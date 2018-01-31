Польша не остановит "Северный поток-2", но его ввод задержать может

МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Борьба за строительство экспортного газопровода "Северный поток - 2" продолжается, причем победителями пока выходят "Газпром" и европейские потребители газа. Сегодня Германия выдала российскому монополисту официальное разрешение на строительство морской части газопровода в своих территориальных водах и приемного терминала в Грайфсвальде. Nord Stream 2 получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", не сомневаются: газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, хотя не исключают, что сроки могут незначительно сдвинуться из-за некоторых политических причин, в том числе позиции Польши. Это может стать причиной затягивания формального подписания разрешительных документов. В любом случае решение Германии – ключевое, которое, как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, уже сейчас позволяет начинать строительство инфраструктуры.

Сроки

Проект "Северный поток-2" имеет стратегическое значение для "Газпрома", так как позволяет диверсифицировать возможные пути поставки газа в Европу – хотя бы частично отказаться от транзита через территорию Украины, говорит ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян. По графику работы должны закончиться до конца 2019 года, напоминает он. "Мы не исключаем задержек в реализации проекта, которые могут быть обусловлены в том числе политическими причинами, затягиванием процесса получения разрешений на строительство", - поясняет он.

При этом проект точно будет введен в эксплуатацию, так как он в целом выгоден Европе, замечает эксперт. По его словам, значительно снизился и потенциал влияния на его реализацию американских санкций после того, как США разъяснили, что ограничения не будут применяться в отношении договоров, заключенных до 2 августа 2017 года. Также повлияли и разъяснения, что действия США будут согласовываться с европейскими партнерами.

С вводом "Северного потока - 2" уменьшится зависимость экспорта российского газа от транзитного маршрута через Украину, соглашается с коллегой старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин "Это один из главных приоритетов Газпрома наряду с "Силой Сибири" и "Турецким потоком", - объясняет он. По мнению Кокина, строительство терминала и газопровода может начаться через несколько недель.

"Потенциальная проблема - позиция Польши. Последнее предложение Варшавы - распространить действие третьего энергопакета на "Северный поток - 2" вряд ли будет принято ЕС, но задержать реализацию проекта может", - говорит эксперт. В целом газопровод может быть построен в срок, отмечает он, однако для трубопроводных проектов такого масштаба задержка в несколько месяцев – не исключение.

Для начала строительства "Северного потока - 2" нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Ранее финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран говорил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

Финансирование

Принимая во внимание базовую законтрактованность проекта в операционной части, сложности у "Газпрома" могут возникнуть только в части привлечения проектного финансирования, говорит Мурадян. При этом финансовое положение компании вполне позволяет фондировать проект и самостоятельно, уточняет он. "В том числе посредством привлечения средств на материнскую структуру у российских или китайских банков", - полагает аналитик. Миллер: "Газпром" может начать строительство "Северного потока-2" в Германии уже сегодня

Политика

В минувшую субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке - 2". В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страна поддерживают Польшу в противостоянии данному проекту.

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль на сегодняшнем брифинге заявил, что критические высказывания представителей США и Польши о "Северном потоке-2" не вызывают удивления. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что газопровод не подрывает энергетическую безопасность Европы, а, наоборот, укрепляет ее за счет диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков.

Проект

Газопровод "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта, общая стоимость которого составляет 9,5 миллиарда евро.

Единственным акционером компании является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро от каждой компании. "Газпром" должен внести 4,75 миллиарда евро.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