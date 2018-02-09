Инвесторы приступают к выводу капиталов из РФ

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ обнародовал данные по январскому оттоку капитала из РФ. Согласно предварительным данным, чистый отток в первый месяц года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,1 млрд долларов. Увеличение преимущественно было связано с ростом иностранных активов банков и прочих секторов, указывает регулятор. ЦБ: Чистый отток капитала из РФ в январе увеличился в 2,3 раза

До этого в обзоре "Сбербанк КИБ" появились данные по чистому оттоку из фондов, ориентированных на активы РФ за неделю по 7 февраля. Оказалось, что за это время инвесторы вывели из фондов РФ 71,6 млн долларов против притока в 260 млн долларов неделей ранее. Со ссылкой на организацию, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research – аналитики указывают, что показатель был обусловлен оттоком средств в размере 85,3 млн долларов из ориентированных на РФ фондов и 28,8 млн долларов из фондов ориентированных на регион EMEA (Europe, the Middle East and Africa) и Европу.

Частично показатель компенсировал приток средств в размере 46,2 млн долларов из глобальных фондов развивающихся рынков (GEM), - говорится в обзоре стратегов "Сбербаанк КИБ" Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

С начала 2018 года общий приток средств в Россию составил 1,4 млрд долларов, а в ориентированные на РФ фонды было привлечено 424 млн долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю приток в 31,8 млн долларов, а активные фонды отметили отток средств на сумму в 103,4 млн долларов.

Данные по оттоку из активов РФ не выглядят разочарованием – по своей природе этот показатель весьма волатилен и зависит от многих факторов, отмечает руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "Сейчас мы видим отток, неделей раньше был приток, на следующей неделе он тоже возможен. Сейчас вывод капиталов закономерен, поскольку конъюнктура на внешних рынках складывается не очень хорошо для рисковых активов. На фоне падения американских фондовых индексов мы наблюдаем совершенно нормальное движение капиталов, причем Россия проходит этот период вполне нейтрально. Долговые размещения Минфина пользовались высоким спросом. Отчасти здесь сыграло роль ожидание более агрессивного понижения ставки ЦБ", - сказал он.

УДАСТСЯ ЛИ СДЕРЖАТЬ ОТТОК

По оценке ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до 31,3 млрд долларов. При этом прогноз на текущий год пока более радужный. В декабре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала в 2018 году с 10 до 16 млрд долларов.

Эксперты указывают, что пока сложно оценить, насколько этот прогноз реализуется. Если ситуация неопределенности на биржах продлится в течение продолжительного времени, есть риски, что вывоз капитала распространится на все развивающиеся рынки, что отразится на них негативно, отмечает Сусин. Но для более четкого прогноза необходимо отслеживать ситуацию в течение как минимум нескольких недель. На ближайшую перспективу все будет зависеть от того, как инвесторы сформируют портфели после обвала американского рынка. Что касается прочих фундаментальных факторов, то влияние со стороны commodities и других активов на удивление невелико – они оказались устойчивы к падению. Развивающиеся рынки в целом тоже отреагировали на ситуацию спокойно.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, в 2018 году движение капитала будет связано с инвестиционной активностью, которая, в свою очередь, зависит от рейтингов, ставок, динамики курса доллар-рубль.

"Консервативный прогноз ЦБ может быть связан с ожидаемым ростом дивидендов, а также опасением оттока международных инвесторов из рублевых активов. Их доля в ОФЗ сейчас более 3 трлн рублей (50 млрд долларов). Чистый отток 30% инвесторов за год, на мой взгляд, маловероятен, поскольку большинство бумаг размещалось с доходностью выше 9%. Спровоцировать резкий отток может лишь обесценение рубля, вызвать которое способны сейчас только сильные внешние шоки. Но нового притока средств в рублевые инструменты не ожидается, а рост дивидендов повлияет на величину оттока", - заключил эксперт.