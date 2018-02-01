Переориентация на природный газ может оказаться непростой задачей для крупных нефтекомпаний

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Благодаря ускорению роста мировой экономики и усилиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) цены на нефть снова испытывают на прочность 70 долларов за баррель. Нефтяные гиганты, такие как Royal Dutch Shell, получили неожиданный подарок: в четверг Shell продемонстрировала хорошую финансовую отчетность за 4-й квартал, прибыль компании выросла на 147% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Это весьма неплохо, учитывая вероятное приближение заката эпохи нефтяного господства.

Тем не менее рост цен на нефть поднимает ряд интересных вопросов. Из всех нефтяных гигантов Shell сделала самую четкую ставку на природный газ и электроэнергетику. В 2016 году компания приобрела BG Group за 50 млрд долларов, что позволило ей войти в число крупнейших в мире производителей природного газа. В последние недели Shell решилась на покупку британской энергетической компании First Utility (по данным Thomson Reuters, сделка обошлась примерно в 200 млн долларов), а также за 217 млн долларов приобрела крупную долю акций американской компании Silicon Ranch Corp, занимающейся производством солнечных батарей.

Между тем Китай стремится повысить экологические стандарты собственного энергетического сектора, и политический риск, связанный со смещением акцента в сторону экологичных источников сырья, в ближайшее время может сохраняться. В связи с этим, стратегия Shell может быть оправдана в среднесрочной или долгосрочной перспективе. В ближайшее время, однако, она может провоцировать некоторые сложности в случае неожиданного роста цен на нефть.

Ежедневная добыча природного газа компании Shell в 4-м квартале выросла примерно на 2% по сравнению с уровнем годовой давности и почти на 40% по сравнению с 2015 годом, но при этом добыча жидких углеводородов (включая нефть и газоконденсат) упала почти на 10%. Кроме того, свободный денежный поток от операционной деятельности компании сократился на 21% по сравнению с 4-м кварталом предыдущего года, отчасти из-за налоговых выплат, но также потому, что доля оборотного капитала в нефтегазовых запасах выросла. Без учета изменений оборотного капитала операционный денежный поток в 4-м квартале был бы на 15% выше.

Ситуация, вероятно, улучшится в следующем квартале, так как прибыль Shell должна вырасти ввиду возросшей стоимости запасов газа. Однако происходящее подчеркивает, насколько сложным для крупных нефтегазовых компаний может быть снижение доли нефтедобычи. Когда цены на энергоносители растут, компаниям по-прежнему приходится направлять часть дорогостоящей нефти на переработку. При этом, хотя доля нефти в добыче снижается, компании, вероятно, не смогут в полной мере ощутить преимущества, которые получает в этой связи добывающий сектор.

Производство нефти Shell по-прежнему высоко, а недавно открытые месторождения (в том числе одно в Мексиканском заливе, о котором стало известно в среду) выглядят перспективными. Высокая доля Shell в секторе добычи газа означает, что позиция компании в будущем при высоких экологических стандартах должна быть устойчивой.

Таким образом, полный отказ от нефти по-прежнему представляется непростой задачей.