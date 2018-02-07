Экономия или здоровье? Россию вновь хотят перевести на летнее время

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Представитель "Единой России" внес в Госдуму предложение вернуть в России действие летнего времени. Речь идет о том, чтобы установить московское время на уровне UTC+4 часа, то есть, часовые стрелки в стране переведут на час вперед. В пояснении к записке указано, что после перехода на постоянное зимнее время в 2014 году на многих территориях РФ используется время, отстающее от поясного времени на один час. По мнению инициаторов идеи, ее реализация позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, летом и ранней осенью. Она не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян. Летнее время может вернуться

В руководстве думской фракции заявили, что данный законопроект не был согласован с ней, и необходимости в его принятии нет. Возвращаться к данной теме нецелесообразно, считает первый замруководителя "Единой России" Андрей Исаев.

Зимнее и летнее время давно является предметом горячих общественных дискуссий. Есть сторонники как идеи оставить тот или иной вариант постоянно, так и перевода стрелок дважды в год. В 2011 году в стране было введено постоянное летнее время, после чего от граждан стали поступать многочисленные жалобы на сокращение светового дня и необходимость вставать и идти на работу "глубокой ночью".

В октябре 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время, тогда же число часовых поясов выросло с 9 до 11. После этого из регионов опять стали поступать жалобы. Госдума перевела время на час вперед в республике Алтай, Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской и Новосибирской областях. В прошлом году на час вперед стрелки перевели Саратовская и Новосибирская области. В Кировской и Волгоградской областях задумались о том, чтобы сделать то же самое.

ЭКОНОМИКА ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК

Экономику перевода часов на летнее время объясняет "Прайму" доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭА им.Г.В.Плеханова Светлана Казанцева. " Были проведены подсчеты, согласно которым при переходе на летнее время электроэнергия потребляется более рационально. В 1981 году в СССР внедрили регулярный переход на летнее и зимнее время. Данный режим просуществовал до 2011 года. После его отмены медицинские исследования показали, что повысилась заболеваемость населения, поскольку летнее время не совпадает с суточным ритмом человека. Поэтому спустя три года зимнее время вернули и отменили регулярный перевод стрелок часов", - отметила она.

По словам эксперта, медики утверждают, что перевод часов создает ненужную встряску для организма, вследствие чего обостряются хронические заболевания, повышается утомляемость. Особенно страдают от этого метеочувствительные граждане и те, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами. По исследованиям врачей, для адаптации к новому режиму дня человеку требуется 1-1,5 месяца. В это время повышаются расходы на больничные, падает производительность труда, растет число ошибок и брака.

Кроме того, исследования по этому вопросу демонстрируют, что сэкономленные на оптимизации потребления электроэнергии средства оказываются меньше, чем расходы на переналадку оборудования на предприятиях, перестройку расписания общественного транспорта и т.п. По мнению Казанцевой, в выборный 2018 год не стоит принимать достаточно спорное решение, которое, скорее всего, не будет поддержано населением страны.

У ЕВРОПЫ ВСЕ НАОБОРОТ

В то время как Россия вновь обсуждает возможность возвращения к летнему времени, Европа задумалась об отказе от перевода часов. Сейчас, согласно европейским директивам, летнее время во всех странах-членах ЕС вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Однако некоторые страны просят об отмене перевода стрелок. Еврокомиссия обещает изучить этот вопрос.

В ХХ веке многие страны пытались с помощью перехода на сезонное время сэкономить энергоресурсы. Впервые это было осуществлено в Великобритании в 1908 году. Однако к концу столетия выяснилось, что экономический эффект от летнего времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.