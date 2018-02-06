Гостиницы России выйдут из "тени" и станут ближе к "звездам"

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Вероника Буклей. Введение обязательной классификации гостиниц по "звездности" в России повысит уровень сервиса, выведет объекты размещения из "тени", но не снизит цен на их услуги, полагают профильные чиновники и представители туристической отрасли.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им "звезд". Закон предусматривает запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов, комментируя закон, заявил агентству "Прайм", что трудностей у отелей в РФ из-за нового закона не будет, поскольку механизм аттестации понятен, и для ее прохождения есть запас времени.

СЕРВИС, ЦЕНЫ, РЕГИОНЫ

Замглавы профильного комитета Госдумы Сергей Кривоносов (ЕР) в январе отмечал, что классификация российских отелей по звездности упорядочит уровень сервиса на всей территории страны, что будет способствовать более добросовестной конкуренции и снизит стоимость туристических услуг.

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов также в январе пояснял, что введение обязательной классификации гостиниц не окажет прямого влияния на цены услуг, так как ценообразование зависит, прежде всего, от спроса и предложения.

По его мнению, классификация отелей может привести к устранению недобросовестной конкуренции и повышению качества продукта, но не к уменьшению цен, так как цены зависят от сезонности, от событийных факторов, от политики гостиниц, которые ориентируются на бизнес гостей или на пляжных туристов. При этом он отмечал, что особое значение закон о классификации отелей в РФ будет иметь для регионов.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк выражал надежду, что закон об обязательной классификации гостиниц в РФ позволит вывести турбизнес, в частности крымские мини-отели, из "тени". По его словам, сегодня значительная часть крымских объектов размещения туристов, в том числе мини-отелей, работают "в тени", при этом имея большой номерной фонд.

В Совете Федерации ранее в феврале предлагали возмещать из бюджета расходы небольших отелей на классификацию. Так, сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев говорил, что реализация закона пойдёт на пользу туристической отрасли, однако расходы на классификацию небольших отелей, подпадающих под определение малого бизнеса, необходимо компенсировать из бюджетов различных уровней.

СУТЬ ЗАКОНА

Закон о классификации гостиниц предполагает, что с 1 июля 2019 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года - для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Ранее объекты туристской индустрии, в том числе гостиницы, классифицировались в добровольном порядке.

Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Документом вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии. Вводится срок действия аттестата аккредитации - три года. Предполагается, что аккредитованная организация будет осуществлять классификацию объектов туристской индустрии на всей территории страны при условии уведомления органа госвласти субъекта РФ, на территории которого планируется осуществлять такую классификацию.

Оговаривается, что перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.