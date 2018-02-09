Выпустить пар: американский рынок перегрет, но восстановится

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Американские индексы второй раз за неделю показывают стремительное падение, вслед за ними снижаются и остальные мировые фондовые биржи. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что это вполне естественная коррекция: рынок рос без существенных изменений почти десять лет. Колебания летом 2015 и января 2016 года считать не стоит: коррекция тогда несопоставима с предшествующим значительным ростом.

Несмотря на то что американский рынок акций серьезно перекуплен, недельное падение все же стало неожиданностью для инвесторов, теперь они стараются обезопасить свои деньги, перекладывая их в более надежные активы. Однако ни о какой панике помышлять не стоит: уже на следующей неделе будет наблюдаться медленное восстановление фондовых индексов США, уверяют эксперты.

Коррекция на фоне рекордного роста

Индексы S&P 500 и Dow Jones упали более чем на 10% с исторического максимума 26 января и вошли в зону серьезной коррекции, напоминает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Текущая ситуация является большой неожиданностью для инвесторов, поскольку практически все ожидали коррекции не больше 1,5-2% после сильного январского роста на 7,5%", - говорит он. На фоне статданных по занятости в США стало понятно, что рынок труда перегрет: рост зарплат самый высокий с 2009 года, что в ближайшее время должно вызвать рост инфляции до 3-4%.

Таким образом, ФРС придется сдерживать ее благодаря более жесткой монетарной политике. "Соответственно, это увеличит ключевую ставку, что приведет к большей доходности долговых корпоративных продуктов, поэтому произойдет отток капитала из фондового рынка акций", – сказал Меркулов. Именно эти опасения привели к 10% коррекции рынка, которая усилилась на фоне высокой волатильности.

По мнению эксперта, данная коррекций является здоровой для рынка. Уже к середине следующей недели она сбавит свои обороты, и будет наблюдаться медленное восстановление фондовых индексов США.

После мощнейшего падения в понедельник игроки рынка используют восстановление биржевых индексов для новых продаж, поясняет аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Еще месяц назад они разгоняли уже и так перегретый рынок к новым максимума. "На фондовых площадках продолжается паника на фоне роста 10-летних казначейских облигаций, доходность которых впервые за последние четыре года достигала 2,87%, снижая привлекательность покупки акций", - говорит он.

Крупные фонды и инвесторы фиксируют накопленную прибыль, которая образовалась после самого долгого за последние 30 лет роста заокеанских бирж, и частично перекладывают в менее рискованные активы-10 летние трежерис, отмечает Дроздов.

Причины отката

Нынешнее падение американских индексов вполне закономерно: его ждали давно и оно, наконец-то, случилось, говорит руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. "Рынок растет уже девять лет без серьезных коррекций, 10% коррекция в августе 2015 и январе 2016 годов не в счет, так как для роста более чем в 4 раза за девять лет этого слишком мало. Чисто технически рынок давно перегрет, ему надо выпустить пар", - поясняет он.

Еще одной причиной падения является быстрый устойчивый рост американской экономики. "ВВП растет в диапазоне от 2,9 до 3,1% годовых. Это действительно классно! Но при этом уровень процентных ставок остается чересчур низким и уже явно не соответствует текущему моменту", - говорит он, замечая, что толчок к снижению фондового рынка дали данные по безработице и росту заработной платы.

Безработица низкая, заработная плата растет, увеличиваясь до 2,9% в год. Это значит, что у потребителей будет больше денег, которые они начнут тратить, поясняет он.

Все это будет способствовать повышению темпов инфляции, что в свою очередь заставит ФРС повышать ставки более быстрыми темпами. "Если ставки будут повышаться, значит и доходность казначейских облигаций будет повышаться, значит привлекательность инвестиций в них будет повышаться по сравнению с инвестициями в акции", - объясняет Пахомов. Ииз-за этого происходит распродажа акции и покупка более доходных трежерис.

На снижение также повлияли сложности Deutsche Bank и нежелание выкупить его со стороны ЕЦБ в силу заботы преимущественно об уровне инфляции, добавляет директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Также это и ограничение ФРС на рост активов Wells Fargo, которое может стимулировать к ещё более агрессивному привлечению и последующей продаже кредитов коллекторам, и рост стоимости долга США ближе к 3%, уровень безработицы на 17-летнем минимуме, число заявок на пособие по безработице наименьшее за 45 лет, создающие предпосылки к повышению ставок", - перечисляет он.

Помимо этого на складывающуюся ситуацию влияют двузначная или близкая к двузначной стоимость кредитования у ряда ритейлеров, таких как Rite Aid, Macy's, Office Depot, у банка Jefferies, а также цен на бензин на 13% в год из-за добровольного ограничения экспорта ОПЕК+, сказал Крылов.

Когда начинать нервничать

В настоящий момент потенциал снижения не исчерпан и может составить еще порядка 5% по индексу S&P500 в среднесрочной перспективе, говорит Дроздов. "Показателем закончившейся коррекции станет волатильность, которая опустится ниже 14 пунктов", - отмечает он. Аналитик не ожидает затяжной коррекции, плавно переходящей в "медвежий" рынок, на восстановление рынку после 10% падения понадобится порядка 5 недель.

"Начинать нервничать можно будет только в том случае, когда биржевые индикаторы снизятся более чем на 20%, тем самым создав предпосылки к началу "медвежьего" рынка", - полагает он.

Паника среди инвесторов может начаться, если индекс S&P500 пробьет отметку в 2300 пунктов, это еще 10-12% падения от текущих уровней, считает Пахомов. "Для индекса DJIA-30 критичным будет являться падение ниже уровня 21000 пунктов. Что же касается конечных целей падения, то для индекса S&P500 это 2100 пунктов, а для индекса DJIA-30 где-то 18500 - 18800 пунктов", - считает он.

При достижении этих уровней надо будет активно покупать, но не факт, что эти уровни будут достигнуты, так как на рынке очень много денег и желающих покупать дешевеющие акции на любых уровнях просадки, полагает он.

В целом к кризису пока нет никаких предпосылок, успокаивает Пахомов. "Мы, скорее всего, увидим достаточно мощную, но чрезвычайно краткосрочную, ограниченную 2-3 месяцами коррекцию. Текущую ситуацию можно рассматривать как чисто техническую остановку рынка. В общем это выпуск пара", - заключает эксперт.