценивать всерьез справедливость или несправедливость попадания в список тех или иных персон или искать в этом "подводные камни". Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина оказалась "за бортом", поскольку Банк России по закону не зависит от правительства и не подчиняется ему, то есть, является своего рода автономной структурой.

"Интересно другое – в список попал Греф, но не попала Набиуллина, при том, что ЦБ является акционером Сбербанка", - рассуждает в этой связи Абзалов.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Публичные персоны, попавшие в список, оценивают этот факт достаточно сдержанно. Однако, по словам Макаркина, это несет для них определенные риски. "Для чиновников они минимальны, а вот бизнес может столкнуться с проблемами. Нередко заключаются контракты с зарубежными компаниями и корпорациями, при подготовке которых их служба безопасности проверяет всех потенциальных контрагентов. Она оценивает и взвешивает любой риск, даже самый минимальный. И не исключено, что находящемуся в списке россиянину предпочтут, скажем, индийца, если, при прочих равных, он в подобных списках не значится", - полагает эксперт.

Основные санкционные опасения могут исходить из закрытой части списка, которая должна быть до конца недели, отметил в этой связи Абзалов. Исходя из этих данных, могут быть объявлены санкции по госдолгу РФ, а вот уже в зависимости от конкретики в этом вопросе последствия могут быть самыми разными.

По мнению главного экономиста БКС Глобал Маркетс Владимира Тихомирова, введение ограничений на покупку российских долговых бумаг может оказать существенное влияние на экономику РФ и рынок. "Это второй доклад, который пока не опубликован, но в случае введения таких ограничений, негативный эффект может быть весьма значительным. Так что на текущий момент мы скорее имеем небольшой позитив при в целом той же ситуации в двусторонних отношениях, поскольку немедленных санкций за публикацией не последовало. Однако по-прежнему ожидаем информации относительно возможных санкций против госдолга РФ", - сказал он.

В свою очередь, Макаркин считает, что это параллельная история. Не исключено, что она будет развиваться точечно и лишь в отношении тех, кто, на взгляд из Вашингтона, уже отметился в сотрудничестве с находящимися под санкциями структурами. Ситуацию с другими фигурантами могут "спустить на тормозах". Например, в случае с оборонной отраслью власти США обозначили, что санкций пока больше не будет – с их точки зрения, ограничений уже достаточно, и они приводят к срыву сделок по их же тендерам, добавил он.