Прожиточный минимум приближают к МРОТ с другой стороны

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года составила 9786 рублей на душу населения. При этом минимум для трудоспособного населения составит 10573 рубля, пенсионеров – 8078 рублей, детей – 9603 рубля. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По сравнению с третьим кварталом величина прожиточного минимума сократилась на 5,2%. Сокращение для трудоспособного населения составило 5,3%, для пенсионеров – на 4,9%, для детей – на 5,7%. В третьем квартале минимум снизился всего на один рубль. Прожиточный минимум в РФ за IV квартал 2017 г понизился до 9786 руб

Согласно документу, снижение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного минимума (на душу населения на 3,4%). При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 99,5%.

Прожиточный минимум определяется правительством для оценки уровня жизни населения страны. Его значение используется при разработке государственных социальных программ, установлении минимального уровня оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Ранее власти РФ поставили целью повысить МРОТ до прожиточного минимума уже с 1 мая 2018 года. Для этого, по оценкам Минтруда, потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей.

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись во мнении, связаны ли снижение прожиточного минимума с намерением "подвести" к нему МРОТ. "Параметры самой корзины, которая лежит в основе прожиточного минимума, вряд ли пересматривались. Другое дело, что для ее расчета используется узкий перечень товаров, которые за рассматриваемый период времени могли подешеветь. В то же время, данные Росстата по инфляции опираются на широкую корзину, состоящую почти из 600 товаров и услуг, и динамика цен здесь могла быть другой, нежели в минимальном перечне", - объясняет главный экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов.

По его мнению, вряд ли на пересмотр размера прожиточного минимума повлияло решение властей приблизить МРОТ к этому показателю. "Расчеты здесь опираются на достаточно устоявшуюся корзину товаров, которые условно можно назвать товарами "первой необходимости". Вряд ли их стоимость будут пересматривать, так что мы имеем дело лишь с ценовым эффектом", - рассуждает он.

СЛОВЕСНАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА

В свою очередь, аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев напомнил, что в конце третьего и начале четвертого квартала 2017-го года отмечалась нулевая инфляция на отдельных (относительно непродолжительных) периодах времени. "Это происходило за счет сезонного снижения стоимости продовольствия и, в первую очередь, плодоовощной продукции. Однако снижения коммунальных платежей, расходов на транспорт, медицинские услуги, товары повседневного спроса, одежду или услуги связи не наблюдалось", - отметил он.

При этом доля продуктов питания в потребительской корзине зависит как от региона, так и от социально-демографической группы и может достигать 68,3% от общего объёма прожиточного минимума (в среднем по стране эта цифра заметно ниже и находится в пределах 45-50%). Снижение стоимости отдельных видов продуктов питания на 3 – 3,2% даже в теории не может привести к снижению прожиточного минимума более чем на 2 – 2,2%, уверен Коренев. Реальная же доля подешевевшей плодоовощной продукции такова, что её удешевление на 3,2% способно привести к снижению стоимости потребительской корзины не более чем на 1,5%, приводит он подсчеты. Орешкин ждет, что Fitch, Moody's и S&P присвоят РФ рейтинг инвестуровня в 2018 г

Поэтому заявленное правительством падение прожиточного минимума за один квартал сразу на 5,2-5,3% (или 20,8-21,2% в годовом выражении), скорее всего, можно отнести к статистической эквилибристике. Если выражаться более интеллигентно – "зависит от методики подсчета". Цель наблюдаемого явления вполне ясна – в кратчайшие сроки выровнять прожиточный минимум и МРОТ. Как только МРОТ станет равен или даже превысит прожиточный минимум, в государстве автоматически исчезают все бедные. Просто – как класс. Так как статистически не останется слоев населения, чьи доходы, даже минимальные, могут оказаться ниже прожиточного минимума, заключил представитель "ФИНАМ".