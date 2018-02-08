"Турецкий поток" подорожал, но обещает окупиться с лихвой

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" с 6 млрд долларов до 7 млрд евро. На первом этапе компания профинансирует проект самостоятельно, затем возможен выпуск проектных облигаций, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов. Такая схема уже работала с проектом "Северный поток-1", добавил он. "Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до 7 млрд евро

ВАЛЮТА И РАСХОДЫ

"Газпром" не назвал причины, по которым была увеличена оценка, но опрошенные "Прайм" эксперты говорят, что их может быть несколько. Это и изменение стоимости оборудования, услуг, и переоценка инвестиций в сухопутную часть проекта на территории Турции, говорит замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. "В целом 1 млрд долларов – не очень большие изменения для масштабного проекта, который разрабатывается не первый год. Как правило, бюджеты всегда корректируются подобным образом, поскольку по мере строительства возникают непредвиденные расходы, связанные как с техническими работами, так и с природоохранными мероприятиями. Тем более, предыдущая оценка была выполнена несколько лет назад", - сказал он.

Гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев обозначил как минимум три причины, повлиявшие на изменение оценки. Первая – нестабильность доллара к прочим валютам. За несколько лет курс неоднократно менялся. Вторая – необходимость закрытия "санкционных дыр". Проблемы, которые возникают из-за отказа кого-либо из партнеров "Газпрома" от совместной работы, требуют дополнительных затрат, например, на поиск аналогичных систем, оборудований. И, наконец, третья – возникновение попутных неожиданных расходов. Это бывает довольно часто. Так, по трассе "Турецкого потока" обнаружены археологические находки, которые пришлось извлекать и обрабатывать.

В настоящее время инвестиции "Газпрома" в "Турецкий поток" растут. В 2017 году они составили 92,8 млрд рублей, на 2018 год планируется увеличить их почти в два раза – до 182,4 млрд рублей. В настоящее время ведутся работы на морском участке проекта. Предполагается строительство двух ниток по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая, которая будет запущена в текущем году, предназначена для турецких потребителей, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ее срок ввода – 2019 год. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию. Окончательный вариант топ-менеджеры компании пока не комментируют.

НИТИ РАЗДОРА

Все работы по проекту на территории ЕС будут реализованы европейскими операторами ГТС в полном соответствии с правилами Еврокомиссии, заверил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что все работы по проекту в Европе будут проводиться лишь при наличии твердых гарантий Еврокомиссии.

Эксперты уверены, что обе ветки "Турецкого потока" в конечном итоге будут достроены и заработают, как планируется. "Вторая ветка уже начала строиться, и, скорее всего, ее доведут до конца. Российский газ, получаемый через Турцию, будет востребован потребителями как на Балканах, так и во всей Юго-Восточной Европе в долгосрочной перспективе. Они не уверены, что будут получать в полном объеме законтрактованный азербайджанский газ, поскольку уже столкнулись с рядом проблем, пришлось докупать объемы в РФ и Иране. Таким образом, нужен дополнительный источник поставок, иначе в перспективе у европейских потребителей могут быть проблемы", - отметил Гривач. "Газпрому" разрешили строить вторую нитку "Турецкого потока"

Спрос на этот объем есть, поскольку сейчас европейские потребители получают тот же газ через Украину, и их контракты нередко выходят за рамки 2020 года. Речь идет о значительных объемах, которые в случае нестабильности на украинском направлении возместить будет нечем, полагает эксперт. Кроме того, сам "Газпром" не собирается строить инфраструктуру в Европе – это должны сделать местные операторы. Много времени и средств на это не потребуется. При необходимости услуги по транзиту может предоставить Трансатлантический газопровод, а действующая инфраструктура с небольшими изменениями может быть использована для прокачки российского газа в реверсном режиме. "Вряд ли Еврокомиссия запретит странам покупать российский газ на границе Турции и Болгарии или Турции и Греции", - считает Гривач.

По мнению Танкаева, с учетом роста потребления газа в Турции велика вероятность того, что поставки по второй трубе тоже частично пойдут туда. В итоге потребителям Европы достанется совсем небольшой объем. Еще две трубы наше правительство готово строить лишь в обмен на документы Еврокомиссии, что они не будут препятствовать проекту. ЕК пока не готова предоставить такие гарантии. "Но с учетом того, что украинская ГТС вскоре может прийти в негодность, в случае блокировки третьей и четвертой ниток "Турецкого потока" ЕС уже в 2019 году может столкнуться с целым рядом проблем", - предсказывает он.

Найти газ можно, но он будет вдвое дороже, чем российский, а это уже ударит по европейской промышленности. Таким образом, Европе придется выбирать один из двух вариантов – столкнуться с экономическими проблемами и закономерным недовольством ряда членов ЕС или согласиться на российские условия, вызвав при этом недовольство западных партнеров. Времени для принятия решения осталось совсем немного.