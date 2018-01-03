Знак доллара: россияне скупают дешевеющую валюту

МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российские банки в январе зафиксировали рост спроса на доллары среди населения: по данным крупнейших отечественных кредитных организаций, предоставленных агентству "Прайм", в текущем месяце россияне в среднем покупали на 10-15% больше американской валюты, чем в январе 2017 года. В отдельных случаях спрос на доллары вырастал до 40-50%. При этом россияне стали больше интересоваться безналичной валютой.

В свою очередь спрос на евро был не такой выраженный, как на доллары: в основном он снижался, и только в некоторых банках был отмечен рост.

Банковские аналитики связывают сложившуюся динамику с колебаниями валютных курсов: доллар за год стал стоить дешевле, евро, наоборот, укрепился в цене. Также потребность в валюте можно объяснить ростом туристического потока из России за рубеж, замечают эксперты.

В Сбербанке SBER отмечают почти 11%-ый рост спроса на доллары в этом месяце по сравнению с годом ранее. "При этом спрос населения на безналичные доллары в сравнении с наличными показал положительную динамику: 83,4% в объеме операций в 2018 году против 71% - в 2017", - говорится в сообщении банка, подготовленном специально для агентства "Прайм".

Если оценивать в целом покупку валюты, то в основном население приобретает именно доллары США и евро, на которые приходится 92% в общем объеме продажи валюты Сбербанком. Одним из основных факторов, повлиявшим на рост покупки валюты в 2018 году, можно считать ее приобретение для путешествий, объясняют в банке.

В ВТБ VTBR в январе отметили рост спроса на доллары, спрос на евро, напротив, снижался. Такую динамику в банке объясняют подешевевшим к рублю долларом."Общий спрос на валюту в ВТБ со стороны физических лиц в январе 2018 года увеличился примерно на 15-20% в сравнении с первым месяцем 2017 года", - сообщили в пресс-службе ВТБ.

В Бинбанке зафиксировали довольно существенный рост спроса на доллары и евро. "В январе 2018 года мы отмечаем увеличение спроса на доллары США на 41% по сравнению с январем 2017 года. Спрос на евро также вырос, но в меньшей степени - 31%", - говорит руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров.

По его словам, тенденция увеличения спроса на валюту может объясняться разными факторами, в том числе ростом турпотока из России и снижением курсов валют. "В 2017 году спрос на валюту был больше, чем в 2016 году на 16,5%. Одним из факторов может быть стабилизация курсов валют и укрепление рубля в 2017 по сравнению с 2016 годом", - добавляет он.

В "Уралсибе" рассказали о 50% росте спроса на доллары. "В январе 2018 года отмечено увеличение спроса на доллары США в 1,5 раза по сравнению с январем 2017 года. При этом спрос населения на безналичные доллары увеличился значительно больше, чем на наличные. В "Уралсибе" считают, что это связано с более выгодными курсами конвертации, которые банк устанавливает для безналичных операций.

Вместе с тем объем продажи долларов со стороны населения банку в январе 2018 года оказался на 20% меньше, чем в январе 2017 года. "Увеличение спроса населения на покупку долларов и уменьшение их продажи можно объяснить тем, что курс доллара в январе 2018 снижался и падал ниже значения абсолютного минимума 2017 года (порядка 55,70 рубля за доллар)", - поясняет банк.

По евро ситуация выглядит иначе: спрос на покупку евро в январе текущего года уменьшился на 10% по сравнению с годом ранее, а объем продаж евро банку оказался на 10% больше, рассказывают в "Уралсибе". "Таким образом, январь 2018 года был активнее, чем год назад по операциям покупки-продажи иностранной валюты населением, но традиционно меньше, чем декабрь, даже с учетом пересчета ввиду разного количества рабочих дней", - поясняют в кредитной организации.

В Альфа-банке сообщают, что видят стабильный спрос как на евро, так и на доллары при снятии валюты в банкоматах. "Скорее всего, это сезонный спрос, так как эти валюты пользуются спросом у многих клиентов банка и банков партнеров, которые снимают без комиссии в нашей банкоматной сети, при поездках за рубеж, например, в отпуск или командировку", - сказали в банке.

Падающий доллар, растущий евро

Спрос на валюту со стороны населения во многом определяется сезонностью, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "Так, повышенный спрос на покупку валюты отмечается в преддверии отпусков и новогодних праздников. Также возможны покупки при заметных рыночных колебаниях курса рубля относительно доллара", - говорит он. В условиях стабильного валютного курса резкого роста спроса на валюту обычно не происходит, добавил он.

В среднем в январе 2017 года доллар стоил 59,6 рубля, в январе 2018 года – 56,5 рубля, то есть за год он потерял в цене 5,2%. В среднем в январе 2017 года евро стоил 63,6 рубля, в январе 2018 года – 69 рублей. Таким образом, стоимость евро прибавила 8,5%.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" за год снизился примерно на 6,5% - до 56,2 рубля, евро за этот же период вырос на 7,7%, до 69,91 рубля. При этом самый низкий курс доллара в январе 2018 года составил 55,585 рубля, евро – 67,74 рубля.

Согласно данным сайта RateStats, максимальный курс доллара США за последние 11 лет был 22 января 2016 года и составлял 83,6 рубля, минимальный - 16 июля 2008 года и был равен 23,1 рубля. Максимальный курс евро за последние 11 лет был 22 января 2016 года и составлял 91,2 рубля, минимальный — 28 октября 2008 года и был равен 34 рублям.