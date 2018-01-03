Землетрясение в Нидерландах потрясло газовый рынок Европы

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Министр экономики Нидерландов Эрик Вибес дал распоряжение прекратить добычу на одном из участков крупнейшего газового месторождения Европы - Гронинген. Причиной остановки стало землетрясение в районе поселка Лопперсюм, которое произошло 8 января. По утверждению местных властей, сила землетрясения достигала магнитуды 3,4 по шкале Рихтера и было самым сильным за последние пять лет. Сокращение добычи в Нидерландах и превращение этой страны в нетто-импортера газа может перекроить газовую карту Европы и станет весомым аргументом в пользу строительства "Северного потока-2".

Грониген – газовая кладовая Европы

Открытое в 1959 году газовое месторождение Гронинген является крупнейшим в Европе. Добыча газа в промышленных объемах началась в 1963 году. Оператором месторождения является компания NAM – совместное предприятие ExxonMobil и Shell. Изначально извлекаемые запасы Гронинген оценивались оператором в 2,9 трлн куб. м. В конце 2016 года по расчетам министерства экономики Нидерландов остаточные запасы Гронинген составляли около 600 млрд куб. м. Сейчас кроме Гронинген в разработке находятся 253 месторождения, как на суше, так и на шельфе Нидерландов, но их совокупные извлекаемые запасы не превышают 200 млрд куб. м.

Максимальный уровень добычи на Гронинген был достигнут в 1975 году – 84 млрд куб. м. В 2013 году на месторождении было добыто 54 млрд куб. м, что обеспечивало более 10% потребностей Европы в природном газе. Однако после нескольких землетрясений, которые привели к разрушению большого количества домов на северо-востоке Нидерландов, правительство приняло решение установить потолок добычи. В 2015-2016 газовом году (октябрь текущего года по сентябрь следующего) объем добычи должен был составить 27 млрд куб. м.

Потолок добычи постоянно пересматривался в сторону понижения и на 2017-2018 газовый год был установлен на уровне 21,6 млрд куб. м. При этом до последнего землетрясения правительство планировало постепенно сокращать добычу до 20,1 млрд куб. м до 2020 года. Однако в зимний период в случае холодной погоды разрешается добывать газ в объеме до 6 млрд куб. м свыше установленного лимита.

На сколько сократится добыча?

Землетрясение 8 января вызвало протесты со стороны местных жителей, которые требуют полностью прекратить добычу на месторождении. Протестующих даже не останавливает перспектива значительного роста платы за отопление. На Гронинген добывается низкокалорийный газ (L-gas 43,8 MJ/куб. м), который используется преимущественно для отопления частных домохозяйств.

Сейчас Нидерланды являются нетто-экспортером газа. По официальным данным, в октябре 2017 года – в начале отопительного сезона – собственная добыча в Нидерландах составила 3,493 млрд куб. м, а потребление - 3,127 млрд куб. м.

Ранее эксперты ожидали, что из-за ограничений на Гронинген и естественного истощения других месторождений Нидерланды станут нетто-импортером газа после 2020 года. Сейчас SodM (Госгорнадзор) настаивает на снижении добычи на Гронинген вдвое – до 12 млрд куб. м/г. При этом добыча должна быть сокращена как можно быстрее для предотвращения дальнейших землетрясений и разрушений, а в будущем прекращена полностью. Правительство Нидерландов уже уведомило 200 компаний страны о прекращении поставок газа с Гронинген в течение четырех лет и необходимости поиска иных источников энергоносителей для обеспечения своих потребностей.

NAM уже выразила несогласие с требованием правительства сократить добычу на Гронинген вдвое и предлагает менее радикальные меры, но вынуждена прекратить производство на участке Лопперсюм. Компания имеет долгосрочные обязательства перед потребителями в Бельгии, Германии, Швейцарии, Франции и Швейцарии.

Большинство экспертов уверены, что в текущем газовом году потолок добычи будет установлен на уровне 18-19 млрд куб. м/г. Однако в последующем сокращение объемов извлечения газа на Гронинген продолжится. Окончательно правительство Нидерландов примет решение до конца марта 2018 года.

Потенциальные источники газа

Альтернативой собственной добычи может стать импорт из России, Норвегии или поставки СПГ.

Нидерланды располагают СПГ-терминалом Gate мощностью 12 млн т/г, который расположен в порту Роттердама. В июне прошлого года в Нидерланды была поставлена первая партия СПГ из США.

Кроме того, в стране находится крупнейший европейский газовый хаб на континенте TTF (Title Transfer Facility), который играет ключевую роль на рынке газа Европы после Brexit. Сокращение добычи в Нидерландах и превращение страны в нетто-импортера негативно скажется на работе ТТF и всего газового рынка ЕС.

"Газпром" GAZP в прошлом году экспортировал в Нидерланды рекордный объем газа – 4,6 млрд куб. м. Российская компания способна оперативно увеличить поставки в случае необходимости, что не может сделать Норвегия. Кроме того, для этого существует необходимая инфраструктура.

Компания Gasunie, принадлежащая на 100% правительству Нидерландов, является оператором газотранспортной системы страны, а также одним из акционеров "Северного потока". Кроме того, в 2018 году нидерландская компания приобрела газотранспортную сеть BEB Erdgas und Erdol на севере Германии, по которой российский газ может поставляться на ТТF, а также в страны Бенилюкса и Францию.

Gasunie не является акционером или инвестором "Северного потока-2", но заинтересована в его строительстве, поскольку этот трубопровод обеспечит загрузку газотранспортной системы компании и позволит обеспечить TTF необходимыми объемами газа, чтобы этот хаб не потерял свое значение для рынка Европы.

Предстоящее сокращение добычи газа на Гронинген стало еще одним весомым аргументом в необходимости строительства "Северного потока-2" мощностью 55 млн куб. м/г, что гарантирует надежность поставок газа и обеспечит растущие потребности Европы.