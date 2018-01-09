Российский автопром поддал оборотов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российский автопром вовсю набирает обороты: в январе рост продаж легковых автомобилей оказался на максимуме за последние семь лет – 31%. Порадовал рынок и лидер отрасли "Автоваз" AVAZ, продемонстрировав увеличение показателя на 29%.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", назвали цифры впечатляющими - обычно январь является слабым месяцем по продажам. В этот раз показатели были обеспечены за счет эффекта низкой базы и хороших предложений производителей.

И все же ситуация на авторынке остается неопределенной: успех или поражение отрасли зависит от ставки на утилизационный сбор и решения правительства относительно будущего программы господдержки. Если ставку сделают высокой, а от госпрограммы откажутся, то российский автопром рухнет, вновь уйдя в привычный минус.

Причина бурного роста

Причина роста продаж, по большей части, связана с низкой базой января прошлого года, говорит партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. "Очень радует такой серьезный рост, давно такого не было. Но, к сожалению, он настолько быстрый из-за того, что прошлый январь был совершенно провальным", - поясняет он, отмечая, что в целом в январе обычно продажи идут плохо.

Консультант компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский соглашается - продажи в январе 2017 года были минимальны, немногим больше 78 тысяч автомобилей.

Также, по словам Моржаретто, текущий рост в январе связан с тем, что многие компании в конце года предлагали выгодные скидочные и кредитные программы. "К тому же скоро закрываются госпрограммы стимулирования рынка. Многие решили воспользоваться возможностью", - поясняет он. По его словам, еще на несколько месяцев хватит средств, которые были выделены на программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль". Скидка по ним составляет 10%.

"Автоваз" за последние годы предложил несколько новых интересных моделей. Не зря сегодня неожиданно для всех на первое место по продажам вырвалась Vesta. Это очень здорово, это серьезный успех, оценил Моржаретто.

Старший инвестиционный консультант "БКС Брокер" Максим Ковязин добавляет, что бурный рост произошел за счет успеха универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. "Данные автомобили стали удачной заменой Lada Priora, которая в 2018 году будет снята с производства", - объясняет он. Также рынок поддержали реализация отложенного спроса и активное развитие каршеринга и рост корпоративных продаж (на 32% в 2017 году). По его мнению, в следующем месяце будет наблюдаться более скромная, но все-таки положительная динамика.

Будущее "Автоваза" и отрасли

Совокупный объем запланированных к выпуску автомобилей "Автоваза" в 2018 году составит более 565,3 тысячи машин, напоминает Ковязин, отмечая, что это довольно оптимистичный прогноз, который будет непросто реализовать.

"Нужно учитывать, что 45% продаж в 2017 году сделаны с финансовым участием государства", - говорит он. При неблагоприятной экономической ситуации, падении цен на нефть, ухудшении геополитической обстановки, а самое главное - уменьшении размеров Фонда национального благосостояния и сокращении госпрограмм поддержки, продажи "Автоваза" могут показать не самую лучшую динамику, полагает он.

Если положительная динамика 2017 года продолжится и в 2018 году, "Автоваз" выйдет в прибыль по итогам года, при сворачивании программ господдержки, выполнить планы будет крайне трудно, считает эксперт.

Если ситуация в отрасли будет складываться позитивно, то "Автоваз" сможет выйти если не на прибыль, то точно на безубыточность, соглашается Моржаретто. Тем не менее трудно спрогнозировать финансовые показатели компаний, так как по-прежнему государство не определилось с важнейшими для отрасли параметрами, говорит он.

"Ставка утилизационного сбора не определена. Неизвестно, будет ли продолжаться программа поддержки авторынка и в каких объемах. Рынок в подвешенном состоянии", - говорит он. "Если ставку сильно повысят, а меры поддержи, наоборот, сократят, то к концу года мы получим минус. У всех", - считает Моржаретто. По его мнению, от программы господдержки все-таки откажутся, а в конце года, когда станет ясно, что авторынок рухнул, вновь постараются ввести.