"Голубые фишки" разочаровали инвесторов в 2017 году

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Несмотря на громкие имена и серьезные инвестиционные программы, "голубые фишки" российского рынка не были лидерами по доходности в 2017 году, большая часть этих акций также не показала значительного роста котировок, следует из данных, подготовленных крупнейшими инвестиционными компаниями специально для агентства "Прайм".

Оптимизм инвесторов на российском рынке акций, появившийся в конце 2016-начале 2017 года благодаря надеждам на отмену западных санкций, сменился падением индекса Мосбиржи в первой половине года, тем не менее по его итогам многие российские акции показали хороший рост. Согласно брокерским данным, неликвидные акции продемонстрировали наибольшую доходность, которая иногда превосходила 100% и 200%.

Среди наиболее ликвидных в лидерах оказались акции энергетических компаний, при этом заметную часть доходности принесли дивиденды за 2016-2017 год: это произошло на фоне увеличения прибыли.

Высокий доход = высокий риск

Доходность акций – показатель, который определяется как отношение дохода от акций к ее рыночной стоимости. Акции приносят инвестору прибыль двумя способами: за счет увеличения курсовой стоимости и за счет выплат дивидендов. Высокая доходность чаще всего характеризуется высокими рисками.

Ценные бумаги первого эшелона не были лидерами по доходности в 2017 году, при этом отдельные неликвидные акции показывали доходность и более 100%, что связано с их высокой волатильностью, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Самые высокие доходности по итогам 2017 года продемонстрировали акции из второго и третьего эшелонов, отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Так, например, акции горнодобывающего предприятия "Тучковский комбинат строительных материалов" (ТКСМ) показали доходность в 280%, акции Бест Эффортс Банка – 222%, акции девелопера "Опин" ("Инград") – 173%, привилегированные акции "Красного Октября" – 169%.

Данный рост не обоснован фундаментальными факторами и является спекулятивным, повысить цену таких активов очень просто для инвесторов с большим торговым депозитом, замечает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Тем не менее акции ТКСМ, вероятно, выросли на фоне модернизации производства и увеличения производственных мощностей, что существенно повлияет на финансовые показатели компании", - говорит она.

Также, по ее словам, стоит выделить акции судоходной компании "Дальневосточное морское пароходство", которые подорожали на 118,4% за счет роста грузооборота и запуска новых маршрутов между Россией и Китаем.

Ликвидные акции и надежды на энергетиков

Если же отбросить в сторону высокие риски и спекулятивный фактор и не обращать внимания на неликвид, то доходность по акциям складывается иным образом, поясняют аналитики брокерских домов.

На первый план в 2017 году выходят энергетические компании. Среди же гигантов российского рынка больше всего инвесторов порадовали "Татнефть" TATN, "Русал", Сбербанк SBER и "Яндекс".

Топ-20* акций российских компаний по доходности за 2017 год

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*Топ-20 составлен по данным брокерских компаний БКС, "Финам", "Фридом Финанс", "Альпари", "Регион". Рейтинг составлен с учетом ликвидности акций и объема их торгов на Мосбирже. В рейтинг также включены акции компаний, которые не выплачивают дивиденды.

Эксперт "БКС Экспресс" Игорь Галактионов объясняет, с чем связана такая высокая доходность акций представленных в топе компаний. "Например, у "Автоваза" AVAZ очень высокая долговая нагрузка примерно в 90 миллиардов рублей. Благодаря поддержке со стороны ключевых акционеров, оптимизации затрат и росту автомобильного рынка, компания по итогам девяти месяцев 2017 года впервые за пять лет вышла в плюс по операционной прибыли", - говорит он.

Мероприятия, проведенные для поддержки компании, способствовали увеличению доверия со стороны инвесторов и привели к мощному росту привилегированных акций, которые имели на начало года дисконт к обыкновенным около 50%, объясняет он. Рост котировок не остановили даже новости об очередной невыплате дивидендов.

Из ликвидных компаний в данном рейтинге также стоит выделить энергетический блок - ТГК и МРСК, говорит Кокорева. Акции энергетического сектора постепенно выбираются из списка аутсайдеров. В 2017 году компании увеличили объемы производства электроэнергии и улучшили финансовые показатели, объясняет она.

Действительно, в топе доходности на хороших позициях находятся энергетические компании ТГК-2, МРСК Центра и Приволжья MRKC, МРСК Волги MRKV и МРСК Сибири MRKS, замечает Галактионов. "Основная идея энергетических компаний заключается в том, что после длительного нахождения в убыточной зоне и в отсутствие дивидендных выплат, сетевые компании начинают показывать кратный рост прибыли и снижать долговую нагрузку", - поясняет эксперт. Низкие мультипликаторы и ожидание инвесторами двузначных дивидендных доходностей в скором времени привели к существенной переоценке стоимости компаний. Такая тенденция может продолжиться и в 2018 году, считает он.

Все аналитики сходятся во мнении относительно обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти": бумаги показали уверенный рост и обогатили владельцев. Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг говорит, что на рост акций нефтяной компании во многом повлияли очень хорошая динамика денежного потока, низкий долг, дополнительные налоговые льготы и рост дивидендных выплат.

