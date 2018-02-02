Минфин не готов принять предложение Минэнерго РФ по поддержке НПЗ за счет бюджета

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ в качестве источника финансирования поддержки НПЗ предлагает использовать часть дополнительных доходов, образующихся у бюджета после обнуления экспортной пошлины; при этом в предложениях Минэнерго нет источника финансирования, рассказал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году поручил Минфину и Минэнерго до 15 января представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в январе говорил, что Минэнерго предложило проработать четыре направления: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС.

"У нас все предложения Минэнерго уперлись в то, что у них нет источника финансирования выпадающих доходов бюджета. Без источника мы, конечно, не готовы льготы давать. Коллеги предложили по сути дела помочь нефтепереработке за счет бюджета. Мы, естественно, против этого, потому что у бюджета нет источника", - прокомментировал Сазанов.

Он сообщил, что Минэнерго не предлагало компенсировать в дальнейшем эти расходы бюджета за счет модернизированных НПЗ. По словам Сазанова, энергетическое ведомство предложило "просто профинансировать из бюджета часть расходов за счет отрицательного вычета по акцизам и т.д."

"Они написали подход, который в общем предполагает расход за счет бюджета для поддержки инвестиций в нефтепереработку, но без источника. Мы не готовы такое поддержать", - сообщил представитель Минфина.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА

"Мы сказали, что когда мы завершаем налоговый маневр, у бюджета за счет повышения НДПИ и отмены пошлины, за счет того, что мы не будем оказывать никакую компенсацию для мини-НПЗ, за счет того, что мы сокращаем субсидию для стран ЕврАзЭС, у нас образуется определенный допдоход, и часть этого допдохода мы готовы пустить на помощь нефтепереработке... Когда есть источник - это можно сделать. Когда нет источника - невозможно", - отметил Сазанов.

По его словам, в кабмин РФ ушли предложения обоих министерств, и дальше обсуждение продолжится в правительстве.

"Минэнерго против завершения маневра и просит денег из бюджета", - пояснил Сазанов.

Молодцов в январе говорил журналистам, что, поскольку нефтяная отрасль в последние годы принесла много доходов бюджету, в том числе резервным фондам, то инвестиции на завершение модернизации НПЗ в объеме от 80 до 150 миллиардов рублей, возможно, получится найти в том, что уже заработано.