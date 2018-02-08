Чудеса на виражах. Почему инвесторы верят Tesla, несмотря на убытки

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Американский производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордном убытке в четвертом квартале 2017 года. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 675,35 млн долларов, что в 5,6 раза больше показателя годом ранее, но меньше прогнозов аналитиков.

Квартальная выручка Tesla в годовом выражении выросла на 44,3%, до 3,29 млрд долларов. По итогам 2017 года чистый убыток компании вырос втрое, до 1,961 млрд долларов. Разводненный убыток на акцию составил 11,83 доллара против 4,68 доллара в 2016 году. Годовая выручка увеличилась в 1,6 раза, до 11,76 миллиарда долларов.

Пока рынок игнорирует столь слабую отчетность. Цены акций остаются вблизи максимальных уровней, обеспечивая компании текущую капитализацию, констатирует начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. "Банкет" продолжается за счет стремительного роста заимствований. Скорость этого роста впечатляет. Но пока эта скорость падения в пучину безнадежного долга перекрывается космическими полетами рекламных компаний и новых обещаний", - рассуждает он.

На этой неделе Tesla совершила успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy со спортивным автомобилем Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска новой ракеты и приземления разгонных блоков ее первой ступени, а затем транслировала космический полет автомобиля.

АМБИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики уверены, что никакого влияния на IT-сектор и рынок вообще ни отчетность Tesla, ни столь впечатляющие пиар-акции не оказывают. По словам ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского, это компания из индустриального сектора с фокусом на электромобили. В масштабах рынка она пока слишком маленькая (хотя этого не скажешь по медийному весу), чтобы оказывать на него серьезное воздействие. В январе компания уже анонсировала схожие цифры по производственным показателям, и это ни на что особо не повлияло, напомнил эксперт БКС Брокер Альберт Короев.

На этом фоне компания продолжает анонсировать амбициозные планы на будущее. По словам финансового директора Tesla Дипака Ахуджи, в новом 2018 году ожидается рост операционного дохода до "устойчиво позитивного" уровня. Компания планирует достигнуть суммарных продаж Model S и Model X примерно в 100 тысяч автомобилей. К концу первого квартала прогнозируется достичь уровня недельного производства Model 3 в 2,5 тысячи штук, а к концу второго — 5 тысяч. Ранее предполагалось, что компания сразу начнет производить эту модель в таком объеме, однако этого не удалось сделать из-за проблем с продажами. В третьем квартале 2017 года было продано всего 260 Model 3.

При этом она поставила в четвертом квартале лишь 1542 автомобиля Model 3, тогда как аналитики ожидали 4100, отметил Короев. "Проблемы с батареями тормозили производство", - добавил он. Tesla сама признает, что производство данной модели включает едва ли не половину расходов компании.

РАСХОДЫ И ЭКОНОМИЯ

В целом эксперты, опрошенные агентством "Прайм", в качестве причин высоких убытков отмечают, что Tesla много инвестирует в новые технологии. Деятельность одной из передовых компаний мира требует значительных затрат. По подсчетам Bloomberg, в среднем она ежеминутно тратит порядка 8 тысяч долларов или 480 тысяч долларов в час. Если не появится новый источник средств – а привлечь надо почти 2 млрд долларов, деньги у компании полностью закончатся к августу 2018 года, подсчитали в агентстве.

Пока для восполнения финансирования Tesla наращивает капитальные расходы. На текущий момент объем ее долговых обязательств со сроком погашения в 2018 году составляет 1,4 млрд долларов. "У компании очень высокая долговая нагрузка - общий долг порядка 10 млрд долларов, который надо обслуживать "здесь и сейчас", тогда как основные доходы компании лежат в будущих периодах и вовсе не гарантированы (всегда есть execution риски и конкуренция)", - говорит Каминский.

Традиционные облигации компания в последний раз выпускала в августе прошлого года со сроком погашения в 2025 году и доходностью в 5,3%. В начале этого года она привлекла 546 млн долларов с помощью выпуска облигаций, обеспеченных активами. Обеспечением бондов стали лизинговые платежи по автомобилям марок Model S и Model X. К такому долговому инструменту компания обратилась впервые, и он оказался востребован у инвесторов. Они получают деньги от платежей по лизингу транспортных средств, а затем от стоимости перепродажи автомобиля.

Параллельно Tesla пытается экономить, насколько возможно. В конце января ее глава Илон Маск предложил лишить себя зарплаты на 10 лет. Вместо этого он будет получать опционы на акции компании. Для получения первой премии рыночная капитализация компании должна вырасти до 100 млрд долларов с нынешних 60 млрд долларов. Следующие награды возможны по мере роста капитализации Tesla на каждые 50 млрд долларов. Всего, согласно плану Маска, за десять лет рыночная цена Tesla должна достигнуть 650 млрд. Это в шесть раз больше текущей стоимости крупнейшего в мире автопроизводителя Volkswagen.

LIFE ON MARS?

Для перелома убыточного тренда Маск и компания пытаются максимально автоматизировать производство, но риски усиления конкуренции на рынке электромобилей для компании растут. Чтобы изменить ситуацию, необходимо соблюдение ряда условий.

"Во-первых, должны сбыться агрессивные планы по производству (с этим есть проблемы) и продажам (конкуренты не дремлют) электромобилей. Во-вторых, важно, чтобы сам тренд на глобальную "электромобилизацию" не затормозился и не развернулся. И, наконец, в-третьих, фокус компании и самого Маска не должен "распыляться" (вспомним туннели Hyperloop, ракеты SpaceX и т.д.), что неизбежно влечет за собой рост рисков исполнения планов по ключевому бизнесу компании", - рассуждает Каминский из "Атона".

Тем не менее, по мнению Подлевских, расчеты Tesla на рост операционного дохода уже в 2018 году выглядят весьма сомнительно. Так было уже много раз, но число поклонников гения Маска не только не уменьшается, но еще и растет. Рост одалживаемых компании денег лучше всего говорит об этом. Красивым обещаниям и некоторым реальным успехам пока удается нивелировать отрицательные результаты деятельности компании.

"Раскрученная Маском эксплуатация веры людей в чудо доросла до космических масштабов. Не удивлюсь, если талантливый менеджер и гениальный иллюзионист сможет через некоторое время продавать места в марсианских гаражах. Но слишком долго на обещаниях ехать не получится и рано или поздно придется спускаться на землю реальных потребностей, реальных возможностей и реальных продаж. Так что много-много у компании будет еще неожиданных для ее акционеров поворотов. А акции компании со временем еще смогут стать флагманом падения сектора, а может и всего фондового рынка", - заключил Подлевских.