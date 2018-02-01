ЦБ пересчитает все кредиты, выданные российскому бизнесу

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центральный банк может заняться созданием единого кредитного досье юридических лиц, пишут "Ведомости". По данным издания, соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму весной этого года. Предполагается, что кредитное досье будет содержать всю информацию о финансовом состоянии заемщика, условиях кредитования, данные о залоге, о погашении займа и т.д. В настоящее время подобные реестры хранятся в отдельных банках, однако централизованного хранения, подобно кредитной истории физлиц, пока нет.

Между тем, такая необходимость стала очевидной после истории с пропажей из Промсвязьбанка перед санацией кредитных досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Теперь Банк России добивается возбуждения уголовных дел по сделкам Промсвязьбанка и по хищению документов, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру РФ.

Эксперты банковской отрасли отмечают, что появление нового инструмента окажется полезным для регулятора и рынка в целом, поскольку приведет к снижению просроченной задолженности и позволит высвободить средства для кредитования юрлиц. "Сейчас, когда банки одобряют кредит крупному бизнесу, им относительно несложно проверить кредитную нагрузку заемщика, что касается малого и среднего бизнеса – тут проблема", - заявил "Ведомостям" аналитик АКРА Кирилл Лукашук. Для этих целей новый реестр также будет полезен банкам.

В свою очередь, опрошенные агентством "Прайм" эксперты напоминают, что в настоящее время в соответствии с федеральным законом №218-ФЗ "О кредитных историях", кредиторы обязаны передавать в бюро кредитных историй (БКИ) сведения об обслуживании кредитных обязательств как граждан, так и юридических лиц. "Так, в настоящее время в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) хранятся около 2-х миллионов корпоративных кредитных историй", - рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Однако кредитная история не является аналогом кредитного досье, в ней содержатся только те параметры кредитов, которые определены законом "О кредитных историях". С помощью кредитной истории банки в процессе кредитования или при рассмотрения заявки на кредит могут получать информацию о платежной дисциплине как юридических лиц, так и граждан. Это, в свою очередь, нужно им для определения кредитного риска данных заемщиков. Что же касается кредитных досье, то в них содержится значительно больше данных по кредиту, по сути, там вся информация по нему, добавил он.

По мнению руководителя юридической компании Urvista Алексея Петропольского, новация в случае ее внедрения вряд ли позитивно скажется на бизнесе, да и на банковском рынке в целом. "По сути, речь идет о централизации – в настоящее время кредитные истории юрлиц находятся в разных БКИ, да и межбанковский обмен работает. При необходимости у любого банка есть все возможности и инструменты для того, чтобы узнать о потенциальном заемщике всю исчерпывающую информацию. Если все это сосредоточится под управлением ЦБ, то регулятор фактически будет дублировать функцию БКИ, считает эксперт.

Это необходимо регулятору для совершенствования технологий оздоровления банковского сектора: имея в своих руках единую базу информации о заемщиках-юрлицах, он сможет зачищать коррупционные схемы, разбираясь с недобросовестными банками и клиентами, которые могут показаться "странными". Отзывы лицензий у банков будут происходить более оперативно, поясняет он.

При этом ставки по кредитам для бизнеса вряд ли упадут, поскольку банки относят такие займы к высокорисковым. Как правило, в отличие от заемщиков-физлиц, им нечего оставить в залог за те значительные суммы, которые они занимают, отметил Петропольский. Как правило, кредит дают под обороты, факторинги и т.п., то есть возврат средств напрямую зависит от того, как предприятие будет работать. Никаких гарантий успеха, понятно, нет, тогда как у ипотечного заемщика в залоге квартира, а у владельца автокредита – автомобиль. Эти залоги в случае невыплаты всегда можно реализовать, чтобы погасить долг.