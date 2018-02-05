Сулейман Керимов через посредника может купить европейский медиахолдинг

МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Компания Studhalter Investment AG швейцарского юриста Александра Штудхальтера может стать совладельцем одного из ведущих немецких медиахолдингов Constantin Medien AG. Как стало известно "Прайм", компания Штудхальтера, которого в ряде западных СМИ называют номинальным владельцем французских вилл российского сенатора Сулеймана Керимова, находящегося во Франции под следствием по обвинению о неуплате налогов и отмывании денег, получила необходимые разрешения на сделку от антимонопольных ведомств Германии.

Выкуп акций Штудхальтер планирует осуществить в партнерстве с мажоритарным акционером Constantin Medien AG Бернхардом Бюргенером, который уже владеет 30% акций компании через Highlight Communications AG. Ранее Штудхальтер через свою фирму перевел в адрес Highlight Communications AG 32 млн евро, которые пошли на увеличение ее капитала в рамках допэмиссии акций. Кроме того, через его фирму кредитовалась подконтрольная Бюргенеру компания в размере 51 млн евро для приобретения акций самого Constantin Medien AG. В конце января холдинг сообщил о согласии миноритариев медиахолдинга продать 38,44% акций. Прием заявок от миноритарных акционеров медиахолдинга завершится 5 февраля текущего года.

Constantin Medien AG – немецкий медиахолдинг, выручка которого в 2016 году составила 565 млн евро, чистый убыток – 2,1 млн евро.

После завершения сделки Бюргенер и Штудхальтер сосредоточат в своих руках основной капитал Constantin Medien AG. По мнению ряда немецких СМИ, Штудхальтер, как и в случае покупки вилл на свое имя, приобретает медиахолдинг в интересах и на деньги Керимова.

Ранее сообщалось, что швейцарский бизнесмен был задержан и помещен под стражу в связи с новыми обвинениями, предъявленными ему в рамках расследования дела об отмывании денег, по которому в Ницце был задержан российский сенатор. В ноябре Штудхальтеру уже были предъявлены обвинения в отмывании денег путем уклонения от налогов. Сам Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце, но затем с рядом ограничений на передвижение отпущен под залог в 40 млн евро. Суд по его делу состоится не ранее конца 2018 года.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Эксперты напоминают, что Керимов никогда раньше не инвестировал в медиа, предпочитая преимущественно сырьевые активы. Они сомневаются, что в случае с Constantin Medien AG он руководствуется желанием что-либо заработать. "Конечно, можно предположить попытку легализации средств через покупку известной в Европе компании на подставное лицо. Но, скорее всего, это репутационная история, даже не финансовая. Вряд ли он что-то рассчитывает заработать, вкладываясь в убыточный европейский актив. Керимов, очевидно, просто крайне озабочен тем, что пишут о нем ведущие мировые СМИ, детально освещая обвинения французских властей в отмывании денег, контрабанде сотен миллионов евро, неуплате налогов и т.п. Покупая Constantin Medien AG, он, скорее всего, рассчитывает остановить поток негатива в западных СМИ, ведь вспомним, что на фоне новостей о его аресте акции "Полюса" за один день подешевели на 5%, а китайская компания Fosun отказалась инвестировать в "Полюс", на что Керимов, крайне стесненный в средствах, очень рассчитывал", - говорит Сергей Жаворонков, экономист, эксперт института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Понимая, что пресса сама по себе вряд ли сменит гнев на милость, российский сенатор и рассчитывает с помощью связей топ-менеджеров Constantin Medien AG как-то повлиять на редакционную политику европейских изданий, заблокировать поток негатива. Однако вряд ли в Европе подобные варианты возможны – СМИ там традиционно придерживаются независимой позиции, и даже акционеры не пытаются давать им установки по освещению каких-то конкретных случаев, тем более криминальных, считает Жаворонков.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, сделка по приобретению Керимовым через швейцарского бизнесмена немецкого медиахолдинга может вовсе не состояться, либо ее результаты будут пересмотрены постфактум. Дело в том, что Штудхальтер проходит одним из основных подозреваемых по делу о нелегальном ввозе денег во Францию и отмыванию средств и сейчас находится в тюрьме. "Весьма сомнительно, что у простого швейцарского юриста могли быть средства, достаточные для покупок на сотни миллионов евро – виллы и медиахолдинги стоят недешево. Нельзя исключать, что эти деньги из тех сумм, в нелегальном ввозе и отмывании которых и обвиняют Керимова, и именно это французские власти намерены доказать в суде", - полагает Мухин.

В любом случае, полагают эксперты, что сомнения в легальности происхождения средств Штудхальтера не позволят Керимову легализовать эти деньги через покупку Constantin Medien AG. "С учетом того, что вероятность обвинительного приговора и штрафов высока, заплаченные деньги могут признать украденными у французских налогоплательщиков. Тогда долю Керимова в Constantin Medien AG заберет государство, а затем она будет реализована на аукционе", - считает Мухин.