Рост привилегированных акций "Татнефти" в 2017 году стал следствием пересмотра дивидендной политики компании на фоне существенного дисконта "префов" к обыкновенным акциям, замечает Галактионов. "По итогам 2016 года компания выплатила 50% прибыли по МСФО, против обычных 30% от РСБУ. На обыкновенные и привилегированные акции пришлись равные выплаты, но за счет дисконта "префов" дивидендная доходность для них оказалась выше, что спровоцировало активный приток инвесторов именно в привилегированные бумаги", - объясняет он.

Кроме того, по итогам девяти месяцев 2017 года компания выплатила 75% прибыли по РСБУ, чем подтвердила свое намерение платить высокие дивиденды и дальше, добавляет Галактионов, замечая, что ожидание привлекательных дивидендов и рост прибыли компании за счет высоких цен на нефть делают акции интересной для инвестиций и в текущем году.

В финансовом секторе инвесторов порадовали акции Сбербанка SBER, обновившие максимум, добавляет Ващенко. "Сбербанк России в 2017 году, будучи оцененным ниже капитала, показал очень высокий рост прибыльности и уровень рентабельности активов выше, чем у западных конкурентов (>20%), что привело к переоценке компании рынком", - поясняет Галактионов.

За счет дисконта привилегированных акций к обыкновенным, "префы" показали больший рост за год, а спред между обыкновенными и привилегированными акциями снизился до исторически низких значений. "Сейчас банк оценен примерно в 1,5 капитала, а темпы роста и рентабельность будут снижаться из-за низких ставок в экономике. Акция остается интересной, но такого сильного роста уже не ожидается", - прогнозирует он.

Рост бумаг "Мостотреста" MSTT произошел на фоне низкой базы, а также успехов в строительстве проектов, говорит Ващенко. "Бумаги "Яндекса" росли на фоне позитивной динамики финансовых показателей, а это вызвало интерес к ним со стороны иностранных инвесторов", - объясняет он успех акций других компаний из топ-20.

Рост цены акций "Русала" был связан с положительной динамикой цен на алюминий и со снижением чистого долга, где часть остатка денежных средств за третий квартал была направлена на погашение задолженности по кредитам, говорит Дроздов.

Акции Новолипецкого металлургического комбината NLMK в мае 2017 года были включены в индекс MSCI Russia, что способствовало притоку в акции около 150 миллионов долларов со стороны индексных фондов, продолжает Галактионов. Помимо этого, цены на стальную продукцию в 2017 году достигли трехлетнего максимума, что поддержало рост прибыли, а соответственно, и капитализацию компании.

В 2018 году тенденция выплачивать высокие дивиденды поддержит интерес к акциям компании, однако есть риски, связанные с волатильностью мировых цен на сталь, поясняет он. Возможно, в этом сегменте лучше обратить внимание на компании, ориентированные преимущественно на внутренний рынок - "Северсталь" CHMFи "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) MAGN, советует аналитик.

Перспективы 2018 года

По итогам января в лидерах снова неликвидные бумаги из низшего котировального списка, говорит Кокорева. "Прогнозировать движение подобных бумаг не имеет смысла, так как резкое движение вверх или вниз может произойти на фоне спекуляций", - говорит она.

Из ликвидных бумаг, которые в этом году могут хорошо проявить себя, стоит выделить Сбербанк, так как финансовые показатели компании продолжат улучшаться. "Интересны дивидендные истории "Роснефти" ROSN и "Газпрома" GAZP. В прошлом году неплохо скорректировались акции "Аэрофлота" AFLT, в этом году котировки могут вернуться к росту", - полагает аналитик.

В 2018 году тема высоких дивидендов продолжит удерживать на себе фокус внимания инвесторов, соглашается Галактионов, риски долгосрочных вложений в российские компании делают дивидендные истории самыми привлекательными идеями. "В большинстве случаев "префы" будут интереснее обыкновенных акций, так как имеют преимущества при начислении дивидендов и традиционный для российского рынка дисконт к "обычке", который обеспечивает более высокую дивдоходность в случае равных выплат", - говорит он.

По мнению эксперта, продолжится восстановление и переоценка энергетического сектора. Высокие доходности могут принести своим акционерам такие компании, как ТГК-2, "Энел Россия", "Ленэнерго", "МРСК Центра и Приволжья", "МРСК Урала".

Ожидается высокая прибыльность нефтяной отрасли благодаря высоким нефтяным котировкам, говорит аналитик. Среди акций этого сектора можно выделить "префы" "Татнефти". Отдельно можно выделить и "префы" "Мечела", которые могут принести своим инвесторам двузначную дивидендную доходность, а сейчас выглядят неоправданно заниженными, говорит он.

По мнению Вайсберга, в 2018 году хорошие результаты покажут "Газпром" и "Новатэк" NOTK. "Из компаний, ориентированных на внутренний рынок, в лидерах останется Сбербанк. Девелоперские компании выглядят переоцененными, розничный сектор пока не показал новых точек роста доходов, а телекоммуникационные компании находятся под давлением из-за риска новых ценовых войн и закона Яровой", - рассуждает он.

В целом основным риском в 2018 году для развивающихся рынков, включая российский, является конъюнктура на американских и европейских площадках, где может реализоваться давно уже назревшая коррекция, которая отразится и на акция российских компаний, заключает Дроздов.