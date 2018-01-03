Польша обломает зубы об "Северный поток-2"

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время проведения Европейской газовой конференции в Вене замглавы "Газпрома" GAZP Александр Медведев сообщил, что западные энергетические компании предпочитают новые маршруты доставки российского газа в Европу транзиту через Украину. Подтверждением слов Медведева стало получение разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" от Германии.

Основным противником "Северного потока-2" в ЕС является Польша, которая стремится разрушить сотрудничество между Россией и Европой в энергетической сфере, опираясь на поддержку из Вашингтона. При этом Варшава преследует не только политические цели, но и свои "шкурные интересы".

В случае строительства газопровода напрямую из России в Германию, Польша останется на обочине газового рынка Европы, а компании из наиболее развитых стран Европы получат существенные конкурентные преимущества.

Нехватка энергоносителей в Польше

Сама Польша ничего не может предложить потребителям энергоносителей, за исключением импортного СПГ, который она хочет перепродавать европейцам по завышенной цене.

Сначала польские власти при помощи американских нефтегазовых компаний надеялись на повторение "сланцевой революции" и даже утверждали, что страна располагает огромными запасами газа – свыше 1 трлн куб. м. Однако "сланцевая революция" провалилась, а потребность в энергоносителях постоянно растет. Не имея в достаточном количестве собственных энергоресурсов, Варшава вынуждена закупать их за рубежом, поскольку собственная добыча газа невелика – около 3,9 млрд куб. м/г. – и имеет тенденцию к снижению. В настоящее время потребность Польши в газе превышает 17 млрд куб м/г. Основным поставщиком является "Газпром". В 2016 году российская компания поставила в Польшу 10,2 млрд куб. м газа. В прошлом году объем поставок снизился, но доля "Газпрома" по-прежнему велика – около 70% от объема всего импортируемого газа.

Помимо СПГ Польша увеличила закупки газа, поступающего с западного направления. В Германии, куда газ поступает напрямую из России по "Северному потоку", цена оказалась существенно ниже, чем на белорусско-польской границе – 219/тыс. куб. м против 241/тыс. куб. м. в середине 2017 года.

Во время экономического форума в Давосе президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет таких же условий поставки российского газа, как Германия. Разница в цене на российский газ в Германии и Польше – причина претензий PGNiG к "Газпрому", которые сейчас рассматриваются в Стокгольмском арбитражном суде.

Растущая польская экономика требует больше энергоносителей, но не может получить их из других источников за исключением России. Это относится не только к газу. В прошлом году Польша столкнулась с проблемой нехватки угля собственного производства, хотя страна входит в десятку крупнейших угледобывающих стран в мире. По данным агентства Poland Statistics, добыча угля в Польше в 2017 году сократилась на 6,8% - до 65,8 млн тонн.

Дефицит угля компенсируется за счет импорта из России, США, Колумбии и даже из Индонезии и Казахстана. Импортный уголь используется преимущественно для отопления домохозяйств, но в этом году польские энергетические компании планируют закупить за рубежом до 5 млн тонн угля. В Польше закрывается все больше шахт, где производство становится нерентабельным из-за истощения пластов. Кроме того, качество польского угля существенно уступает углю из российского Кузбасса.

Энергетическая независимость от России стоит дорого

В 2015 году Польша запустила в эксплуатацию СПГ-терминал мощностью 5 млн т/г в Свиноуйсце, на побережье Балтийского моря. Польские власти сразу заявили об обретении энергетической независимости и вопреки экономической целесообразности заключили 20-летний контракт с Qatargas на поставку 1,3 млрд куб. м. Однако загрузка СПГ-терминала до сих пор остается на очень низком уровне из-за дороговизны катарского СПГ по сравнению с трубопроводным газом из России.

По признанию Павла Якубовски, директора по развитию компании Gaz System, оператора польской газотранспортной системы, в прошлом году загрузка СПГ-терминала составила 30% от проектной мощности. Польские власти надеются, что меры административного воздействия на польских потребителей с целью заставить их отказаться от российского газа позволят в этом году увеличить загрузку до 60-65%.

Более того, принято решение увеличить мощности СПГ-терминала в полтора раза – до 7,5 млн т/г, на что будет израсходовано 100 млн евро. Варшава хочет получить 30% от этой суммы из фондов ЕС, но продолжает требовать ужесточения санкций со стороны США против европейских компаний, которые сотрудничают с "Газпромом" в рамках проекта "Северный поток-2". При этом Германия, интересы которой пострадают в первую очередь, является крупнейшим донором среди стран-членов ЕС, а Польша – основным получателем финансовой помощи из Брюсселя.

Объемы поставок СПГ в 2018 году должны удвоиться в соответствии с новым соглашением, подписанным PGNiG с Qatargas, и в Свинойусце будет приходить по два танкера из Катара ежемесячно. По данным участников рынка, в прошлом году, в зависимости от периода поставки, катарский газ экспортировался в Польшу по цене $319-350/тыс. куб. м, а российский – по цене $195-213/тыс. куб. м

PGNiG также заключила контракт на поставку СПГ с британской Centrica на условиях DES (delivered ex-ship). Предполагается, что СПГ поступит из США, а реализация будет осуществляться как в Польше, так и в других странах балтийского региона. Срок действия контракта пять лет. За этот период Centrica должна поставить PGNiG девять танкерных партий СПГ, цена на которые будет привязана к котировкам спотового рынка.

