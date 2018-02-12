Ситуация с досрочно снятыми вкладами в банках-банкротах приобретает новый оборот

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ситуация с "несправедливо отнимаемыми" у вкладчиков банков-банкротов деньгами приняла новый оборот, когда оказалось, что Агентство по страхованию вкладов выиграло несколько исков с требованиями вернуть средства, снятые за месяц до отзыва банковских лицензий у Татфондбанка (ТФБ) и Интехбанка, а также Военно-Промышленного банка (ВПБ).

Самой резонансной стала история со снятием со счета физического лица в ТФБ 17,3 млн рублей в период с 8 по 13 декабря 2016 года – 15 декабря, напомним, Центробанк ввел в ТФБ временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Физлицом этим, по некоторым данным, является экс-сотрудник ТФБ Руслан Башаров, впрочем, занимал ли он должность заместителя управляющего в момент снятия средств – неизвестно.

Тем не менее, Арбитраж удовлетворил иск АСВ — банковские операции были признаны недействительными. "Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 сентября 2017 года требования банка удовлетворены, указанные банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления задолженности банка в общем размере 17 384 552,08 рублей перед физическим лицом по договорам банковского вклада от 16 февраля 2016 года №17756 и от 14 сентября 2016 года №20793 после возврата физическим лицом банку денежных средств в указанном размере", — указано на сайте АСВ.

В банковском сообществе не утихают споры относительно "несправедливости", с которой столкнулись такие вкладчики. Но все это лишь на первый взгляд выглядит, как попытка определенной группы лиц сохранить свои "кровно заработанные" миллионы и миллиарды за счет основной массы простых вкладчиков путем признания действий АСВ беззаконием и произволом. К вопросу даже планируется привлечь внимание российского президента – глава Союза вкладчиков России Николай Николаев заявил о подготовке соответствующей петиции. Но есть мнение, что действия обиженных клиентов – спланированная информационная атака на АСВ и на Центробанк.

В самом АСВ прецеденты со снятием называют "случаем предпочтительного удовлетворения требований отдельного кредитора несостоятельного должника", и настаивают, что это противозаконно. Фактически снятие крупных сумм в момент, когда банк находится в состоянии банкротства и в нем действует ограничение на снятие – это предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов в ущерб всем остальным, что противоречит ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

"В Татфондбанке в преддверии отзыва лицензии 400 человек получили в полном объеме свои средства на общую сумму более 2 млрд руб. — при том, что всего в этом банке 12 тысяч кредиторов первой очереди, которые на сегодняшний день получили только 15% своих требований, – пояснила радио Коммерсант FM директор экспертно-аналитического департамента госкорпорации АСВ Юлия Медведева. – Один из ее (работы по увеличению конкурсной массы – ред.) элементов — оспаривание сделок по преимущественному удовлетворению одних кредиторов перед другими. Это сделки, которые совершаются банком при отсутствии у него денежных средств в размере, достаточном для удовлетворения всех кредиторов. Однако отдельные кредиторы, возможно — я повторяюсь, возможно, — пользуясь неким инсайдом, получают средства в полном объеме. Агентство в соответствии с законом оспаривает такие сделки в защиту большей части кредиторов".

Волнение в банковском сообществе передалось далеким от отрасли рядовым вкладчикам. Распространение информации о требовании вернуть деньги вызвало волну нездорового ажиотажа. В конечном итоге, это может стать угрозой стабильности банковской системы РФ. Если обратиться к истории, можно найти множество интересных совпадений сегодняшней ситуации и событиями вековой давности.

В начале ХХ века в России, как известно, случилось три революции. Крах банковской системы, последовавший за "кровавым воскресеньем" в январе 1905 года, был по факту спровоцирован большевиками. Он серьезно пошатнул экономику Российской Империи наряду с затратами на Первую мировую войну и подготовил плацдарм для Февральской и Октябрьской революций 1917 года. В ответ на арест председателя Петросовета Носаря-Хрусталева в ночь на 26 ноября 1905 года был принят "Финансовый манифест", идея которого принадлежала новому главе Петросовета Льву Троцкому. Манифест призывал население забирать вклады из сберегательных касс и требовать при всех денежных расчетах, включая дачу зарплаты, выплаты золотом.

