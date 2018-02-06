Прицел на тысячу. Куда держит путь биткоин

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Биткоин продолжает свое падение: к утру вторника самая популярная криптовалюта опустилась до 6 тысяч долларов. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что стремительный рост, за счет которого биткоин достигал 20 тысяч долларов, был неоправдан, поэтому он неминуемо должен снижаться. Не исключено, что биткоин упадет до 1 тысячи долларов или даже ниже.

Назад к тысяче

Очевидно, что стоимость биткоина в конце года росла безосновательно, и цена в 20 тысяч долларов фактически была завышена, считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Мы не исключаем, что биткоин может упасть в цене до 1000 долларов и ниже", - полагает она. Коррекция на рынке криптовалют была неминуема. По ее словам, большое значение для рынка имеют изменения в Азии, особенно в Китае и Корее, отсутствие лояльности к цифровым валютам в этих странах отчасти стало катализатором падения.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов соглашается с коллегой. "Биткоин может упасть до 1000 долларов, если негативное движение продолжится. Люди, которые покупали его летом по 2500, начнут его продавать из-за страха остаться без денег", - продолжает он, поясняя, что большое количество людей пришло в криптовалютный рынок на росте, где легко можно было заработать денег. Однако тренд сменился на негативный, поэтому сейчас многие в панике продают криптовалютные активы для фиксации своей прибыли или уже убытков, сказал Меркулов.

Не исчезнет

Капитализация биткоина упала с 320 миллиардов долларов до 103 миллиардов, но назвать это потерей можно только для инвесторов, которые купили биткоин на максимальных отметках, говорит Кокорева. Кроме того, не стоит забывать, что криптовалютный рынок позволяет открывать и короткие позиции, а значит, кто-то заработал на этом падении и продолжает зарабатывать, замечает она.

По ее мнению, криптовалюта вряд ли исчезнет как явление. Она имеет ряд плюсов и вполне жизнеспособна, тем более есть страны, где некоторые криптовалюты официально признаны платежным средством. В случае постепенного запрета рынок просто сузится или уйдет в подполье, считает Кокорева.

По мнению Меркулова, падение биткоина связано даже не с регуляцией, которая происходит на рынке, а с цепной реакцией. "С начала сентября на рынок пришло очень много спекулянтов, которые хотели быстро заработать денег. Смена тренда не входила в их планы, поэтому мы видим такое значительное падение", - поясняет он.

Тем не менее, вряд ли биткоин перестанет существовать, но количество крипто-энтузиастов точно поубавится, считает он.

Снижение цены может создать благоприятные условия для регуляции биткоина, вследствие чего волатильность на криптовалютном рынке снизится, что сделает возможным нормальный рост рынка в будущем, говорит Меркулов. "Стоит учитывать, что в течение развития рынка криптовалют многие компании, которые собирали деньги на ICO, исчезнут и очень многие инвесторы потеряют деньги", - не исключает он.