Кроме того, в конце января Варшава приняла окончательное решение о строительстве газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд куб. м/г. Газопровод будет проложен из Северного моря через территорию Дании до побережья Польши. PGNiG уже заключила с Gaz-System и датской компанией Energinet соглашения о транспортировке газа по этому газопроводу, который должен быть построен к 2022 году.

PGNiG участвует в разработке месторождений в норвежском секторе Северного моря. В прошлом году добыча составила всего 0,5 млрд куб. м/г, но глава польской компании Петр Вожняк очень надеется на рост до 2,5 млрд куб. м/г к 2022 году, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". Но даже этих объемов будет недостаточно для заполнения Baltic Pipe, поэтому придется закупать недостающие объемы у других компаний, ведущих добычу в Северном море. Западные экономисты выражают сомнения в экономической целесообразности проекта Baltic Pipe, но Варшава ставит политические соображения превыше всего.

Совокупная добыча PGNiG в Польше, а также в Норвегии и Пакистане в прошлом году составила 4,53 млрд куб. м.

Расширение СПГ-терминала в Свиноуйсце и строительство Baltic Pipe позволят полностью отказаться от российского газа. Но за это должен заплатить не только польский потребитель.

Польша призывает отказаться от российского газа

В июне 2017 года в Свиноуйсце пришел первый танкер с американским СПГ. Варшава сразу заявила о конце доминирования "Газпрома" в Восточной Европе. Источники на рынке сообщали, что американский СПГ обошелся дешевле катарского, но цена все равно оказалась высокой – около $270/тыс. куб м.

Американский газ предназначен не только для внутреннего потребления, но и для продажи на Украину, которая отказалась от закупок российского газа в 2015 году. При этом цена газа для Украины не разглашается. По оценке директора Института энергетических исследований Украины Дмитрия Марунича, цена на польско-украинской границе составила минимум $280/тыс. куб. м, что существенно выше цены российского газа, реэкспортируемого на Украину из Польши.

В начале этого года PGNiG сообщила о рекордном объеме реэкспорта газа на Украину, который в 2017 году увеличился вдвое – до 700 млн куб. м/г. Всего с августа 2016 года до конца 2017 года из Польши на Украину было поставлено свыше 1 млрд куб. м.

Варшава призывает другие страны последовать примеру Украины и отказаться от российского газа, заменив его американским СПГ. При этом Варшава высказала готовность стать газовым хабом (распределительным центром) для всей Восточной Европы. Однако это потребует больших инвестиций для создания необходимой инфраструктуры и более высоких расходов для закупок дорогого американского СПГ. Несмотря на усилия Варшавы, в Восточной Европе не хотят отказываться от дешевого российского газа, чтобы заменить его на дорогой американский.

В сентябре хорватская Prvo Plinarsko Drustvo продлила с "Газпромом" контракт на поставку 1 млрд куб. м/г до 2027 года. При этом Хорватия не отказывается от строительства СПГ-терминала на острове Крк на кредиты, предоставленные Брюсселем. Не намерены прекращать сотрудничество энергетические компании из других страны Восточной и Южной Европы – Венгрии, Чехии, Словении, Болгарии.

Однако для США Европа является второстепенным рынком, поскольку быстро растет экспорт американского СПГ на самый перспективный рынок – в Юго-Восточную Азию. На Японию, Китай, Южную Корею и Тайвань приходится более 60% мирового потребления СПГ, поэтому цены на этот вид энергоносителей в регионе обычно значительно выше, чем в Европе.

Кроме того, в случае холодной погоды США сами закупают газ в Европе. По последним данным EIA (Управления энергетической информации США), запасы газа в подземных хранилищах упали до 2 296 млрд куб. футов – на 519 млрд куб. футов меньше, чем среднее значение за последние пять лет. В связи с резким ростом спроса в США, две партии российского СПГ с Ямала были сначала поставлены в Европу, но затем перепроданы за океан.

Германия сделала шаг к газовому изобилию

Nord Stream 2 оператор проекта "Северного потока-2" получила разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Германии, что является важным шагом на пути к началу строительства морского участка газопровода.

Германия выдала разрешение, не дожидаясь одобрения Европейской комиссии (ЕК), которая стремится распространить действие Третьего энергопакета на "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер сразу после этого объявил о возможности немедленно начать строительство газопровода.

Германская энергетическая компания Uniper уже заявила, что своими действиями ЕК создает риски безопасности поставок газа в ЕС. Ранее подобные заявления делали другие европейские энергетические компании, заинтересованные в увеличении импорта газа из России.

В случае успешной реализации проекта, Германия станет главным бенефициаром, поскольку сможет получать из России без посредников 110 млрд куб. м газа. Берлин сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии после закрытия всех АЭС к концу 2022 года, а также провести "декарбонизацию" – сокращение использования угля на ТЭЦ и ТЭС.

Более того, Германия станет крупнейшим газораспределительным центром в Европе, которая сможет сократить зависимость от хаба NBP в Великобритании, что крайне важно для экономики всего ЕС после Brexit.

Кроме Германии Nord Stream 2 необходимо еще получить от Дании, Швеции и Финляндии. Из трех стран серьезной проблемой может стать Дания. Парламент этой страны принял закон, который позволит правительству запретить прокладку газопровода в территориальных водах Дании.

Также не следует сбрасывать со счетов дальнейшие попытки Польши при поддержке США заблокировать реализацию проекта "Северный поток-2".