Троцкий, отличавшийся готовностью к любым жертвам во имя победы большевиков (а по некоторым данным, банкиров с Уолл-стрит), предложил исполкому Петросовета принять Финансовый манифест, чтобы истощить золотой запас Госбанка России и ускорить финансовую катастрофу правительства. Идея Троцкого оказалась не пустой угрозой. К началу декабря 1905 года золотой запас Госбанка сократился на 250 млн рублей (в пересчете на цены 2017 года – 197 млрд 750 млн рублей). И только заем у Франции помог выправить финансовое положение.

Знакомы с событиями начала ХХ века рядовые участники нынешней шумихи или нет, неизвестно, но некий замысел во всей кампании прослеживается, ставя вопрос – в чьих интересах нагнетается обстановка вокруг АСВ.

Сегодня на основании поданных Агентством исков уже вскрылась масса фактов мошенничества с банковскими вкладами. Законность возврата денежных средств, снятых тогда, когда у банков уже действовали ограничения на выдачу, подтверждают суды. А обычные вкладчики, которым для получения 50 тысяч рублей (свыше этой суммы ТФБ, например, не выдавал деньги) пришлось отстоять огромную очередь, не сомневаются в инсайде у тех, кто снимал миллионы в это же время.

При этом АСВ подчеркивает, что оспариваются далеко не все операции по снятию, совершенные за месяц до отзыва лицензии. В мошенничестве со счетами ТФБ, Интехбанка и ВПБ Агентство подозревает тех физлиц, чьи снятия выходили "за пределы обычной хозяйственной деятельности". Пристальное внимание вызывают досрочные расторжения депозитных договоров с потерей процентов, наличие "забалансовых" и фиктивных вкладов, дробление вкладов на суммы, подпадающие под госгарантии, а также закрытие одного вклада с одновременным открытием другого, но на меньшую сумму, когда разницу вкладчик получает "на руки". По данным АСВ, подобные массовые операции проводились в более чем 150 кассах банков, в них участвовали сотни физических лиц и были задействованы более тысячи лицевых счетов.

Добросовестным вкладчикам волноваться не о чем. "АСВ подает иски только в случае обнаружения фактов предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим и действует в интересах абсолютного большинства вкладчиков и других кредиторов. При этом Агентство не оспаривает действия добросовестных вкладчиков", – пояснил представитель госкорпорации. "Если общий размер обязательств банка перед гражданином по договорам банковского вклада был меньше суммы страховой выплаты (1,4 млн руб.), снятие им средств со вклада вообще не оспаривается", – указано на сайте АСВ, там же сообщается, что Агентство не оспаривает "стандартные операции", например, снятие со счета заработной платы.

Более того, на волне "разоблачений", Агентство пересматривает ряд исков к физлицам, и готово их отозвать при наличии подтверждающих документов и пояснений вкладчиков. В данном случае презумпция невиновности, увы, не действует: "Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное", – гласит ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". То есть вкладчик обязан доказать, что в момент снятия не обладал инсайдерской информацией, а операция по снятию не вышла за рамки "обычной хозяйственной деятельности".

Для самого Агентства ситуация выглядит как попадание между молотом и наковальней. Если Агентство не будет исполнять свои обязанности перед законом, велика вероятность, что к нему будут предъявлены иски о взыскании ущерба, причиненного незаконным бездействием. Более того, представитель вкладчиков в комитете кредиторов банка ТФБ неоднократно обращался с требованием к агентству оспаривать такого рода сделки. Чьи интересы в таком случае защищает Союз вкладчиков России, сложно сказать, как нельзя однозначно ответить, защита это частной собственности или планомерная атака на банковскую систему России.